PC-WELT Oster-Special 2023: SaveTV zwei Monate lang gratis nutzen

Während der Oster-Zeit erhalten Sie bei der PC-WELT Osteraktion 2023 täglich vom 1. bis 15. April 2023 eine Vollversion oder ein attraktives, exklusives Angebot. Jeden Tag, auch an den Wochenenden und über die Feiertage! Ein weiterer, guter Grund also, um täglich auf pcwelt.de vorbeizuschauen. In der Zeit erhalten Sie unter anderem Software für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke. Insgesamt erwarten Sie an 15 Tagen damit 15 tolle Programme oder Angebote!

Hier gelangen Sie zu unserem Oster-Special und können das heutige Türchen öffnen

Wichtig: Die jeweilige Oster-Vollversion des Tages lässt sich immer nur am entsprechenden Kalendertag herunterladen. Beachten Sie auch jeweils die geltenden Regeln für die Aktivierung der Vollversionen.

Das exklusive Top-Angebot am 4. April 2023: Jetzt SaveTV zwei Monate lang gratis nutzen

Sie würden Ihren Sonntagskrimi lieber am Montag ansehen oder Ihre Lieblingssendung läuft zu einer Zeit, zu der Sie nicht zu Hause sind? Machen Sie sich unabhängig von TV-Sendezeiten! Nehmen Sie Ihre persönlichen Highlights aus dem deutschen Fernsehen mit dem Online-Recorder Save.TV ganz einfach und bequem auf und schauen Sie Ihre Sendungen dann an, wann und wo Sie wollen. Dabei können Sie aktuell aus über 40 TV-Sendern wählen und sich Ihr individuelles Videoarchiv mit zigtausenden TV-Filmen, Serien, Dokus und vielem mehr füllen.

PC-Welt Oster Angebot von Save.TV:

Testen Sie Save.TV jetzt 2 Monate lang gratis und erhalten Sie 40% Folgerabatt auf das Save.TV XL-Paket. Ihren kostenlosen Testaccount können Sie jederzeit kündigen. Überzeugt Sie Save.TV wie erwartet, nutzen Sie den Online-TV-Recorder mit satten -40% Rabatt für nur 5,99 € monatlich einfach weiter (statt 9,99 €/Monat).

Das Beste daran:

Ihre Aufnahmen sehen Sie ganz ohne Werbeunterbrechung. Damit steht Ihrem persönlichen TV-Erlebnis nichts mehr im Weg. Alle Aufnahmen stehen Ihnen zudem 60 Tage zur Verfügung.

Egal ob Blockbuster, Bildungsformate für die Kleinen oder spannende Dokumentationen: Verschaffen Sie sich mit der integrierten Programmvorschau einen Überblick über die TV-Sendungen der kommenden vier Wochen. Ihren Favoriten können Sie dann mit nur einem Klick zur Einzelaufnahme, oder auch einfach zur automatischen Daueraufnahme anlegen (relevant v.a. zu Aufnahmen von TV-Serien) und anschließend ansehen. Dank der Downloadfunktion im Browser und innerhalb der Save.TV-Apps können Sie Ihre Lieblingssendungen auch im Offline-Modus – ohne Internetverbindung – genießen.

