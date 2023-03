Google Play Games für Windows: Android-Spiele auf dem PC nutzen – so geht’s

Mit “Google Play Games für Windows“ erfüllt der Suchmaschinenbetreiber sein Versprechen, Android-Spiele auch unter Windows nutzbar zu machen. Zuerst sollten in einem ersten Testlauf in ausgewählten Ländern letzte Fehler ausgebügelt werden. Ab sofort ist die Installation auch in weiteren Ländern möglich – allerdings nur über Umwege.

Simple Installation

Zuerst muss das kostenlose Android-Spiel “Township“ aus dem Google Play Store installiert werden. Dazu muss dieser Link über einen beliebigen Windows-Browser angesteuert werden. Unter dem Spieletitel findet sich dann ein Link mit der Aufschrift “Auf Windows installieren“. Ein Klick darauf stößt den Download des Google Play Games Installers von Google an. Dieser ist in wenigen Minuten heruntergeladen und installiert.

Systemanforderungen reduzieren

Wird die Anwendung im Anschluss gestartet, so könnten einige Nutzer an den Systemanforderungen scheitern. Zwar werden die meisten Prozessoren und Grafikkarten unterstützt, dennoch fordert die Anwendung eine CPU mit mindestens vier Kernen sowie 10 GB freien Speicherplatz. Wer diese für Android-Spiele recht hoch erscheinenden Mindestanforderungen reduzieren möchte oder muss, der sollte in der Windows-Suchleiste “Umgebungsvariablen“ eingeben. Im dadurch geöffneten Dialogfeld wird über “Neu“ eine neue Variable mit dem Inhalt „GOOGLE_PLAY_GAMES_SUPPRESS_COMPATIBILITY_CHECK“ und dem Wert “true“ erstellt. Danach ignoriert der Installer alle geforderten Systemanforderungen.

US-Konto aktivieren

Einige Benutzer berichten jedoch, dass bei ihnen die Installation zwar problemlos funktionierte, dafür aber das Spielen noch nicht möglich war, da das eigene Google-Konto noch nicht für die Play Games Beta freigeschaltet sei. In diesen Fällen genügt es, die Landesversion im Play Store auf US-Englisch umzustellen. Diese Änderung ist jedoch nur einmal pro Jahr möglich.