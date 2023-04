Google Pixel Buds Pro im Test: In-Ears mit Top-Klang und langer Akkulaufzeit

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Hervorragender, runder Klang

Tolle Passform

Solides ANC

Kabelloses Laden Kontra Keine EQ-Optionen

Keine Unterstützung für Hi-res/aptX

Keine Pixel-Buds-App für iOS Fazit Die Pixel Buds Pro gehören zu den besten Kopfhörern für Android-Smartphones. Hervorragender Klang, gute Passform und ANC sind in diesen preisgünstigen Kopfhörern vereint.

Preis beim Test

$199

Ähnlich wie die Pixel-Telefone hatten auch die verschiedenen Versionen der Pixel Buds von Google ihre Probleme. Die Originale von 2017 hatten ein unbequemes Design, das mit einem buchstäblichen Stück Schnur verbunden war, während das Nachfolgemodell Pixel Buds 2 drei Jahre später schreckliche Verbindungsprobleme hatte.

Die günstigeren Pixel Buds A aus dem Jahr 2021 bewiesen, dass Google aus seinen Fehlern gelernt hatte, und wurden zu einem wettbewerbsfähigen Preis verkauft. Glücklicherweise knüpft das High-End-Modell Pixel Buds Pro an diesen Erfolg an – sie sind die bisher besten Google Buds. Der Straßenpreis von knapp 170 Euro (UVP: 219 Euro) ist zwar nicht ganz günstig, aber die Pro sind es endlich wert, neben den großen Kopfhörern von Sony, Bose und Apple empfohlen zu werden.

Design & Verarbeitung

Gute Passform

Tolle Farboptionen

Intuitive Touch-Steuerung

Google hat seine Designsprache nicht verändert und der Look ist dem der Pixel Buds 2 und Buds A sehr ähnlich. Die Buds Pro kommen in einem schönen mattweißen Gehäuse mit einer dünnen schwarzen Linie, die anzeigt, wo es aufgeklappt werden kann.

Das Innere, in dem sich die Buds zum Aufladen befinden, ist schwarz. Eine versteckte LED auf der Vorderseite zeigt den Ladezustand des Akkus an: grün für einen guten Ladezustand oder orange, wenn der Akku über den USB-C-Anschluss an der Unterseite aufgeladen werden muss.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Wie bei den meisten kabellosen Kopfhörern ist das Design des Gehäuses an die originalen AirPods von Apple angelehnt, aber Google ist mit dem Design der eigentlichen Ohrstöpsel einen eigenen Weg gegangen. Wir haben oft Probleme mit der Passform vieler kabelloser Ohrhörer bei kleinen Gehörgängen.

Aber die Buds Pro passen auch mit den kleinsten Ohrstöpseln perfekt. Außerdem gefällt uns, dass die Verpackung vollständig recycelbar ist und dass die Ersatzstöpsel in einem niedlichen Papierröhrchen mit Verschlusskappen geliefert werden. Das ist die cleverste Verpackung, die wir je für Ersatzstöpsel gesehen haben.

Henry Burrell / Foundry

Die Ohrstöpsel sind bohnenförmig und sehen auf den ersten Blick nicht sehr bequem aus, aber mit etwas Druck und Drehung passen sie gut in die Ohren. Gelegentlich mussten wir sie anpassen. Und wir haben festgestellt, dass sie sich beim Essen lockern, aber nicht beim Telefonieren oder Laufen. Das ist eine gute Nachricht, vor allem, wenn die Flügel der Pixel Buds A fehlen. Wir sind zuversichtlich, dass Menschen mit größeren Ohren keine Probleme mit dem festen Sitz haben werden.

Dominik Tomaszewski / Foundry

An der Ohrmuschel befinden sich die L- und R-Anzeige sowie die Ladebuchse aus Metall, während die Außenseite aus mattem Kunststoff besteht, in dem sich die berührungsempfindlichen Bedienelemente auf beiden Seiten befinden. Auf beiden Ohrhörern ist ein geschmackvolles G-Logo eingeprägt. Wir sind große Fans der gelb-grünen Farbe Lemongrass unseres Testgerätes, man kann aber auch zwischen Orange (Coral), Blau-Grau (Fog) oder Grau-Schwarz (Charcoal) wählen.

Die Ohrhörer haben die Schutzklasse IPX4, was bedeutet, dass sie auch bei Regen oder Spritzwasser verwendet werden können. Das Gehäuse hat die Schutzklasse IPX2 – es darf also nicht nass werden. Jeder Ohrstöpsel wiegt 6,2 g und das Etui mit Ohrstöpseln wiegt 62,4 g und passt in jede Tasche.

Soundqualität

Sehr guter Bass

Gut abgestimmte Höhen

Keine Unterstützung für hochauflösende Codecs

Vor allem aber bieten die Pixel Buds Pro eine hervorragende Klangqualität, die der von Apples AirPods Pro ebenbürtig oder sogar überlegen ist. Die Buds Pro haben eine bessere Basswiedergabe und ein insgesamt ausgewogeneres Klangbild bei den meisten Musikrichtungen – dank des beeindruckend leistungsstarken 11-mm-Treibers in jedem Bud. Wenn man dann noch die digitale Signalverarbeitung von Google und die sehr gute aktive Geräuschunterdrückung (ANC) hinzufügt, ist die Sache perfekt.

Obwohl meine Ohren mit der Passform nicht einverstanden sind, sind die Sony WF-1000XM4 (hier im Test) immer noch die am besten klingenden kabellosen Ohrhörer, die man kaufen kann. Elliot Smiths “Needle in the Hay” wird über die Pixel Buds Pro gut wiedergegeben.

Die Akustikgitarre klingt so live, wie sie aufgenommen wurde, und der Gesang aus der Nähe wird gut wiedergegeben. Auch beim Streaming von Quellen mit geringerer Qualität als CD, wie Spotify, gibt es eine gute Trennung.

Bei hochauflösenden Diensten wie Tidal und Qobuz klingt es besser, aber das liegt an der Audiodatei selbst. Die Buds Pro unterstützen kein hochauflösendes Audio. “Mystery” von Turnstile ist sehr druckvoll, und die Buds Pro können mit sehr guten Bassgitarren und Kickdrums mithalten, die man mit günstigeren Kopfhörern einfach nicht hören kann.

Dank der guten Basswiedergabe eignen sich die Buds Pro auch hervorragend für Hip-Hop und Rap. Dr. Dre’s “Forgot About Dre” klingt großartig, und der Bass, das Riff und die Hi-Hat sind alle auf einem hohen Niveau.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Die Buds Pro unterstützen allerdings nur die Audio-Codecs AAC und SBC, nicht aber den beliebten aptX-Codec, der nach allgemeiner Meinung den besten Frequenzgang für komprimierte Audiodateien von Android-Geräten liefert und hochauflösende Kompatibilität ermöglicht.

Im Tests hat AAC gut funktioniert (und ist auch für die Kompatibilität mit dem iPhone verfügbar), aber es ist seltsam, dass Google nicht aptX oder aptX HD anbietet, wie es die Konkurrenz tut. Im Gegensatz zu anderen Ohrhörern wie dem WF-1000XM4 von Sony gibt es für die Pixel Buds Pro keine In-App-EQ-Einstellungen in der Pixel Buds-App, abgesehen von einem Kippschalter namens Volume EQ, der die Bässe und Höhen bei niedriger Lautstärke anhebt.

Trotz dieser Mängel wird dies für die meisten Menschen keine Rolle spielen. Wer hochauflösende Musik-Downloads mit den besten Codecs hören möchte, wird sich eher kabelgebundene Over-Ear-Kopfhörer zulegen.

Für den modernen Streamer klingen die Pixel Buds Pro großartig. Sie können abei Apple Music allerdings nicht die Vorteile der “Spatial Audio”-Funktion nutzen, die die AirPods bieten. Die Buds Pro eignen sich gut für Sprach- und Videoanrufe, aber das Mikrofon ist nicht so klar wie bei den AirPods Pro und unterdrückt nicht so viele Hintergrundgeräusche wie die Apple Buds, so dass Ihr Gesprächspartner Sie besser hören kann.

Rauschunterdrückung & smarte Funktionen

Ausgezeichnetes ANC

Bluetooth-Mehrpunkt

Keine EQ-Optionen

Eines der besten Dinge an Kopfhörern ist die Touch-Steuerung. Viele gut klingende Kopfhörer ruinieren ihre gute Passform durch physische Knöpfe an der Außenseite, die sich beim Drücken schmerzhaft ins Ohr bohren. Nicht so bei den Buds Pro, deren Touch-Bedienelemente ein einmaliges Antippen der Knöpfe zum Abspielen oder Pausieren erfordern, wobei ein zweimaliges Antippen einen Titel überspringt und ein dreimaliges Antippen einen Titel zurückbringt.

Wischen Sie von hinten nach vorne, um die Lautstärke zu erhöhen und umgekehrt, und halten Sie einen der Buds gedrückt, um den Assistenten aufzurufen oder zwischen ANC- und Transparenzmodus umzuschalten. Dank der Pair-Funktion ist die Bluetooth-Verbindung mit einem Android-Smartphone ein Kinderspiel. Wenn Sie die Buds in der Nähe eines Smartphones öffnen, erscheint eine Benachrichtigung auf dem Bildschirm.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Die Geräuschunterdrückung ist sehr gut, wenn man mit den drei Größen der Ohrstöpsel eine gute Abdichtung findet. Wir haben die Buds auf einem Transatlantikflug verwendet, um Podcasts zu hören, und sie haben das Dröhnen der Triebwerke mühelos unterdrückt.

Und das, obwohl die ANC der AirPods Pro weniger statische Geräusche erzeugt, wenn nichts abgespielt wird, als die der Buds Pro. Die Transparenz ist ebenfalls großartig, da sie Außengeräusche durchlässt, sodass man sich mit anderen unterhalten kann oder sich sicher fühlt, wenn man etwa den Verkehr hört.

Sehr gut ist auch die Bluetooth-Multipoint-Unterstützung, die es den Buds Pro ermöglicht, sich mit zwei Audioquellen gleichzeitig zu verbinden. In Kombination mit einem Pixel 6a und einem MacBook Air konnten die Buds problemlos Audio von beiden Geräten wiedergeben. Um die Audioquelle zu wechseln, schließt man einfach ein anderes Gerät an, und schon schaltet sich die andere ab.

Die Software-Funktion Adaptive Sound, die man von den Pixel Buds A kennt, gibt es hier nicht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Software dank der ANC-Funktion der Buds Pro den Klang nicht mehr an die Umgebungsgeräusche anpassen muss. A

ußerdem wurde die bisherige Bass Boost-Option aus der Pixel-Buds-App entfernt, die bei den Pixel-Telefonen als durchsuchbare Audioeinstellung integriert ist, bei allen anderen Android-Smartphones aber als eigenständige App heruntergeladen werden muss.

Es gibt keine Pixel Buds App für iOS, daher würden wir die Buds Pro nicht empfehlen, wenn Sie ein iPhone haben, da Sie einige clevere Funktionen verlieren, die Android-Benutzer genießen können, wie den Google Assistant zum Lesen von Benachrichtigungen und zum Aufrufen des digitalen Assistenten im Freisprechmodus.

Akkulaufzeit & Aufladen

11 Stunden mit ANC

Gehäuse hält bis zu 31 Stunden

Kabelloses Laden

Auch die Akkulaufzeit der Pixel Buds Pro ist hervorragend. Mit aktiviertem ANC haben wir festgestellt, dass Googles Versprechen von sieben Stunden Wiedergabe mit einer vollen Ladung zutrifft, ohne dass wir die Kopfhörer während eines fast achtstündigen Fluges zum Aufladen in die Hülle stecken mussten.

Eine voll aufgeladene Hülle bietet außerdem 20 Stunden Wiedergabe mit der Energie, die sie abgeben kann. Google sagt auch, dass ohne ANC die Laufzeiten auf 11 Stunden Wiedergabe und 31 Stunden Ladezeit steigen.

Das Aufladen über USB-C ist einfach, allerdings ist kein Kabel im Lieferumfang enthalten. Das Gehäuse unterstützt auch kabelloses Aufladen, so dass sich die Buds mit jedem Qi-Ladepad oder sogar über die Rückseite eines modernen Mobiltelefons wie dem Google Pixel 6 oder dem Samsung Galaxy S23 Ultra drahtlos aufladen lassen.

Google

Preis & Verfügbarkeit

Die Google Pixel Buds Pro haben einen Straßenpreis von knapp 170 Euro – etwa im Preisvergleich oder bei Amazon. Damit haben die Buds ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, denn die Konkurrenten Apple AirPods Pro, Sony WF-1000XM5 und Samsung Galaxy Buds Pro sind deutlich kostspieliger.

Fazit

Ähnlich wie die AirPods für iPhones sind die Pixel Buds Pro die beste Wahl für kabellose Kopfhörer, wenn man ein Pixel-Telefon besitzt: Die Buds Pro haben die besten Touch-Bedienelemente aller Ohrhörer auf dem Markt, eine hervorragende Bass- und Höhenwiedergabe, einen guten Sitz, eine solides ANC und eine sehr gute Akkulaufzeit. Dazu kommt noch die enge Integration des Google Assistant.

Um zu sehen, wie die Google Pixel Buds Pro im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet, werfen Sie einen Blick auf den Artikel “Die besten In- und Over-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung im Test (2023)“.

