Apple AirPods Pro 2 im Test: In-Ear-Kopfhörer mit tollem Klang und noch besserem ANC

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Komfortables, kompaktes Design

Branchenführender Transparenzmodus

Beeindruckende ANC-Leistung

Verbesserte Ortungs-Funktionalität Kontra Viele intelligente Funktionen sind exklusiv für Apple-Geräte

Keine Unterstützung von verlustfreiem Audio

Nur IPX4 Fazit Die AirPods Pro 2 sind die idealen kabellosen Ohrstöpsel für Apple-Nutzer. Sie verfügen über beliebte Funktionen wie das Umschalten zwischen verschieden Wiedergabequellen, Siri-Unterstützung und automatische Verbindungsaufbau. Außerdem gibt es ein verbessertes ANC, den branchenführenden Transparenzmodus und eine außergewöhnliche Audioqualität – wenn auch nicht verlustfrei wie bei einigen Konkurrenzmodellen.

Preis beim Test

$249

Die AirPods Pro der zweiten Generation von Apple sehen auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so anders aus, aber sowohl im außen sichtbaren Teil als auch im Gehäuse selbst steckt eine Menge neuer Technik, die das AirPods-Pro-Erlebnis wirklich aufwertet – selbst für diejenigen, die die AirPods Pro der ersten Generation besitzen.

Die AirPods Pro 2 bieten unter anderem eine verbesserte Audioleistung, eine doppelt so gute aktive Geräuschunterdrückung, die Einführung des adaptiven Transparenzmodus und ein neues personalisiertes räumliches Klangbild. Damit könnten die AirPods Pro 2 die perfekten kabellosen High-End-Ohrhörer für Apple-Nutzer sein.

Design & Verarbeitung

Nahezu identisches Design wie der Vorgänger

Bequemer Tragekomfort über lange Zeiträume

Neue Funktionen der Tragetasche

Entgegen den Gerüchten, dass die neuen AirPods Pro ein völlig neues Design ohne den markanten Stiel haben könnten, ist dies nicht der Fall. Stattdessen sehen die AirPods Pro fast genauso aus wie ihre Vorgänger. Sie haben das gleiche kompakte Design und austauschbare Ohrstöpsel, die eine wesentlich bessere passive Schalldämmung bieten als die Standard-AirPods.

Tatsächlich hat sich bei den Ohrstöpseln etwas geändert. Apple liefert jetzt neue, extra kleine Ohrstöpsel für Menschen mit kleineren Gehörgängen. Das ist eine gute Sache für diejenigen, die die AirPods Pro bisher als etwas unbequem empfunden haben.

Die einzige weitere auffällige Änderung im Design ist die zusätzliche schwarze Aussparung an jedem Hörer. Diese sieht zwar unscheinbar aus, enthält aber eine akustische Öffnung. Sie soll nicht nur die Audioleistung verbessern (dazu später mehr), sondern auch dafür sorgen, dass Ihre Stimme natürlicher klingt, wenn Sie die Ohrhörer tragen.

Lewis Painter / Foundry

Das verhindert das bei In-Ear-Kopfhörern sonst übliche Gefühl von verstopften Ohren, das vor allem beim Sprechen auftritt. In Kombination mit dem fantastischen Transparenzmodus ist es ein Leichtes, die AirPods im Ohr zu behalten, während Sie sich bequem mit Menschen in Ihrer Nähe unterhalten.

Bei der Entwicklung der AirPods Pro stand der Tragekomfort im Vordergrund: Sie sind kompakt und wiegen nur 5,3 Gramm. Das bedeutet, dass sie sich auch bei längerem Tragen weder groß noch sperrig im Ohr anfühlen. Trotz des fehlenden Flügelteils sitzen sie auch beim Sport sicher. Die Wasserdichtigkeit nach IPX4 bedeutet, dass sie etwas Schweiß oder leichtem Regen standhalten, aber die Konkurrenz bietet oft mehr.

Das mitgelieferte Etui ist mit 61 x 45 x 22 mm fast identisch, obwohl es einige Änderungen gibt. Die offensichtlichste ist die Lanyard-Schlaufe auf der rechten Seite, die es ermöglicht, das Etui an einem Schlüsselband um den Hals zu tragen. Das ist ein etwas seltsamer Zusatz, vor allem, weil er die ansonsten saubere, Apple-ähnliche Ästhetik stört. Für manche ist es jedoch eine praktische Ergänzung.

Es gibt auch ein neues Lautsprechergitter, das sich rechts neben dem Lightning-Anschluss auf der Unterseite des Gehäuses befindet und eine praktische neue Funktion bietet, aber dazu kommen wir gleich.

Lewis Painter / Foundry

Obwohl die AirPods Pro nicht aufrüstbar sind, hat sich Apple zum Recycling der in ihnen enthaltenen Technik verpflichtet. Das Unternehmen bietet jetzt ein Recyclingprogramm für die AirPods Pro an und schickt auf Wunsch sogar einen Recyclingbeutel nach Hause.

Das klingt erst einmal nach nicht viel, aber ohne aufrüstbare Teile wären die AirPods normalerweise für die Mülldeponie bestimmt, sobald die eingebauten Lithium-Ionen-Batterien den Geist aufgibt. Das würden wir gerne auch bei anderen Herstellern sehen.

Smarte Funktionen

Intuitive Lautstärkeregler mit Wischfunktion

Ausgefeilte Software- und Hardware-Erfahrung für Apple-Nutzer

Ladehülle mit Ortungsfunktion

Apples Kontrolle über Hard- und Software hat schon immer für ein reibungsloses AirPods-Erlebnis mit verbundenen iPhones, iPads und anderen Apple-Geräten gesorgt, und dieses Erlebnis setzt sich mit den AirPods Pro 2 fort.

Erwarten Sie alle intelligenten Funktionen, für die die AirPods bekannt sind, von der Kopplung mit nur einem Tastendruck über die automatische Pause/Wiedergabe beim Herausnehmen und erneuten Einsetzen der Ohrhörer bis hin zur Möglichkeit, Siri mit dem einfachen Satz “Hey Siri” zu rufen. Die Buds können auch automatisch die Quelle wechseln, je nachdem, welches Gerät Sie gerade verwenden. Das ist ideal, wenn Sie Musik auf einem Mac hören und gleichzeitig einen Anruf auf Ihrem iPhone entgegennehmen möchten.

Grundsätzlich werden Sie als iPhone-Nutzer bei keinem anderen Hersteller ein besseres drahtloses Headset-Erlebnis finden. Wenn Sie die Kopfhörer jedoch mit einem Android-Gerät verwenden möchten, ist das Erlebnis etwas eingeschränkter, da Sie auf das automatische Pairing, den Gerätewechsel, den virtuellen Freisprech-Assistenten und vieles mehr verzichten müssen. In diesem Fall sind die Google Pixel Buds Pro mit Android-spezifischen Funktionen die bessere Wahl.

Zu den neuen Funktionen der Buds gehört eine personalisierte Raumklangunterstützung, die mit Hilfe eines iPhones und dessen Face-ID-Scanner eine Karte der eigenen Ohren erstellt. Diese Karte wird dann verwendet, um den Raumklang in Ihren Ohren besser zu reproduzieren und so ein realistischeres Klangerlebnis zu schaffen – zumindest in der Theorie.

Unserer Erfahrung nach gab es keinen nennenswerten Unterschied zu Apples bereits hervorragender räumlicher Audiounterstützung mit aktiviertem Head-Tracking, aber das kann bei Ihnen anders sein. Die Funktion ist auch bei den AirPods Pro der ersten Generation und anderen AirPods-Modellen verfügbar. Es handelt sich also nicht um ein exklusives Feature der Spitzenmodelle, sondern um eine nette Ergänzung mit der Einführung von iOS 16.

Lewis Painter / Foundry

Für die meisten Nutzer der AirPods Pro dürfte die Möglichkeit, die Lautstärke über die Ohrstöpsel zu regeln, am nützlichsten sein – das geht über die neuen berührungsempfindlichen Bedienelemente am Stiel der Ohrstöpsel. Sie sehen nicht anders aus und verfügen über die gleiche “Squeeze”-Technologie wie zuvor, aber man kann jetzt mit dem Finger über den Stiel gleiten, um die Lautstärke zu regeln.

Das klingt nach einer simplen Idee, aber das war schon immer das Einzige, was wir mit einem iPhone oder einer Apple Watch steuern wollten. Die Bedienung ist anfangs vielleicht etwas kompliziert, aber nach ein paar Tagen hat man sich daran gewöhnt. Am wichtigsten ist jedoch, dass die Anruf- und Mikrofonqualität der AirPods Pro immer noch unschlagbar ist.

Sie verfügen über die gleiche Beamforming-Mikrofontechnologie wie ihr Vorgänger, was bedeutet, dass Ihre Stimme in den meisten Umgebungen – drinnen und draußen – erstaunlich gut aufgenommen wird. Von allen Kopfhörern, die wir getestet haben – und es gibt viele in allen Formen und Größen – bekommen wir immer wieder Komplimente, wie klar die Anrufe mit den AirPods Pro 2 sind.

Natürlich ist es nicht immer ganz klar – der Lärm eines vorbeifahrenden Busses kann einen schon mal übertönen – aber diese Momente sind selten, verglichen mit den frustrierend häufigen “Kannst du mich hören”-Momenten, wenn man andere drahtlose Kopfhörer benutzt.

Ebenso spannend ist die mitgelieferte Ladeschale, die eine ganze Reihe neuer Funktionen bietet. Die nützlichste ist zweifellos der Lautsprecher an der Unterseite der Hülle, der über die Suchen-App aktiviert werden kann, wenn man die Hülle und die Kopfhörer verliert. Bisher ertönten nur die Buds, so dass es unmöglich war, sie zu finden, wenn sie sich in der Hülle befanden.

Lewis Painter / Foundry

Der Lautsprecher informiert auch mit Signaltönen für Pairing, niedrigen Batteriestand und Aufladen. Das akustische Signal bei niedrigem Batteriestand ist ein besonders praktisches Feature, das Ihnen hilft, die unangenehmen Situationen zu vermeiden, in denen Ihr Gehäuse und Ihre Kopfhörer vor einer langen Reise völlig leer sind.

Außerdem ist die U1-Technologie von Apple an Bord, die die gleiche präzise Ortungstechnologie wie die AirTags in neueren iPhones bietet und es einfacher denn je macht, verlorene AirPods Pro wiederzufinden.

Soundqualität

Deutlich verbesserte Audioleistung

Tiefe Bässe, klare Höhen

Apple Spatial Audio ist immer noch die beste Implementierung

Die AirPods Pro sind mit einer Reihe neuer Technologien ausgestattet, darunter ein verzerrungsarmer Treiber und ein spezieller Verstärker, die für ein viel klareres und kraftvolleres Klangerlebnis sorgen als bei den ursprünglichen AirPods Pro.

Wir haben die originalen AirPods Pro fast drei Jahre lang benutzt, also wussten wir genau, wie unsere Lieblingssongs klingen. Und wir können Ihnen sagen, der Unterschied ist sofort hörbar. Die Bässe sind viel kräftiger, vor allem bei niedrigen Lautstärken, bei denen die Original-Ohrstöpsel etwas flach klingen, und auch die Höhen sind viel knackiger.

Alles klingt einfach runder und viel klarer als vorher. Das Ergebnis ist ein hervorragendes Musikerlebnis, das von akustischen Stücken wie Over the Rainbow von Israel Kamakawiwo’ole bis hin zu basslastigen Stücken wie Tarantula von Pendulum reicht.

Die verbesserte Audioleistung sorgt auch für ein intensiveres räumliches Klangerlebnis. Das funktioniert am besten mit Dolby-Atmos-Inhalten von Apple Music, aber die Buds können auch die Stereowiedergabe hochskalieren, um die Klanglandschaft zu erweitern und Musik wie in einem Studio zu hören.

Lewis Painter / Foundry

Auf diese Weise können Sie kleine Details erkennen, die Ihnen bei Ihren Lieblingstiteln vielleicht entgangen sind, und gleichzeitig das gewünschte Klangerlebnis besser wiedergeben.

Spatial Audio ist kein Alleinstellungsmerkmal der Apple-Earphones, aber es ist eine der besten Implementierungen dieser Technik, insbesondere in Verbindung mit Head Tracking, das die Richtung des Klangs ändert, wenn Sie Ihren Kopf bewegen, um ein traditionelleres Lautsprechererlebnis zu erzeugen. Head-Tracking Spatial Audio ist nicht nur für das Hören von Musik geeignet.

Dank der Unterstützung von Dolby Atmos und Spatial Audio auf den neuesten Apple-TV-Modellen ist es sogar perfekt für den nächtlichen Filmgenuss geeignet. Der Mehrkanalton von Filmen wird von den Buds perfekt wiedergegeben, und in Kombination mit Head Tracking hat man das Gefühl, einen Film mit einem kompletten 5.1-Surround-Sound-System zu sehen, wobei sich die Tonrichtung ändert, wenn man sich im Raum umsieht.

Es ist das natürlichste Filmerlebnis, das wir je mit In-Ear-Kopfhörern hatten, und es ist zu meinem Standard geworden, wenn wir uns spät abends Inhalte auf Apple TV ansehen.

Einzig enttäuschend ist, dass die AirPods Pro 2 keine verlustfreie Audiowiedergabe unterstützen, wie es bei Premium-Alternativen wie den NuraTrue Pro der Fall ist, die mit Snapdragon 8+ Gen 1 ausgestatteten Android-Smartphones 16 Bit/44,1 kHz Audio in nahezu CD-Qualität streamen können.

Das wird die Audiophilen unter uns zweifellos ärgern und ist angesichts der riesigen verlustfreien Audiobibliothek von Apple Music eine verpasste Gelegenheit, aber die verbesserte Audioleistung bedeutet, dass die meisten von uns sie im Alltag nicht bemerken (oder sich nicht darum kümmern) werden.

ANC & Transparenzmodus

Zweifache Steigerung der ANC-Leistung

Maßgeschneidert, um Stimmen, Autos, Züge und Flugzeuge auszublenden

Branchenführender Transparenzmodus

Die aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancellation, ANC) ist das herausragende Merkmal der AirPods Pro 2. Dank des neuen H2-Chipsatzes von Apple und der optimierten Platzierung des ANC-Mikrofons an den Ohrhörern selbst wurden deutliche Verbesserungen erzielt.

Apple spricht von einer bis zu zweifachen Verbesserung der Geräuschunterdrückung, und obwohl es schwierig ist, dies zu quantifizieren, gehören sie mit Sicherheit zu den besten, die wir je kabellos gehört haben.

Lewis Painter / Foundry

Natürlich gibt es keine ANC-Steuerung mit Abstufungen wie beim WF-1000XM4 von Sony, aber das macht nichts, wenn der Modus erst einmal aktiviert ist. Die sofortige Beruhigung selbst in lauten Umgebungen wie in der Londoner U-Bahn ist wirklich beeindruckend und ermöglicht es uns, Musik in angenehmer Lautstärke zu hören, anstatt das monotone Kreischen der U-Bahn zu übertönen.

Das ist ein Test, den wir mit den meisten ANC-fähigen Kopfhörern durchführen – die AirPods Pro 2 gehören zu den besten. Es ist eine wirklich beeindruckende Funktion, die sowohl tiefe als auch hohe Umgebungsgeräusche ausblendet und speziell dafür entwickelt wurde, das Dröhnen von Ventilatoren, Zügen und Flugzeugen sowie Gespräche in der Nähe auszublenden.

Mit der Lärmpegel-App auf der Apple Watch konnten wir eine durchschnittliche Lärmreduzierung von 30 dB feststellen, wenn wir die Buds in lauten Umgebungen benutzten, was nicht nur zu einer ruhigeren Umgebung beiträgt, sondern auch das Gehör schützt.

Der Transparenzmodus von Apple war schon immer einer unserer Favoriten. Er mischt die Musik mit den Umgebungsgeräuschen, sodass man sich der Situation besser bewusst ist, wenn man durch die Straßen geht oder in einem belebten Büro arbeitet.

Es nimmt selbst die leisesten Geräusche auf und gibt sie perfekt in Stereo wieder – für ein realistisches Hörerlebnis. Wir haben sogar mehrmals vergessen, dass wir die Kopfhörer mit aktiviertem Transparenzmodus und ohne Musik aufhatten – und das will etwas heißen.

Der Transparenzmodus ist ideal für schnelle Gespräche, sei es mit einem Ladenbesitzer, während man ein paar Snacks holt, oder mit einem nervigen Arbeitskollegen, der nicht versteht, dass man nicht gestört werden will, wenn man Musik hört. Wahrscheinlich müssen Sie die Musik unterbrechen, um sich auf das konzentrieren zu können, was gerade passiert (bei einigen Konkurrenten wie dem XM4 geschieht dies automatisch), aber wir hatte nie das Gefühl, dass wir die Stöpsel aus den Ohren nehmen mussten, um uns mit den Leuten um uns herum zu unterhalten.

Dies wurde mit der neuen adaptiven Transparenztechnologie der AirPods Pro 2 noch weiter verbessert, die eingehende Geräusche 48.000 Mal pro Sekunde verarbeitet, um laute, störende Geräusche wie Sirenen oder Baulärm in Echtzeit zu erkennen und zu reduzieren.

Das ist eine willkommene Ergänzung, die in lauten Straßen beeindruckend funktioniert und dafür sorgt, dass man bei schrillen Polizeisirenen weniger zusammenzuckt als mit den AirPods Pro der ersten Generation.

Akkulaufzeit & Aufladen

Leichter Anstieg der Akkulaufzeit der Ohrhörer

Die Batteriekapazität des Ladegeräts ist identisch

AirPods-Pro-Gehäuse kann mit dem Apple-Watch-Ladegerät aufgeladen werden

Was die Akkulaufzeit angeht, kann man sich über eine leichte Verbesserung gegenüber den ursprünglichen AirPods Pro freuen, so dass Apples neueste Kopfhörer mit der Konkurrenz mithalten können.

Dazu gehört eine Akkulaufzeit von sechs Stunden für die Ohrhörer mit aktivem ANC, das sind 1,5 Stunden mehr als bei den Vorgängermodellen, und weitere 24 Stunden Ladezeit im Etui. Die gesamte Akkulaufzeit beträgt somit rund 30 Stunden, wobei die Spielzeit durch Deaktivierung der ANC auf sieben Stunden und im Etui auf 28 Stunden verlängert werden kann. Dies entspricht den Werten des Sony WF-1000MX4.

Lewis Painter / Foundry

Außerdem gibt es eine Schnellladetechnik, die eine dreistündige Aufladung nach nur 15 Minuten im Gehäuse ermöglicht, was bei hochwertigen kabellosen Kopfhörern fast schon Standard ist.

Was nicht zum Standard gehört, ist die Art und Weise, wie die AirPods Pro aufgeladen werden. Sie haben zwar das Upgrade auf USB-C verpasst und verfügen über den gleichen Lightning-Anschluss an der Unterseite zum Aufladen, aber neben Qi und MagSafe lassen sie sich jetzt auch kabellos über das Ladegerät der Apple Watch aufladen.

Preis & Verfügbarkeit

Die Apple AirPods Pro 2 bekommen Sie schon ab 259 Euro bei Amazon (UVP: 299 Euro). Doch während die ursprünglichen AirPods Pro bei ihrer Einführung zu den teuersten Ohrhörern auf dem Markt gehörten, ist der Markt für High-End-Ohrhörer inzwischen sehr ausgereift, und im Vergleich zu anderen Modellen bieten die AirPods Pro ein vergleichsweise gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Sie können die AirPods Pro direkt bei Apple und bei Händlern wie Amazon kaufen. Weitere Informationen darüber, wo Sie die AirPods Pro kaufen können, finden Sie weiter unten.

Fazit

Die AirPods Pro 2 sind das Nonplusultra unter den kabellosen Kopfhörern für iPhone-Nutzer. Sie bieten nicht nur eine beeindruckende Audioleistung mit verbesserter ANC und Transparenzmodus, sondern auch eine Reihe intelligenter Funktionen, die die AirPods Pro von anderen Optionen von Drittanbietern abheben.

Für Android-Nutzer ist die Sache nicht ganz so klar, da sie auf viele der intelligenten Funktionen verzichten müssen, die die AirPods Pro zu dem machen, was sie sind. Wenn Sie jedoch ein iPhone, iPad, Apple TV oder einen Mac besitzen, sind die AirPods Pro die ideale High-End-Lösung.

