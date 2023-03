Jura E6 Kaffeemaschine im Test: Schneller Espresso in Barista-Qualität

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Vollautomatische Ausgabe

Preis beim Test

$1,599

Es ist verlockend zu sagen, dass die Jura E6 ein Kaffeeautomat für die Küche ist, aber eine solche Aussage würde die schiere Qualität des Kaffees untertreiben, den sie ausgibt.

Ja, die Jura E6 bereitet Ihnen auf Knopfdruck sechs verschiedene Kaffeesorten direkt aus der Bohne zu. Neben Espresso, Cappuccino, Americano, Lungo, Macchiato und einfachem Kaffee gibt es auch eine Heißwasseroption für Tee und eine Milchschaumoption für heiße Schokolade.

Aber ist das Einrichten und Reinigen wirklich so kompliziert? Wir machen einen Testlauf, um das herauszufinden.

Entwurf und Ausführung

2,8″-Farbdisplay

1,9 Liter Wassertank

Fassungsvermögen von 280 g Kaffeebohnen

Das Erste, was an der Jura E6 auffällt, ist, dass sie eine recht große Maschine ist. Mit einer Höhe von 36 cm, einer Tiefe von 45 cm und einer Breite von 29 cm nimmt sie einen großen Teil der Arbeitsfläche ein.

Allerdings hat Jura die Designfront geschickt geschwungen, so dass der Effekt weicher ist als bei einem scharfen, rechteckigen schwarzen Kasten. Wir haben das silberne Modell getestet und festgestellt, dass die hellere Farbe die Wirkung des Geräts deutlich abschwächt.

Alex Greenwood / Foundry

Das Hauptgehäuse dieser 9,1 kg schweren Maschine ist schwarz. Der Zugang zum 280 g fassenden Bohnenbehälter befindet sich oben, der Wassertank auf der linken Seite mit einem aufklappbaren Deckel. Der Wassertank hat ein Fassungsvermögen von 1,9 Litern, was für ca. 63 Espresso reicht, aber die dunkle Färbung der Tankseite macht es schwierig zu beurteilen, wo der Wasserstand ist, wenn die Maschine in Betrieb ist.

Es ist verlockend zu sagen, dass der Jura E6 ein Kaffeeautomat für die Küche ist, aber das würde über die Qualität des Kaffees hinwegtäuschen, den er ausschenkt

Der Kaffeeauslauf mit dem Jura-Logo auf einer Plakette lässt sich um 5 cm nach oben und unten verstellen und eignet sich für Espresso-Shot-Gläser und 250-ml-Tassen, jedoch nicht für herkömmliche Milchkaffeebecher. Die verchromte Abtropfschale lässt sich herausziehen, um den Behälter für das gebrauchte Kaffeemehl freizulegen, der bis zu 16 Portionen fasst. Das 1,2 Meter lange Stromkabel sorgt für Flexibilität bei der Wahl des Stromanschlusses.

Alex Greenwood / Foundry

Am überraschendsten ist jedoch das Display, denn es ist mit Bildern versehen. Sobald Sie die Maschine eingerichtet haben, leuchtet das Bedienfeld der E6 mit Bildern von Kaffeetassen auf, auf denen die verschiedenen Getränke abgebildet sind, die Sie durch Drücken der sechs seitlichen Tasten auswählen können; für ein Milchgetränk müssen Sie allerdings auch den Knopf an der Seite drehen, ebenso wie für den Spül- und Reinigungsvorgang.

Jura gibt an, dass die Maschine 58,4 kWh pro Jahr verbraucht (und der Energieklasse A angehört). Der tatsächliche Verbrauch hängt natürlich davon ab, wie und wie oft Sie die Maschine benutzen.

So bereitet man die Maschine vor

Kein Plug and Play

Handbuch kann verwirrend sein

Wasserhärteprüfung ist erforderlich

Auf den ersten Blick wirkt die Anleitung für die Inbetriebnahme des E6 etwas einschüchternd. Sie müssen einen geeigneten Platz für die Maschine finden, den Bohnenbehälter füllen, die Maschine anschließen, die Sprache einstellen, die Wasserhärte testen (Streifen werden mitgeliefert) und die Maschine einschalten, die Filterkartuschenverlängerung einsetzen, den Wassertank spülen und füllen, den Filterspülvorgang durchführen, die Tropfschale leeren und dann den Spülvorgang der Maschine durchführen.

Die Verwendung von Aufzählungspunkten anstelle von 1-2-3-Schritten in der Anleitung macht es schwieriger, als es sein müsste, da das Bedienfeld Sie zum nächsten Schritt auffordert.

Wenn Sie dann Milch anschließen möchten, scheint der Vorgang schwieriger zu sein, als er tatsächlich ist. Sie müssen einen geeigneten Milchbehälter mit einem Jura-Anschlussrohr verwenden. Wir haben einen Jura-Glasmilchbehälter verwendet, den Sie separat kaufen können, mit dem Metall-Ansaugrohr, das in den Deckel passt. Das ist eine viel attraktivere Option als die Plastikbehälter, die mit einigen Bean-to-Cup-Maschinen geliefert werden.

Außerdem benötigen Sie die richtigen Jura-Milchsystem-Reinigungsprodukte, um den Mechanismus täglich nach dem Gebrauch zu reinigen.

Wenn Sie diese haben, müssen Sie nur noch die beiden Rohre in den Glasbehälter einsetzen, den Mechanismus spülen und den Behälter mit Milch füllen.

Kaffee machen mit der Jura E6

Intelligentes Vorheizen und automatische Spülung

15-bar-Hochleistungspumpe

10 Stufen für programmierbare und einstellbare Stärke

Nachdem Sie die Maschine eingerichtet haben, schalten Sie sie einfach ein; sie heizt sehr schnell vor und durchläuft eine automatische Spülung, dann stellen Sie Ihre Tasse unter den Auslauf und drücken die Taste für den gewünschten Kaffee.

Alex Greenwood / Foundry

Die E6 bietet Ihnen bereits programmierte Optionen für Espresso, normalen Kaffee, Cappuccino, Macchiato, Caffe Barista, Lungo Barista, Heißwasser und Milchschaum. Für ein Milchgetränk werden Sie aufgefordert, den Drehknopf zu drehen, um den Milchschaum zu starten und zu stoppen, aber alles andere gibt sie automatisch aus.

Wir begannen mit einem “Bohne-zu-Tasse”-Espresso. Das Ergebnis hatte ein ausgezeichnetes Aroma und eine gute Crema. Der Geschmack war der Hammer

Wenn Sie diese Voreinstellungen ändern möchten, können Sie das tun. Im Expertenmodus, der sich im Einstellungsmenü befindet, können Sie die Zeiten für die Kaffee-, Heißwasser- und Milchausgabe ändern und haben die Möglichkeit, die Brüh- und Heißwassertemperatur in drei Stufen einzustellen.

Sie können den Mahlgrad auch an die Röstung Ihres Kaffees anpassen, indem Sie den Drehknopf an der Seite des Bohnenbehälters drehen, während das Mahlwerk in Betrieb ist. Jura behauptet, dass das eingebaute Mahlwerk eine um 12 % bessere Aromafreisetzung als herkömmliche Mühlen erreicht, und unser Geschmackstest ergab einen deutlichen Unterschied.

So schmeckt der Kaffee

Wir begannen mit einem Espresso, frisch gemahlen aus ganzen Bohnen. Das Ergebnis war ein schnell dosierbarer Mini-Guinness-Kaffee mit hervorragendem Aroma und einer guten Crema. Der Geschmack war Dynamit im Mund: ein echter Adrenalinstoß – so sehr, dass wir nicht wussten, ob wir noch einen weiteren vertragen würden.

Der Cappuccino war eine Offenbarung. Die Maschine gibt zuerst zwölf Sekunden lang Milchschaum aus (man wird aufgefordert, den Knopf ein- und auszuschalten) und fügt dann den 60-ml-Espresso hinzu, was zu einem weichen, üppigen Cappuccino führt, der leicht und luftig ist.

Alex Greenwood / Foundry

Ein echter Clou der Jura E6 ist der Milchschaum. Wir haben ihn für einen Longdrink eines Kindes getestet und das Ergebnis war wie eine warme Wolke in der Tasse: ein Ergebnis, das wir mit einer herkömmlichen Dampfdüse nie erreichen konnten.

Die E6 zeigt Ihnen auf dem Bildschirm an, ob Sie den Wassertank auffüllen, den Kaffeesatz oder die Abtropfschale leeren, den Bohnenbehälter auffüllen, den Filter austauschen, das Gerät reinigen oder entkalken oder das Milchsystem spülen oder reinigen müssen.

Smarte Funktionen

Braucht Jura Wifi Connect Zubehör

Erfordert J.O.E App

QR-Code mitgeliefert

Wenn Sie das optionale Jura WiFi Connect kaufen, das an die Kaffeemaschine angeschlossen wird, können Sie die E6 über die Jura App J.O.E. für Smartphones und Tablets fernsteuern. Damit können Sie Kaffeespezialitäten zubereiten, persönliche Vorlieben einstellen und speichern und Kaffeebestellungen direkt von Ihrem Smartphone an die Maschine senden. Die Bedienungsanleitung der E6 enthält einen QR-Code zum Herunterladen der J.O.E-App.

Preis und Verfügbarkeit

Die E6 ist zwar teuer, aber im Hinblick auf Kaffeeautomaten liegt sie am unteren Ende der Preisskala. Wenn Sie einen hochwertigen Kaffeevollautomaten suchen, bietet sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die E6 ist eine großartige Maschine, die die Zubereitung einer Kaffeespezialität zum Kinderspiel macht.

Das Original dieses Artikels erschien bei unserer Schwesterpublikation Techadvisor.