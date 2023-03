LinuxWelt 3/2023 am Kiosk: Frühjahrsputz für Linux

Der Heftschwerpunkt „Frühjahrsputz“ beginnt mit der meist wichtigsten Aufräumaktion, dem Platzgewinn auf Datenträgern. Unnötiges zu entsorgen, schafft Platz und Ordnung und ist vor allem auf SSDs und SD-Karten mit eingeschränkter Kapazität unverzichtbar. – Löschen von Software und Daten hat seine Grenzen. Noch größere Einsparungen für volle Systemlaufwerke sind durch Auslagern, Delegieren und Komprimieren zu erreichen. Dazu braucht man externe Ressourcen, aber die sind oft schon vorhanden. – Bitte aufräumen, saugen, wischen! Hardwareprofis empfehlen einmal jährlich den Rundgang durch die PC- und Unterhaltungselektronik. Neben Staub- und Schmutzentsorgung lohnt sich auch Ordnungszubehör. – Wer Datenträger entsorgen, verschenken oder verkaufen will, sollte darauf achten, dass keine sichtbaren oder wiederherstellbare Daten in fremde Hände geraten. Dabei helfen gesunder Menschenverstand und bei Bedarf spezialisierte Löschwerkzeuge.

Das und vieles mehr lesen Sie in der neuen LinuxWelt 3/2023 – jetzt am Kiosk oder bequem im PC-WELT-Shop bestellen!

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt:

Grundlagen

Ubuntu: Öfter mal was Neues. Willkür bei Ubuntu: Features kommen und gehen und kluge Nutzer springen nicht auf jeden Zug

Willkür bei Ubuntu: Features kommen und gehen und kluge Nutzer springen nicht auf jeden Zug Die Heft-DVD. Alle DVD-Inhalte im Überblick: Installierbare Linux-Systeme, Boottools, Software & PDFs

Alle DVD-Inhalte im Überblick: Installierbare Linux-Systeme, Boottools, Software & PDFs Distributionen auf Heft-DVD. Steckbriefe: Die Desktopsysteme Ubuntu Unity, Endeavour-OS, Watt-OS und das Livesystem Slax

Steckbriefe: Die Desktopsysteme Ubuntu Unity, Endeavour-OS, Watt-OS und das Livesystem Slax Linux-News. News und Trends rund um Linux, Open Source und IT-Sicherheit

News und Trends rund um Linux, Open Source und IT-Sicherheit …

Special I – Frühjahrsputz

Mehr Platz auf Datenträgern. Löschkommandos: So finden und entsorgen Sie unnötige Software, Benutzerdaten & temporären Müll

Löschkommandos: So finden und entsorgen Sie unnötige Software, Benutzerdaten & temporären Müll Auslagern & Komprimieren. Verteilen – Delegieren – Verkleinern: So verringern Sie die Lasten für Rechner und Datenträger

Verteilen – Delegieren – Verkleinern: So verringern Sie die Lasten für Rechner und Datenträger Aufgeräumte Elektronik. Kabelsalat, Steckerchaos, Staub: Einfache Maßnahmen und preisgünstige Hilfen schaffen Ordnung

Kabelsalat, Steckerchaos, Staub: Einfache Maßnahmen und preisgünstige Hilfen schaffen Ordnung Schreddern: Endgültig löschen. Weitergabe von Datenträgern: Alles löschen hilft, Schreddern ist sicherer

Special II – Setup-Alternativen

Wubiuefi unter Windows. Ubuntu auf der Windows-Partition: Eine Containerdatei macht’s möglich

Ubuntu auf der Windows-Partition: Eine Containerdatei macht’s möglich Die automatische Installation. Ein angepasstes Livesystem installiert ohne Benutzereingaben

Ein angepasstes Livesystem installiert ohne Benutzereingaben Die OEM-Installation. Die saubere Art, ein Linux für andere Benutzer bereitzustellen

Die saubere Art, ein Linux für andere Benutzer bereitzustellen Flexible Netinstaller. Setup à la carte: Netinstaller bieten die freie Wahl des Desktops

Distributionen & Software

Chat GPT und KI. Selbstversuch mit Linux-Fragen: Was ist dran am ChatGPT-Hype?

Selbstversuch mit Linux-Fragen: Was ist dran am ChatGPT-Hype? Desktop LXQT 1.2. Der kleine Desktop in neuer Version: Wird LXQT relevant(er)?

Der kleine Desktop in neuer Version: Wird LXQT relevant(er)? Portabler Firefox. Die Antwort auf Snap: Installieren Sie Firefox einfach, wo Sie wollen

Die Antwort auf Snap: Installieren Sie Firefox einfach, wo Sie wollen Kodi Mediencenter 20 . Die neue Kodi-Version: Produktpflege mit zusätzlichem Codec AV1

. Die neue Kodi-Version: Produktpflege mit zusätzlichem Codec AV1 …

Hardware

Hardware für spezielle Rollen. Kleine Server, NAS & Platinen: Was Sie bei Auswahl und Kauf von Heimservern beachten müssen

Kleine Server, NAS & Platinen: Was Sie bei Auswahl und Kauf von Heimservern beachten müssen Datenträger: Eine Übersicht. Festplatte, SSD, NVME, eMMC, SD: Welche Technik sich für System oder Daten am besten eignet

Festplatte, SSD, NVME, eMMC, SD: Welche Technik sich für System oder Daten am besten eignet Gelöschte Daten retten. Mit Strategie und den richtigen Werkzeugen: So reparieren Sie viele Löschpannen

Mit Strategie und den richtigen Werkzeugen: So reparieren Sie viele Löschpannen Node-RED: IoT für Einsteiger. Smarthome-Steuerung: Node-Red vereinfacht den Einstieg mit einer übersichtlichen Browseroberfläche

Smarthome-Steuerung: Node-Red vereinfacht den Einstieg mit einer übersichtlichen Browseroberfläche …

Netzwerk & Server

Rustdesk-Fernzugriff. Besser als Anydesk, Teamviewer? Der Rustdesk-Fernzugriff hat seine Vorteile, aber auch Eigenheiten

Besser als Anydesk, Teamviewer? Der Rustdesk-Fernzugriff hat seine Vorteile, aber auch Eigenheiten Wireguard mit/ohne Fritzbox. VPN: Im neuen Fritz-OS genügen wenige Klicks, andernfalls ist eine Wireguard-Installation erforderlich

VPN: Im neuen Fritz-OS genügen wenige Klicks, andernfalls ist eine Wireguard-Installation erforderlich Raspberry als Access Point. Spezialsystem Rasp AP: Mit diesem System kann der Pi verschiedene Rollen im WLAN übernehmen

Spezialsystem Rasp AP: Mit diesem System kann der Pi verschiedene Rollen im WLAN übernehmen Webserver Caddy. Apache/Nginx – oder Caddy? Der Webserver Caddy kann den Einstieg in Webdienste vereinfachen

Apache/Nginx – oder Caddy? Der Webserver Caddy kann den Einstieg in Webdienste vereinfachen …

Praxis

Einsteigertipps: Programme. Grundlagen & Tricks: So optimieren Sie Starterlinks unter Linux

Grundlagen & Tricks: So optimieren Sie Starterlinks unter Linux Einsteigertipps: Sichern. Libre Office: Versionssicherung und Wiederherstellungsoptionen

Libre Office: Versionssicherung und Wiederherstellungsoptionen Konsolentipps. Neue Tipps für die Bash-Shell und das grafische Terminalfenster

Neue Tipps für die Bash-Shell und das grafische Terminalfenster Hardwaretipps. Hardware im Griff: Hier geht es um Gehäusereparaturen, um

Hardware im Griff: Hier geht es um Gehäusereparaturen, um …

Das finden Sie auf der Heft-DVD:

Ubuntu Unity 22.04 . Unity statt Gnome: Diese Oberfläche stammt von Gnome 3 ab, ist aber anpassungsfähiger und deutlicher näher an klassischen Konzepten

. Unity statt Gnome: Diese Oberfläche stammt von Gnome 3 ab, ist aber anpassungsfähiger und deutlicher näher an klassischen Konzepten Endeavour-OS 22.12. Arch mit einfachem Installer und grafischen Zentralen: Wer sich ein Arch Linux zutraut, erhält mit dieser Distribution die derzeit komfortabelste Alternative.

Arch mit einfachem Installer und grafischen Zentralen: Wer sich ein Arch Linux zutraut, erhält mit dieser Distribution die derzeit komfortabelste Alternative. Watt-OS R12. Für ältere Hardware: Die Debian-basierte Distribution Watt-OS kombiniert den sehr schlanken LXDE-Desktop mit einigen Komponenten von XFCE

Die LinuxWelt 3/2023 ist ab sofort am Kiosk für 8,99 Euro erhältlich. Alternativ können Sie das Heft auch über unseren Online-Shop bestellen und sich bequem nach Hause schicken lassen oder als ePaper herunterladen.

Die LinuxWelt gibt es auch in digitaler Form für Ihr Android-Gerät, iPad, iPhone, Windows Phone oder Windows 10.

Hier können Sie die LinuxWelt abonnieren.

Als Abonnent von PC-WELT Plus Digital erhalten Sie die LinuxWelt kostenlos. Sie erhalten per Mail einen entsprechenden Link zur digitalen Ausgabe. Mehr Informationen hierzu finden Sie in diesem Beitrag: PC-WELT zieht um – Digitale Ausgaben nun bei eMagazines.