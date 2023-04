PC-WELT 5/2023 jetzt am Kiosk: Windows System-Tuning und vieles mehr

Ein aufgefrischter PC startet und reagiert im Betrieb schneller. Sie gewinnen außerdem Speicherplatz, der zuvor mit unnötigem Datenmüll belegt war. Im Ratgeber Schneller Rechner in acht Schritten erfahren Sie, wie’s geht.

Die Schutzfunktionen von Windows lassen sich mit wenigen Tools deutlich verbessern. Das geht komplett kostenlos mit den Zusatzprogrammen der großen Antivirenhersteller. Im Artikel Die besten Gratis-Tools gegen Malware stellen wir Ihnen die Programme vor und liefern die meisten auf der Heft-DVD gleich mit.

Sie können dem Chatbot Chat-GPT jede beliebige Frage stellen und erhalten erstaunlich gute Antworten. Im Beitrag So nutzen Sie Chat-GPT lesen Sie, was das Tool kann und Sie es es am besten einsetzen.

Eine Auswahl der Themen in der neuen PC-WELT 5/2023:

Windows System-Tuning. Profi-Tricks & Tools für ein dauerhaft schnelles und schlankes System

Profi-Tricks & Tools für ein dauerhaft schnelles und schlankes System Windows ganz einfach bedienen. Tuning für Startmenü & Explorer: Mit diesen Tricks und versteckten Funktionen erleichtern Sie sich das Arbeiten mit Windows

Tuning für Startmenü & Explorer: Mit diesen Tricks und versteckten Funktionen erleichtern Sie sich das Arbeiten mit Windows Schneller Rechner in 8 Schritten. Tipps und Tricks, die jeden Rechner sofort optimieren

Tipps und Tricks, die jeden Rechner sofort optimieren Extra-Schutz für 0 Euro. Die besten Spezialtools von Avira, Norton & Co. gegen Angriffe

Die besten Spezialtools von Avira, Norton & Co. gegen Angriffe So lösen Sie Uefi-Probleme. Ärger mit Secure Boot: Das hilft, wenn der PC nicht mehr startet

Ärger mit Secure Boot: Das hilft, wenn der PC nicht mehr startet Ohne Passwort sicher, einfach & sofort online. Statt vieler Passwörter genügt bei Fido 2 eine einzige PIN, der Fingerscan oder Gesichtserkennung

Statt vieler Passwörter genügt bei Fido 2 eine einzige PIN, der Fingerscan oder Gesichtserkennung IPv6 mit Fritzbox & Co. So nutzen Sie das neue IP-Protokoll im Heimnetz und vermeiden Probleme bei Fernzugriff und VPN

So nutzen Sie das neue IP-Protokoll im Heimnetz und vermeiden Probleme bei Fernzugriff und VPN Virtuelle Desktops: Mehr Platz und Ordnung. Virtuelle Desktops schaffen neuen Raum, sorgen für mehr Übersicht und kosten keinen Cent

Virtuelle Desktops schaffen neuen Raum, sorgen für mehr Übersicht und kosten keinen Cent Sandkasten für PC-Viren. So testen Sie Software in einer geschützten Umgebung

So testen Sie Software in einer geschützten Umgebung So nutzen Sie Chat-GPT. Lesen Sie, was der Chatbot kann und wie man ihn am besten einsetzt

Lesen Sie, was der Chatbot kann und wie man ihn am besten einsetzt Die besten WLAN-Router mit Wi-Fi 6. Ein Router mit Wi-Fi 6 garantiert optimale WLAN-Verbindungen. Das passende Modell für Ihr Netzwerk finden Sie in diesem Test

Ein Router mit Wi-Fi 6 garantiert optimale WLAN-Verbindungen. Das passende Modell für Ihr Netzwerk finden Sie in diesem Test Nie wieder MP3-Chaos! Mit diesen Tricks und Tools ist es sehr einfach möglich, für mehr Ordnung in Ihrer MP3-Sammlung zu sorgen

Mit diesen Tricks und Tools ist es sehr einfach möglich, für mehr Ordnung in Ihrer MP3-Sammlung zu sorgen Linux versus Windows. Die Vorzüge beider Betriebssysteme vorgestellt

Die Vorzüge beider Betriebssysteme vorgestellt Smartphone-Fernhilfe. Mit diesen Tools können Sie aus der Ferne aufs Handy zugreifen

Diese Programme finden Sie auf der Heft-DVD:

Ashampoo Burning Studio 2023. Daten auf DVD brennen

Daten auf DVD brennen Audials One 2023 Special Edition. Musik und Fernsehen am PC

Musik und Fernsehen am PC Markt+Technik Osterdruckerei. Vorlagen mit Ostermotiven

Vorlagen mit Ostermotiven Markt+Technik Video+Audio Downloader Professional. Youtube-Inhalte herunterladen

Youtube-Inhalte herunterladen NCH Software Switch Audio-Converter Plus. Musikdateien konvertieren

Musikdateien konvertieren Wisecleaner Wise Care 365 Pro. PC bereinigen, überwachen und mehr

PC bereinigen, überwachen und mehr …

Das lesen Sie nur im Plus-Teil der neuen PC-WELT 5/2023 – Das neue Fritz-OS

Die wichtigsten Elemente von Fritz-OS im Überblick

Ihre Fritzbox auf Fritz-OS 7.50 aktualisieren

Andere AVM-Geräte im Heimnetz aktualisieren

Viele Neuerungen fürs WLAN in Fritz-OS 7.50

WLAN-Reichweite mit Mesh-Repeater vergrößern

Eine zweite Fritzbox als Mesh-Repeater im WLAN

Mehrere Repeater im Mesh-Netzwerk einbinden

Neue Funktionen für Fritzfones einrichten

Eigene Klingeltöne an Fritzfon-Telefonen nutzen

Unerwünschte Anrufer dauerhaft blockieren

…

