So rufen Sie Diashows schnell und bequem direkt über das Kontextmenü auf

Ganz bequem haben Sie es mit dem fertigen Registry-Patch (Download), der alle erforderlichen Ergänzungen für die Registry zusammenfasst: Einfach herunterladen, doppelt anklicken und bestätigen – fertig sind Sie.

Möchten Sie es selber machen, öffnen Sie den Registrierungseditor, indem Sie regedit in das Suchfeld der Taskleiste eintippen. Öffnen Sie den Schlüssel „HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell“. Klicken Sie „shell“ mit der rechten Maustaste an, gehen Sie sodann auf „Neu –› Schlüssel“ und nennen Sie den neuen Unterschlüssel „Windows.Slideshow“.

In einem ersten Schritt weisen Sie dem neuen Kontextmenüeintrag ein Icon zu. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste in die rechte Fensterhälfte und gehen Sie auf „Neu –› Zeichenfolge“. Tragen Sie daraufhin als Bezeichnung Icon ein. Klicken Sie die Zeichenfolge nunmehr doppelt an und geben Sie ihr den Wert imageres.dll,-5347.

Durch das Hinzufügen einiger Einträge in die Registrierdatenbank können Sie ins Kontextmenü von Bildern einen neuen Befehl einsetzen. IDG

Weiter geht es mit dem Namen des Kontextmenü-Befehls. Klicken Sie erneut mit rechts in die rechte Fensterhälfte des Editors und wählen Sie wiederum „Neu –› Zeichenfolge“. Die Bezeichnung lautet dieses Mal „MUI Verb“. Nach einem Doppelklick tragen Sie in der Folge als Wert @shell32.dll,-31287 ein.

Nun kommt die zugehörige Beschreibung: Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die rechte Fensterhälfte und anschließend auf „Neu –› Zeichenfolge“. Tippen Sie Description als Name ein und klicken Sie danach die neue Zeichenfolge doppelt an.

Als Wert geben Sie @shell32.dll,-31288 ein. Sie benötigen noch eine Reihe weiterer Registry-Einträge. Klicken Sie ein weiteres Mal mit der rechten Maustaste in die rechte Fensterhälfte und wählen Sie „Neu –› Zeichenfolge“. Der Name heißt dieses Mal „CanonicalName“. Klicken Sie ihn doppelt an und nehmen Sie als Wert „{73BCE053-3BBC-4AD7-9FE7-7A7C212C98E6}“.

Erzeugen Sie nunmehr wie zuvor eine weitere Zeichenfolge und benennen Sie diese CommandStateHandler. Hier tragen Sie als Wert {880ac964-2e34-4425-8cf2-86ada2c3a019} ein. Die nächste Zeichenfolge nennen Sie VerbToInvoke und geben ihr den Wert slideshow. Weiter geht es mit einer Zeichenfolge namens „CommandStateSync“. Bei dieser lassen Sie das Feld „Wert“ leer.

Über den Kontextmenü-Befehl „Diashow“ starten Sie per Mausklick eine Präsentation der markierten Bilder. IDG

Als Nächstes benötigen Sie einen DWORD-Wert. Klicken Sie mit rechts in die rechte Fensterhälfte, wählen Sie dann „Neu –› DWORD-Wert“ und vergeben Sie als Bezeichnung „MediaType Flags“. Diesen DWORD-Wert klicken Sie doppelt an und ändern im folgenden Dialogfenster den voreingestellten Wert von „0“ auf 5. Jetzt haben Sie es gleich geschafft.

Die letzten Einträge dienen noch dem Einfügen eines neuen Befehls in das Kontextmenü. Dazu legen Sie zuerst einen Unterschlüssel an: Klicken Sie „Windows.Slideshow“ mit der rechten Maustaste an und gehen Sie danach auf „Neu –› Schlüssel“. Nennen Sie diesen Schlüssel „command“ und markieren Sie ihn mit einem Mausklick.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die rechte Fensterhälfte und daraufhin auf „Neu –› Zeichenfolge“. Geben Sie der Zeichenfolge die Bezeichnung DelegateExecute und klicken Sie sie doppelt an. Tippen Sie als Wert {0c68d96-366b-11dc-9eaa-00161718cf63} ein. Die Änderung ist sogleich wirksam.

Zum Ausprobieren markieren Sie im Explorer nun mehrere Bilddateien und öffnen mit einem Rechtsklick das Kontextmenü. Nach einem Klick auf „Weitere Optionen anzeigen“ (nur Windows 11) finden Sie im Menü den neuen Befehl „Diashow“.

Windows zeigt die Fotos anschließend nacheinander an und wechselt dabei alle fünf Sekunden oder nach einem Mausklick auf ein Bild zum nächsten Motiv. Wenn Sie den Befehl „Diashow“ wieder aus dem Kontextmenü entfernen möchten, löschen Sie einfach den Schlüssel „Windows.Slideshow“ aus der Registry.

