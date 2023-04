Corsair HS65 Surround (Wireless) im Test: Gaming-Headset mit 7.1-Sound

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro hochwertiges Design

hoher Tragekomfort

immersiver Dolby-7.1-Klang

SoundID-Technik personalisiert Sound Kontra mäßige Abschirmung von Außengeräuschen

Dolby 7.1 funktioniert nur am PC/Mac über iCue-Software

SoundID optimiert nur auf ein bestimmtes Genre Fazit Das Corsair HS65 Surround bietet ab 60 Euro ein gutes Paket aus hochwertigem Design, hervorragendem Tragekomfort und guter Klangqualität. Die innovative „SoundID“-Technik erlaubt eine individuelle Klangoptimierung für einzelne Spiele-Genres. Der Dolby-Audio-7.1-Surround-Sound sorgt hingegen für ein immersives Klangerlebnis, während das omnidirektionale Mikrofon eine zuverlässige Kommunikation ermöglicht.

Die kabellose Variante Corsair HS65 Wireless bietet alle Vorzüge des HS65 Surround, ergänzt um die Freiheit einer kabellosen Verbindung mit einer passablen Akkulaufzeit von knapp 24 Stunden. Für den höheren Preis von 140 Euro erhalten Gamer zusätzlich Bluetooth-Kompatibilität, aber auch ein leicht erhöhtes Gewicht von 275 Gramm aufgrund der Akku-Integration.

Insgesamt sind beide Varianten solide Investitionen für anspruchsvolle Gamer, die Wert auf Komfort, Klangqualität und Verlässlichkeit legen. Die Wahl zwischen beiden hängt von den persönlichen Präferenzen hinsichtlich Kabelmanagement und Budget ab. Punktabzüge gibt’s aber für die nur mäßige Abschirmung von Außengeräuschen und die Tatsache, das der Dolby-Raumklang nur am PC oder Mac sowie ausschließlich über die iCue-Software funktioniert.

In diesem Test nehmen wir das Gaming-Headset Corsair HS65 Surround unter die Lupe, ein kabelgebundenes Modell für PC-Gamer, das mit exzellentem Klang, hohem Tragekomfort und innovativen Funktionen wie der Sonarworks „SoundID“-Technik sowie Dolby-Audio-7.1-Surround-Sound beeindrucken möchte. Wir gehen auch auf das Corsair HS65 Wireless ein und beleuchten die Vorzüge beider Headsets.

Corsair HS65 Surround: Design und Tragekomfort

Das Corsair HS65 Surround besticht durch seine ansprechende Ästhetik, die von einer aluminiumverstärkten Konstruktion und einem markanten gitterartigen Design an den Ohrpolstern geprägt ist. Diese Bauweise gewährleistet nicht nur ein ansprechendes Erscheinungsbild, sondern verspricht auch eine potenziell längere Lebensdauer des Headsets. Mit den beiden Farbvarianten Schwarz und Weiß passt das Headset in die meisten Gaming-Setups.

Die Ohrpolster und die Konstruktion des Gaming-Headsets ermöglichen einen guten Tragekomfort auch über längere Zeit. Friedrich Stiemer

In puncto Tragekomfort punktet das Corsair HS65 Surround mit einer intelligenten Kombination aus Materialien und ergonomischem Design. Die Ohrpolster bestehen aus Memory-Schaumstoff, der sich gut an die individuelle Kopfform anpasst und Druckstellen vermeidet, während die Kunstlederummantelung für zusätzliche Strapazierfähigkeit sorgt.

Der Innenraum der Ohrpolster ist mit einem atmungsaktiven Stoff ausgekleidet, der auch bei langen Gaming-Sessions für ein angenehmes Tragegefühl sorgt. Allerdings finden wir, dass die Abschirmung von Umgebungsgeräuschen besser sein könnte, wobei es hier auch wieder auf die Kopfform ankommt – der Tester hat einen recht großen, runden Schädel.

Der verstellbare Kopfbügel des Corsair HS65 Surround ermöglicht eine recht präzise Anpassung an unterschiedliche Kopfgrößen und -formen, sodass jeder Gamer einen angenehmen Sitz finden sollte. Die leichte Bauweise ermöglicht ein Gewicht von nur 282 Gramm und reduziert so den Druck auf den Kopf. Das trägt zu einem bequemen Tragegefühl bei, selbst wenn das Spiel einmal in die Verlängerung geht.

„SoundID“-Technik und Audioqualität: Einstellbarer Klang

Das persönliche Klangerlebnis des Corsair HS65 Surround soll durch die „SoundID“-Technik von Sonarworks auf ein neues Niveau gehoben werden. Diese Technik ermöglicht es, individuelle Audioprofile basierend auf den persönlichen Vorlieben des Nutzers zu erstellen:

Durch einen intuitiven Prozess, bei dem der Nutzer verschiedene Beispiel-Audioclips bewertet, lernt die Software die bevorzugten Klangeigenschaften kennen und erstellt darauf basierend ein maßgeschneidertes Klangprofil.

Das Problem ist allerdings, dass „SoundID“ nur auf ein bestimmtes Genre relativ gut abstimmen kann. Möchten wir Musik hören, Filme schauen oder von einem Ego-Shooter in ein Strategiespiel wechseln, dann hört sich das generierte Klangprofil nicht mehr ganz so gut an. Immerhin bleibt aber noch ein herkömmlicher Equalizer und der Dolby-Sound.

Direkt am Headset lässt sich auch die Lautstärke am Drehrädchen regeln. Friedrich Stiemer

Die Verwendung von 50-Millimeter-Neodym-Lautsprechertreibern trägt zusätzlich zur guten Klangqualität des HS65 Surround bei. Diese Treiber sollen speziell abgestimmt sein, um ein ausgewogenes Klangspektrum zu liefern.

In der Praxis erleben wir einen recht basslastigen Ton, was wir aber nicht als negativ empfinden. Tatsächlich kommen aber auch die Höhen sehr klar durch – eine gute Abstimmung fürs Gaming, nur in Sachen Musik nicht gerade ideal, da die Höhen manchmal etwas zu spitz klingen.

Ein weiteres technisches Highlight ist die Integration von Raumklang in Form von Dolby Audio 7.1, der sich über den mitgelieferten USB-Adapter aktivieren lässt. Diese Virtualisierung erzeugt eine recht realistische räumliche Klangwiedergabe, die den Nutzer mitten ins Spielgeschehen versetzt und akustische Details hervorhebt. So können Gamer beispielsweise die Position von Gegnern oder wichtigen Spielelementen präzise orten und sich so einen Vorteil im Spiel verschaffen.

Insgesamt verbindet das Corsair HS65 Surround eine neue Art der Personalisierung und eine gute Klangqualität, die durch die „SoundID“-Technik und die 50-Millimeter-Audiotreiber erzielt wird. Das Ergebnis ist ein personalisiertes und immersives Klangerlebnis, das sich gut fürs Zocken eignet – nur wer mehrere Spielegenres spielt und das Gaming-Headset auch zum Filmeschauen und Musikhören verwenden möchte, der muss nochmal Hand an der Klang-Tuning anlegen.

Anschlussmöglichkeiten: Technische Vielfalt

Die Anschlussmöglichkeiten des Corsair HS65 Surround sind recht vielfältig. Der universelle 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss sorgt für eine breite Kompatibilität mit unterschiedlichsten Plattformen, darunter PS5/PS4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und Mobilgeräte. Dies ermöglicht es Gamern, das Klangerlebnis des Corsair HS65 Surround auf ihren bevorzugten Systemen zu genießen, ohne auf zusätzliche Adapter oder Kabel zurückgreifen zu müssen.

Angeschlossen über den USB-Adapter lässt sich am PC und Mac auch Dolby-7.1-Audio aktivieren. Friedrich Stiemer

Ein weiterer Pluspunkt ist der USB-Anschluss, der das Headset sowohl mit PCs als auch Macs verbindet. Hierdurch wird nicht nur der Zugang zu Dolby Audio 7.1 ermöglicht, sondern auch eine optimale Signalübertragung gewährleistet, die für eine stabile und störungsfreie Audioqualität sorgt.

Für Dolby Audio ist allerdings zwingend die iCue-Software von Corsair Voraussetzung, weshalb der Raumklang nur am PC und Mac funktioniert. Wer an der Konsole oder an Mobilgeräten zockt, muss mit den Surround-Techniken der Quellen leben, falls sie vorhanden sind.

Mikrofon und Bedienung: Benutzerfreundliche Steuerung

Das Corsair HS65 Surround verfügt über ein omnidirektionales Mikrofon, das die Stimme des Benutzers recht klar und deutlich einfängt. Hierdurch wird eine gute Sprachqualität sichergestellt, die für klare Kommunikation in hitzigen Spielsituationen oder bei Teamabsprachen entscheidend sein kann.

Ein besonderes Highlight des Mikrofons ist die Flip-to-mute-Funktion, die es ermöglicht, das Mikrofon durch einfaches Hochklappen stummzuschalten. Dieses benutzerfreundliche Feature verhindert ungewollte Übertragungen von Nebengeräuschen oder privaten Gesprächen und sorgt für eine störungsfreie Kommunikation mit Teamkollegen.

Durch einfaches Hochklappen lässt sich das Mikrofon stummschalten. Friedrich Stiemer

Darüber hinaus bietet das Corsair HS65 Surround praktische Bedienelemente direkt am Headset. Diese ermöglichen eine schnelle und einfache Anpassung der Lautstärke, ohne dass der Gamer seine Aufmerksamkeit vom Spielgeschehen ablenken muss. Die intuitiv angeordneten Tasten sorgen für eine unkomplizierte Handhabung, die selbst in stressigen Momenten leicht zu bewältigen ist.

Die kabellose Alternative: Corsair HS65 Wireless

Das Corsair HS65 Wireless stellt eine kabellose Version des Gaming-Headsets für rund 140 Euro dar. Dabei bietet es alle Vorteile der kabelgebundenen Variante, wie die „SoundID“-Technologie und den Dolby-Audio-7.1-Surround-Sound – allerdings auch wieder nur auf PC und Mac.

Das Corsair HS65 Wireless ist die kabellose Variante des Gaming-Headsets. Friedrich Stiemer

Der entscheidende Unterschied liegt in der kabellosen Verbindung, die bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit gewährleisten soll und somit ein ungebundenes Spielerlebnis ermöglicht. Die zusätzliche Bluetooth-Funktionalität erweitert die Kompatibilität mit weiteren Geräten, während das omnidirektionale Mikrofon auch hier wieder für eine klare Sprachübertragung sorgt. Insgesamt ist das Corsair HS65 Wireless eine attraktive Option für Gamer, die Wert auf kabellose Freiheit legen.

Um die Funkanbindung zu nutzen, ist der Anschluss des USB-Dongles erforderlich. Friedrich Stiemer

Corsair HS65 Surround und HS65 Wireless im Gaming-Einsatz

Um das Corsair HS65 Surround und die kabellose Variante, das HS65 Wireless, im realen Gaming-Szenario zu testen, haben wir beide Headsets in mehreren Spielsessions auf verschiedenen Plattformen eingesetzt. Dabei standen sowohl aktuelle Singleplayer- als auch Multiplayer-Titel auf dem Programm, um einen umfassenden Eindruck von den Fähigkeiten der Headsets zu gewinnen. Dazu zählen Titel wie Call of Duty: Modern Warfare 2, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Age of Empires 4 und Grid: Legends.

Während der Tests zeigte sich, dass sowohl das HS65 Surround als auch das HS65 Wireless in puncto Klangqualität und Immersion beachtliche Ergebnisse liefern. Der Dolby-7.1-Raumklang sorgte in actiongeladenen Spielen für ein realistisches und packendes Klangerlebnis, das uns förmlich in die virtuelle Welt eintauchen ließ. Die präzise Ortung von Gegnern und Geräuschen erwies sich in Online-Gefechten manchmal als entscheidender Vorteil.

Das Corsair HS65 Wireless bietet mehr Bedienelemente am Headset als die kabelgebundene Variante. Friedrich Stiemer

In Sachen Tragekomfort bestätigten sich die hohen Erwartungen, die sowohl das HS65 Surround als auch das HS65 Wireless aufgrund ihrer technischen Daten geweckt hatten. Selbst bei stundenlangen Gaming-Marathons behielten die Headsets ihren bequemen Sitz, ohne Druckstellen oder Ermüdungserscheinungen zu verursachen. Die atmungsaktiven Ohrpolster und der verstellbare Kopfbügel trugen maßgeblich zu diesem angenehmen Tragegefühl bei. Nur die Abschirmung von Außengeräuschen könnte besser sein.

Die Kommunikation mit Teamkollegen verlief dank des omnidirektionalen Mikrofons und der Flip-to-mute-Funktion bei beiden Headsets stets reibungslos. Unsere Stimmen wurden klar und deutlich übertragen, während die Stummschaltung des Mikrofons bei Bedarf schnell und unkompliziert erfolgte.

Das Corsair HS65 Wireless punktete zusätzlich mit seiner kabellosen Verbindung und einer beeindruckenden Akkulaufzeit von knapp 24 Stunden. Dies ermöglichte uns, völlig ungebunden zu spielen und sich frei im Raum zu bewegen, ohne dabei Abstriche in der Klangqualität oder Kommunikation hinnehmen zu müssen.