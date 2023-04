Google Drive hat ein geheimes Limit für Ihre Dateien

Es stellt sich heraus, dass Google die Anzahl der Dateien, die Sie auf Google Drive hochladen dürfen, fest begrenzt – und das, obwohl es keine klare Dokumentation gibt, in der die Beschränkungen beschrieben werden. Die magische Zahl? Fünf Millionen.

Diese versteckte Zahl wurde erst bekannt, als Nutzer auf sie stießen. Wie auf Reddit zu lesen ist, entdeckten Nutzer diese Obergrenze im Februar auf die harte Tour. In einem Beitrag auf Googles IssueTracker stellten sowohl Privatpersonen als auch Mitarbeiter in Unternehmen fest, dass Uploads in ihren Konten nicht mehr funktionierten, allerdings ohne eine klare Erklärung für die Probleme, so dass die Nutzer irritiert waren, während sie sich mit fehlerhaften automatischen Integrationen und Sicherungssystemen herumschlagen mussten. Auch die Aufrüstung des Kontos auf eine höhere Speicherkapazität konnte das Problem nicht beheben.

Anfang März teilten die Mitarbeiter des Google-Kundendienstes den Kontoinhabern in persönlichen Antworten mit, dass die Obergrenze von 5 Millionen Dokumenten nicht überschritten werden kann – auch wenn der gesamte Speicherplatz unter den Grenzen des genutzten Google-Drive-Tarifs liegt. Ein Sprecher von Google Workspace bestätigte diese Richtlinie in einer Erklärung gegenüber CNET und erklärte, dass einzelne Anwender auf insgesamt 5 Millionen erstellte Elemente beschränkt seien, um “eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten”.

Die Anwendung dieser Beschränkung scheint jedoch inkonsistent zu sein, da andere Nutzer im IssueTracker-Thread die Beschränkung bei der 1-Millionen-Marke erreicht haben. Wenn Sie die Fehlermeldung 403 (“Das Limit für die Anzahl der von diesem Konto erstellten Objekte, egal ob gelöscht oder nicht, wurde überschritten”) erhalten haben, sind Sie möglicherweise bereits über dieses Problem gestolpert.

Google verschweigt Limit bei Google Drive in Dokumentation

Auch in der Dokumentation von Google fehlt ein Hinweis auf diese Beschränkung der Dateianzahl. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels gibt es nur eine Hilfeseite, die sich mit den Beschränkungen für einzelne Dateien befasst (mit erstaunlich vielen Details).

Bei freigegebenen Laufwerkskonten sind die Dateibeschränkungen mit maximal 400.000 angegeben, und der Konkurrent Dropbox hat laut eigenen Angaben keine Beschränkungen für die Anzahl der hochgeladenen Dateien; dasselbe gilt für Box.

So können Sie das Limit umgehen

Betroffene Nutzer stehen nun vor einer schweren Entscheidung: Konten wechseln (entweder zu einem Konkurrenzdienst oder innerhalb von Google) oder mit dem Löschen von Dateien beginnen.

Keine der beiden Möglichkeiten ist einfach für diejenigen, die Teil einer großen Organisation sind (eine Person beschrieb, dass diese Einschränkung “zehntausende” Nutzer betrifft, die mit dem Unternehmen verbunden sind) und für Nutzer, die ihre Konten für Cloud-Backups nutzen. Backup-Software (hier unsere Empfehlungen) kann im Rahmen inkrementeller Backups mehrere kleine Dateien erstellen, die sich im Laufe der Zeit summieren können – so wie es bei dem Redditor der Fall war, der r/Google auf dieses Problem aufmerksam machte.

Andere Reddit-Benutzer wiesen daraufhin auf eine vorübergehende Lösung hin, indem sie alle Dokumente in ein paar Zip-Dateien zusammenfassten.

