Mann lebt 100 Tage auf dem Boden des Atlantiks: Das ist der Grund für den Unterwasserrekord

Professor Joseph Dituri alias „Dr. Deep Sea“ ist 55 Jahre alt und ein ehemaliger Marineoffizier mit Taucherfahrung. Dituri (der an der University of South Florida Associate Professor ist) lebt seit dem 1. März 2023 auf dem Boden des Atlantiks. Natürlich nicht an der tiefsten Stelle des Ozeans, sondern in 9 bis 10 Meter Tiefe vor der Insel Key Largo bei Florida.

Doch Dituri verbringt immerhin 100 Tage ohne Unterbrechung in dieser Tiefe. In einem speziellen und nur etwas über 9 Quadratmeter großen Bunker namens Jules’ Lagoon, der auch sonst schon für solche Aufenthalte genutzt wird – nur eben nicht für 100 Tage Dauer. Am 9. Juni will Dituri an die Oberfläche zurückkehren.

Der Unterwasserbunker ist ziemlich vollgestopft, wie Dailymail schreibt. Neben einem Fernseher und einer Mikrowelle kann Dituri sogar einen Mini-Swimmingpool mit Fenster zum Ozean genießen. Via Internet hält der Wissenschaftler den Kontakt nach oben und zu seiner Familie. Auch Besuche darf er empfangen, zudem kann man bei ihm vorbeitauchen und von außen zuschauen.

Doch warum lebt Dituri überhaupt in dieser engen Zelle auf dem Atlantikboden vor der Küste Floridas?

Es handelt sich um das Experiment „Neptune 100“. Eine Marine-Stiftung, aber auch die US-Raumfahrtbehörde NASA, wollen mit „Neptune 100“ die Auswirkungen testen, die der erhöhte Druck – das 1,6-fache des Drucks an der Erdoberfläche – über einen längeren Zeitraum auf den menschlichen Körper hat. Die Zellen des menschlichen Körpers teilen sich unter höherem Druck schneller, wie Futurezone.at schreibt. Genau diese Veränderung soll am Körper von Dituri untersucht werden, der während seines Aufenthalts Experimente macht. Der Körper des Probanden wird während der 100 Tage durchgehend überwacht.

Dituri geht davon aus, dass der Unterwasseraufenthalt seiner Gesundheit guttun wird. Er rechnet laut der offiziellen Pressemitteilung damit als „Super-Mensch“ zurückzukommen. Um das fehlende Sonnenlicht zu kompensieren, nimmt Dituri Vitamin D ein.

Dituri ist derzeit bestens gelaunt. Dailymail zitiert ihn mit diesen Worten:

Ich liebe es, ich habe eine Kaffeemaschine, denn ohne Kaffee geht es in der Wissenschaft weiß Gott nicht. Deutsche Übersetzung des englischen Originals von Dailymail

Weltrekord

Mit den 100 Tagen unter Wasser wird Dituri einen neuen Weltrekord aufstellen. Denn noch nie zuvor hat ein Mensch so lange ununterbrochen unter Wasser gelebt. Der bisherige Rekord für einen Unterwasseraufenthalt liegt bei 73 Tagen. Auch der damalige Aufenthalt fand im Jules’ Undersea Lodge statt. Selbst Atom-U-Boote können laut Dailymail nicht so lange ununterbrochen unter Wasser bleiben.