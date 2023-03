Witziges Video: Windows-Fehlermeldungen von Windows 2000 bis Windows 11

Der Youtube-Kanal Nobel Tech hat ein witziges und nur 2:11 Minuten kurzes Video mit Windows-Fehlermeldungen im Zeitraffer veröffentlicht. Der Macher beschreibt das Video “Windows Not Responding Prompts! (2000 – 11)” folgendermaßen:

“Dieses Programm reagiert nicht” ist eine der beunruhigenden Antworten, die Sie erhalten können, wenn eine Windows-Anwendung nicht mehr funktioniert. Hier ist ein Video, das zeigt, wie sich die Meldung “Das Programm reagiert nicht” von Windows 2000 bis heute mit Windows 11 entwickelt hat! Deutsche Übersetzung des englischen Originals

Das Video fasst also 23 Jahre Windows-Fehlermeldungengeschichte in nur wenig über 2 Minuten zusammen. Das Video zeigt sehr schön, wie wenig sich die Fehlermeldung innerhalb der langen Zeit veränderte. Windows selbst dagegen änderte sich in dieser Zeit massiv und erlebte Höhen (Windows XP, Windows 7, Windows 10) und Tiefen (Windows Vista, Windows 8.x). Zu Windows 11 verkneifen wir uns eine Einschätzung.

Interessant: Die Möglichkeiten, die die Windows-Meldung bei einem nicht mehr reagierenden Programm zeigt, variiert durchaus etwas. Manchmal kann der Nutzer einfach nur auf “Cancel” klicken, in anderen Fällen kann er Windows nach einer Lösung suchen lassen oder aber Windows warten lassen, bis das hängende Programm doch noch reagiert. Nobel Tech stellt zu dem Fenster fest:

Überraschenderweise wird der Fallback-Bildschirm, der nicht reagiert, immer noch bis hin zu Windows 11 verwendet! Deutsche Übersetzung des englischen Originals

Hier geht es zum Video “Windows Not Responding Prompts! (2000 – 11):

Auf dem Youtube-Kanal von Nobel Tech gibt es für Windows-Fans und Technik-Historiker noch weitere spannende Entdeckungen zu machen. So zeigt ein Video beispielsweise die Entwicklung der Shutdown-Icons von Windows:

Ein weiteres Video stellt dagegen ganz klassisch die Entwicklung von Windows vor. Von Windows 1.0 bis Windows 11 22H2:

