Neuer Tiefstpreis: Sandisk-SSD SATA 1 TB jetzt günstiger denn je bei Amazon

Preisbewusste Käufer greifen gerne noch zur SATA-SSD, da sie in der Regel kostengünstiger ist als eine NVMe-SSD mit gleicher Kapazität. Trotz ihrer geringeren Geschwindigkeit im Vergleich zu NVMe-SSDs bieten SSDs mit SATA-Schnittstelle eine ausreichende Leistung für alltägliche Aufgaben wie Surfen, Textverarbeitung und leichte Bildbearbeitung. Zudem kann eine SATA-SSDs auch als günstige Speicheroption neben der Festplatte dienen, um weiteren Speicherplatz für Daten und Programme bereitzustellen. Die beliebte Sandisk SSD Plus 1 TB lässt sich jetzt bei Amazon günstiger denn je kaufen. Was die Solid State Disk zu bieten hat, lesen Sie hier.

Was zeichnet die Sandisk SSD Plus aus?

Die Sandisk SSD Plus 1 TB zeichnet sich durch Lesegeschwindigkeiten von bis zu 535 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 350 MB/s aus. Sie unterstützt SLC-Caching, was die Burst-Schreib-Performance erhöht und sie zur idealen Speicherlösung für typische PC-Anwendungen macht. Die SSD ist stoß- und erschütterungsfest, da sie ohne bewegliche Teile gebaut wurde. Zudem sorgt sie für einen leiseren, kühleren und effizienteren Laptop, wodurch der Akku länger hält.

Im Vergleich zu einer SSD mit PCIe 3.0 sind die Geschwindigkeiten der Sandisk SSD Plus 1 TB jedoch geringer, da PCIe 3.0-SSDs Lesegeschwindigkeiten von bis zu 3.500 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.300 MB/s erreichen können. Die Sandisk SSD Plus ist dennoch eine solide Wahl für alltägliche Anwendungen und Nutzer, die nicht die höchstmögliche Leistung benötigen. Amazon bietet die Sandisk SSD Plus 1 TB jetzt für 55 Euro an, allerdings mit einer Lieferung ab 12. April. Wer sich von der Wartezeit nicht abschrecken lässt, bekommt die SSD jetzt günstiger denn je.

SATA-SSD bei Amazon zum neuen Tiefstpreis

Sandisk SSD Plus 1 TB SATA für 55 Euro (neuer Tiefstpreis)

Welche günstigen SSD-Angebote gibt es bei Amazon noch?

Bei Amazon gibt es aktuell noch mehr spannende SSD-Angebote. Wer lieber zur SATA-SSD mit 2 TB greift, findet mit der Sandisk Ultra 3D und der Samsung 870 QVO zwei Optionen zu Top-Preisen. Auch SSDs für PCIe 3.0 und 4.0 sowie die externe USB-SSD Sandisk Portable lassen sich aktuell beim Versandriesen zu attraktiven Preisen kaufen.

Was gilt es beim SSD-Kauf zu beachten?

Beim Kauf einer SSD sollten Sie zunächst die benötigte Kapazität im Auge behalten. Wählen Sie eine ausreichende Größe für Ihre Daten und Anwendungen, wobei größere Kapazitäten oft eine bessere Leistung bieten. Achten Sie auch auf die Schnittstelle und Kompatibilität mit Ihrem System, wobei SATA-SSDs für ältere Systeme und NVMe- oder M.2-SSDs für moderne Systeme geeignet sind.

Die Geschwindigkeit der SSD ist ebenfalls wichtig, wobei schnelleres Lesen und Schreiben für eine bessere Leistung sorgt. Berücksichtigen Sie zudem die Lebensdauer und Haltbarkeit der SSD, indem Sie auf Angaben wie TBW (Terabytes Written) und MTBF (Mean Time Between Failures) achten. Schließlich sollten Sie Kundenbewertungen und Herstellergarantien prüfen, um eine fundierte Entscheidung für eine zuverlässige SSD zu treffen.

