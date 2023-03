Preisrutsch: Crucial SSD 1TB/2TB (PC/PS5) bis zu 43 % günstiger bei Amazon

Seit sich die Verfügbarkeit der Playstation 5 deutlich verbessert hat und man die Sony-Konsole quasi an jeder Ecke kaufen kann, entwickelt sich bei den PS5-kompatiblen SSDs mit M.2-Formfaktor ein regelrechter Preiskampf. Die Anbieter wissen, dass man als PS5-Besitzer schnell an den Punkt kommt, an dem man den mageren Speicherplatz dringend durch eine Zweit-SSD erweitern möchte.

Auch PC-Nutzer profitieren von dem Preiskampf, denn eine „PS5-SSD“ lässt sich in jedem modernen Rechner verwenden, der sich mit dem PCIe 4.0-Protokoll versteht. Eine dieser pfeilschnellen SSDs im Preisrutsch ist die Crucial P5 Plus. Diese bietet Amazon jetzt mit 1 TB und 2 TB zum Spitzenpreis an.

Jetzt viel günstiger bei Amazon: Crucial SSD P5 Plus mit 1 TB / 2 TB

Die PS5-kompatible, aber auch für moderne Computer (PCIe 4.0) sehr gut geeignete Crucial P5 Plus befindet sich bei Amazon im Preisrutsch. Sowohl die Crucial P5 Plus mit 1 TB als auch die SSD mit 2 TB kann man mit hohen Rabatten und laut Preisvergleich derzeit nirgendwo günstiger kaufen als bei Amazon, zumal der Onlinehändler versandkostenfrei liefert.

Was zeichnet die Crucial P5 Plus aus?

Die Crucial P5 Plus ist eine PCIe 4.0 NVMe-SSD mit einer hohen sequenziellen Leseleistung von bis zu 6600 MB/s und zufälligen Leser-/Schreibzugriffen von 630K/700K IOPS. Dank der hohen Geschwindigkeit eignet sich die SSD besonders für Gamer und ambitionierte Anwender. Die SSD ist rückwärtskompatibel mit PCIe 3.0 und ist zertifiziert für die Verwendung in der PS5-Konsole. Crucial garantiert eine Lebensdauer von mehr als 2 Millionen Stunden und bietet eine 5-jährige eingeschränkten Garantie.

