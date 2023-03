Amazon verschenkt 15 Spiele für Prime-Mitglieder im April 2023

Alle Amazon-Prime-Mitglieder erhalten im April 2023 wieder diverse PC-Spiele und Spiele-Inhalte gratis über Prime Gaming. Darunter befindet sich mit “Wolfenstein: The New Order” ein Leckerbissen für alle Ego-Shooter-Fans. Rollenspieler dürfen sich dagegen mit “Icewind Dale: Enhanced Edition” auf ein episches Abenteuer freuen.

Die neuen Gratis-Spiele bei Amazon Prime Gaming im April 2023

Ab dem 6.4.2023 sind gratis verfügbar:

Wolfenstein – The New Order (via GOG-Code)

Ninja Commando (via Amazon Games App)

Art of Fighting 3 (via Amazon Games App)

Ab dem 13.4.2023 verfügbar:

The Beast Inside (via GOG-Code)

Icewind Dale: Enhanced Edition (via Amazon Games App)

Crossed Swords (via Amazon Games App)

Ghost Pilots (via Amazon Games App)

Ab dem 20.4.2023 erhältlich:

Beholder 2 (via Amazon Games App)

Terraformers (via Amazon Games App)

Metal Slug 4 (via Amazon Games App)

Ninja Masters (via Amazon Games App)

Und schließlich ab dem 27.4. verfügbar:

Looking for Aliens (via Legacy-Games-Code)

Grime (via Amazon Games App)

Sengoku (via Amazon Games App)

Magician Lord (via Amazon Games App)

Das Angebot bei Prime Gaming wechselt regelmäßig, sodass es sich lohnt, öfters bei Prime Gaming vorbeizuschauen. Alle Spiele bleiben dauerhaft im Besitz des Spielers. Voraussetzung ist die Prime-Mitgliedschaft (für 69 Euro/Jahr bzw. neuerdings 89,90 Euro/Jahr ).

Zusätzlich gibt es im April 2023 auch wieder diverse Spielinhalte, darunter etwa für: Overwatch 2, Hearthstone, World of Warcraft, Candy Crush Saga, League of Legends, Legends of Runeterra, Valorant und Teamfight Tactics.

So erhalten Sie Prime Gaming

Amazon hatte im August 2020 offiziell Prime Gaming als Erweiterung des Prime-Angebots (69 Euro/Jahr oder 7,99 Euro/Monat) in allen Ländern gestartet, in denen Amazon Prime existiert. Völlig neu ist Prime Gaming nicht, denn es handelt sich letztlich um eine Evolution des früheren Twitch Prime. Prime Gaming erhalten alle Gamer mit Amazon-Prime-Mitgliedschaft. Anders als bei Twitch Prime ist kein Extra-Login (konkreter: kein Twitch-Konto) erforderlich, um von den Vorteilen zu profitieren, die Prime Gaming fortan bietet. Mehr Infos zu Prime Gaming finden Sie in diesem Beitrag:

