Huawei Watch Ultimate: Zur Einführung erhalten Sie Freebuds Pro 2 im Wert von 199 Euro gratis dazu

Huawei stellt seine neue Smartwatch vor, und zum Start können Sie beim Kauf ordentlich sparen. Denn wenn Sie im Startzeitraum zwischen dem 3. und 23. April 2023 die neue Huawei Watch Ultimate kaufen, erhalten Sie die Huawei Freebuds Pro 2 im Wert von 199 Euro kostenlos dazu.

Die Huawei Watch Ultimate besitzt ein 1,5-Zoll-Display mit AMOLED-Technologie und einer Auflösung von 466 x 466 Pixel. Als Sensoren kommen bei der neuen Smartwatch folgende zum Einsatz: Beschleunigungs-, Gyroskop-, Magnetometer-, optische Herzfrequenz-, Barometer-, Tiefen- und Temperatursensoren. Damit können verständlicher weiße zahlreiche Aktivitäten getrackt werden, darunter: die Herzfrequenz, SpO2, Schlaf, Atem, EKG, Hauttemperatur und mehr.

Sie erhalten Sie mit der Smartwatch mehr als 100 verschiedene Trainingsmodi samt Tauchmodi – Huawei verspricht dabei eine “100 Meter Tauchtechnik”. Ein Novum ist auch der neue Expeditionsmodus. Weiterhin erhalten Sie sämtliche Benachrichtigungsfunktion und Modi, die Sie von einer Smartwatch erwarten können, wie über eingehende Anrufe, Sofortnachrichten, SMS-Schnellantworten, das Beantworten von Nachrichten von verschiedenen Messengern und vielem mehr.

Der Akku der Smartwatch besitzt eine Kapazität von 530 mAh, was einer Standby-Zeit von etwa 14 Tagen entspricht oder 8 Tagen bei stärkerer Nutzung. Der Akku lässt sicher allerdings kabellos in etwas mehr als einer Stunde wieder komplett aufladen.

Huawei hat bei der Verarbeitung auf hochwertige Materialien geachtet. So besteht die vordere Abdeckung aus amorphem Zirkonium, die hintere Abdeckung aus Keramik, der Bildschirm aus Saphirglas und die Lünette wiederum aus Keramik. Die Smartwatch wird es in zwei Ausführungen geben, die Variante mit HNBR-Gummiband in Schwarz kostet dabei 749 Euro, die Variante mit dem edleren Metallarmband in Silber mit blauen Akzenten erhalten Sie für 899 Euro.

