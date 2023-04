PC-WELT Oster-Special 2023: Wir verschenken heute DearMob iPhone Manager

Während der Oster-Zeit erhalten Sie bei der PC-WELT Osteraktion 2023 täglich vom 1. bis 16. April 2023 eine Vollversion oder ein attraktives, exklusives Angebot. Jeden Tag, auch an den Wochenenden und über die Feiertage! Ein weiterer, guter Grund also, um täglich auf pcwelt.de vorbeizuschauen. In der Zeit erhalten Sie unter anderem Software für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke. Insgesamt erwarten Sie an 16 Tagen damit 15 tolle Programme oder Angebote!

Hier gelangen Sie zu unserem Oster-Special und können das heutige Türchen öffnen

Wichtig: Die jeweilige Oster-Vollversion des Tages lässt sich immer nur am entsprechenden Kalendertag herunterladen. Beachten Sie auch jeweils die geltenden Regeln für die Aktivierung der Vollversionen.

Die Vollversion am 7. April 2023: DearMob iPhone Manager

Mit DearMob iPhone Manager lassen sich iPhone-Dateien ganz einfach übertragen, sichern, wiederherstellen und bearbeiten, ohne iTunes zu installieren. Sie können iOS-Dateien flexibler importieren, exportieren und verwalten. Egal, ob Ihre Zieldateien Fotos, Musik, Videos, Kontakte, SMS, Podcasts, E-Book, Kalender, Memos, Klingeltöne oder Apps sind, ist DearMob in der Lage, alle Verwaltungsaufgaben ohne Datenverlust zu erledigen.

Die wichtigsten Features:

Ermöglicht selektive Zwei-Wege-Dateiübertragung zwischen iPhone und Computer und vollständige iPhone-Dateisicherung oder -wiederherstellung.

Musik/Playlists, Fotos/Alben, Kontakte verwalten: exportieren, hinzufügen, erstellen, ändern, löschen, neu erstellen, bearbeiten, usw.

Mehr als 15 Dateitypen über WLAN oder USB-Verbindung übertragen. Unterstützung für neues iPhone 14/Pro/Pro Max.

Videos, Musik, E-Books importieren und automatisch ins mit iOS-Geräten kompatible Format umwandeln, Videos für die iOS-Vollbildwiedergabe automatisch drehen.

Es ist möglich, HEIC in JPG, Live-Foto in ein Video & Standbild zu konvertieren, Kontakte als VCF/PDF/TXT/HTM zu exportieren.

Fotos, Videos, Kontakte und iOS-Backups mit einem Passwort schützen. Klingeltöne aus eigener Musik erstellen.

Weitere Informationen zu DearMob iPhone Manager erhalten Sie auf der offiziellen Webseite 5kplayer.com/iphone-manager-de/.

Bitte beachten Sie: Die Software sollte noch am selben Tag gespeichert und registriert werden. Ein Anspruch zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht vorgesehen.

