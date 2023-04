PC-WELT Oster-Special 2023: USENEXT hier 14 Tage gratis mit 10 GB

Während der Oster-Zeit erhalten Sie bei der PC-WELT Osteraktion 2023 täglich vom 1. bis 16. April 2023 eine Vollversion oder ein attraktives, exklusives Angebot. Jeden Tag, auch an den Wochenenden und über die Feiertage! Ein weiterer, guter Grund also, um täglich auf pcwelt.de vorbeizuschauen. In der Zeit erhalten Sie unter anderem Software für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke. Insgesamt erwarten Sie an 16 Tagen damit 15 tolle Programme oder Angebote!

Hier gelangen Sie zu unserem Oster-Special und können das heutige Türchen öffnen

Wichtig: Die jeweilige Oster-Vollversion des Tages lässt sich immer nur am entsprechenden Kalendertag herunterladen. Beachten Sie auch jeweils die geltenden Regeln für die Aktivierung der Vollversionen.

Das erhalten Sie heute am 10. April 2023: USENEXT Oster Deal

Entdecke das Usenet mit USENEXT, ein 100% werbe- und trackingfreies Netzwerk. Dort finden Sie 30.000 Terabyte Inhalte und über 200.000 deutsch- und englischsprachige Foren. Ähnlich wie Internetanbieter den Zugang zum Internet zur Verfügung stellen, ermöglicht USENEXT den einfachen Zugang zum Usenet.

Ihr USENEXT Oster Deal:

Testen Sie den Service 14 Tage inklusive 10 Gigabyte Datenvolumen kostenlos und sichern Sie sich 25% Folgerabatt. Während der 14-tägigen Testphase können Sie das Usenet uneingeschränkt und unverbindlich erkunden und Ihren Vertrag jederzeit kündigen, falls Sie USENEXT nicht vom Hocker haut. Wenn Sie zufrieden sind, buchen wir einmalig 71,55 € (statt 95,40 €) ab, und Sie können das Usenet mit USENEXT ein volles Jahr lang genießen.

Ihre Vorteile mit USENEXT – Europas Nr. 1 Usenet-Provider:

Unendlich groß – Mit USENEXT können Sie Teil einer Millionen-Community werden, die über 30 Millionen Inhalte aus jeder erdenklichen Kategorie und spannende Diskussionen bereithält.

Ohne Werbung und ohne Tracking – Alle Inhalte und die komplette Benutzeroberfläche sind frei von Werbung. Zudem bietet Ihnen USENEXT verschlüsselten Zugang zum Usenet und sichert somit Ihre persönlichen Daten.

Unfassbar schnell – Dank einer Verbindungsgeschwindigkeit von bis zu 800 Mbit/s haben Sie blitzschnellen Zugriff auf eine riesige Usenet-Welt.

Starke Zuverlässigkeit – Unser Kundenservice berät Sie jederzeit gerne bei Fragen zu unserem Produkt – telefonisch und per Chat.

