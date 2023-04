Excel: So zählen Sie Wörter innerhalb einer Zelle

Manche Menschen verwenden Excel als Textverarbeitung und füllen die Zellen mit langen Texten. Oder sie bauen ein Tabellenblatt mit umfangreichen Erläuterungen auf. Wenn es dann darum geht, die Wortanzahl zu bestimmen, so sucht man in der Tabellenkalkulation vergeblich nach der entsprechenden Funktion, wie sie Word bietet. Sie können jedoch eine Formel verwenden. Die Formel =LÄNGE(B5)-LÄNGE (WECHSELN(B5;“ “;““))+1 verwendet die beiden Textfunktionen LÄNGE und WECHSELN, um die Wortanzahl in Zelle B5 zu berechnen. Dabei greift sie zu einem Trick: Die Formel ermittelt zunächst die Länge des gesamten Textes und zieht danach davon die Länge des Textes ohne Leerzeichen ab. Hierdurch erhält man die Anzahl der Leerzeichen, die beinahe identisch ist mit der Anzahl der Wörter – schließlich folgt in aller Regel hinter jedem Wort ein Leerzeichen. Aber eben nicht ganz exakt, denn hinter dem letzten Wort folgt nur noch ein Punkt. Deshalb addiert die Formel zum Schluss noch +1.

