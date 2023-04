Kabelsalat aufräumen: Diese Tricks schaffen Ordnung

Die folgenden Tipps und Produkte sind Anregungen für eine gut organisierte Infrastruktur sowohl für PC-Arbeitsplätze und Platinenrechner als auch für Unterhaltungselektronik. Für manche Ratschläge gilt periodisches Abarbeiten im Sinne von „Frühjahrsputz“, andere Maßnahmen genügen einmal, um dauerhaft für Ordnung und Durchblick zu sorgen.

Kabelchaos rund um PC, Router und TV

Wenn Router, PC, Receiver, TV, CD-Player, Hi-Fi-Anlage, Telefon, Subwoofer beisammenstehen, dann ist Kabelsalat unvermeidlich. Immerhin lässt sich aber die Zuordnung von Ende und Anfang der Spaghetti-Kabel organisieren. Bei Kabelwust in beengten Verhältnissen hinter Schänken und Kästen ist es überaus hilfreich zu wissen, welcher Stromstecker in der Steckerleiste zum Router, welcher zum TV oder PC gehört.

Kabelmarker für Strom-, Ethernet- oder USB-Kabel sorgen für klare Zuordnung. IDG

Kabelmarker und Beschriftungen: Für Stromabnehmer genügt es oft, deren Stecker mit einem Klebeetikett zu beschriften. Professioneller sind Kabelmarker mit dem zusätzlichen Vorteil, dass sie auch auf Kabeln anzubringen sind, die keine beklebbare Fläche anbieten. Cablebugs sind solide Plastikhülsen, die sich auch auf Ethernet-Kabel aufklemmen und beschriften lassen. Für 7 bis 10 Euro ist jeder Privathaushalt ausreichend versorgt (50 Stück). Noch einfacher sind Kabeletiketten, die Sie mit einem Marker beschriften können (750 Stück für circa 14 €).

Einzeln schaltbare Steckerleisten: Zu wissen, welcher Stecker zu welchem Abnehmer gehört, ist die Hauptsache. Weiteren Komfort bieten Steckerleisten mit einzeln schaltbaren Ports. Dafür kann man bei Marken wie Brennenstuhl richtig Geld investieren, aber wenn es nur um die Schaltfunktion geht, sind Steckerleisten mit sechs schaltbaren Steckdosen ab etwa 12 Euro zu haben. Das empfiehlt sich insbesondere für Platinenrechner, Router, Access Points, die keinen Powerknopf haben oder schlecht zugänglich sind.

Steckerleisten mit einzeln schaltbaren Ports sind für Geräte ohne Powerknopf eine große Hilfe. Conrad.de

Typische Steckerleisten haben oft das Problem, dass sich überdimensionierte Netzteile nicht nebeneinander anschließen lassen. Dann sind statt sechs oder acht Anschlussports eventuell nur vier oder fünf nutzbar. Bei Steckdosentürmen mit zwei bis drei Etagen und acht bis zwölf Anschlüssen und Preisen zwischen circa 25 bis 45 Euro sind solche Platzprobleme ausgeschlossen. Solche Türme haben außerdem in der Regel drei bis sechs USB-Ladeports. Der relativ teure Bestek 8 (44 Euro) bietet acht Steckdosen und sechs USB-Ports sowie Überspannungsschutz.

Bei Steckdosentürmen stehen sich auch große Netzadapter nicht im Weg. USB-Ladeports gehören ebenfalls zum Standard. Amazon.de

Kabelchaos am und unterm Schreibtisch

Am Schreibtisch brauchen neben PCs und Notebooks etliche Peripheriegeräte Strom- und Verbindungskabel. Die kaum vermeidbaren Kabelknäuel sind nicht schön und erschweren das Saugen und Wischen. Lösungen gibt es zuhauf, sollten aber gut überlegt sein:

IT-Profis und Bastler wissen, dass in der IT die perfekte Lösung von heute vielleicht schon morgen gestrig ist. Wer daher häufig Hardware-, Peripherie-, Systemkonstellationen ändert, fährt mit dem unschönem, aber jederzeit zugänglichen Kabelwust vermutlich am pragmatischsten. Für Anwender mit konstanter Ausstattung eignen sich folgende Lösungen:

Unterm Schreibtisch montiertes Kabelrohr: Zur Befestigung an der Unterseite der Arbeitsplatte dienen einfache Holzschrauben. IDG

Mit der Webrecherche nach Kabelschacht (auch „Kabelrinne“, „Kabelkanal“, „Kabelwanne“) finden Sie zahlreiche flexible Produkte, die sich hängend unter der Tischplatte oder seitlich befestigen lassen. Je nach Material geht es ab 20 auch Richtung 100 Euro. Bastler können aber auch Rohrreste verwenden, die als Kabelkanal mit mehreren Öffnungen für die Kabel unter den Schreibtisch kommen – verschraubt oder nur geklebt. Das ist nicht schön, bleibt aber auf der Unterseite des Tisches praktisch unsichtbar.

Eher Richtung Kosmetik tendieren kleinere Lösungen wie Kabelboxen. Solche Boxen verstecken typischerweise ein, zwei Steckerleisten je mit sechs Ports, dazu das eine oder andere Netzteil und natürlich überschüssige Kabellängen. Die Preise liegen zwischen 10 bis 30 Euro.

Kabelboxen können ein, zwei Steckerleisten und kleinere Ladegeräte verräumen. IDG

Kabelclips (auch „Kabelhalter“) und ähnliche Lösungen eignen sich zur Kabelführung und als griffbereiter Standort für nicht ständig genutzte USB- oder Kopfhörerkabel. Die Clips werden in der Regel nur selbstklebend am Schreibtisch befestigt und halten dann drei bis sieben Kabel griffbereit an Ort und Stelle. Die Preise für ein Sortiment unterschiedlicher Größe liegen unter 10 Euro.

Griffbereit statt unterirdisch: Kabelclips arretieren Datenkabel in Griffnähe am Schreibtisch. Amazon.de

Kabelhüllen oder Kabelschläuche mit Reißverschluss können mehrere Kabel sauber zu einem Strang zusammenfassen. Die einfachste Lösung für eine Verkabelung, die sich selten ändert, ist ein Spiralband, in das Sie die einzelnen Kabel einfädeln. Solche Bänder gibt es ab 6 Euro für zehn Meter. Eleganter sind Reißverschluss-Systeme wie von Bluelounge (25 Euro), das mit einem Y-Stück auch Verzweigungen erlaubt.

Kabelchaos in der Schublade

Im IT-Haushalt sammeln sich Ethernet-, Strom-, HDMI-, SATA-, USB-, Ladekabel aller Art, die als Ersatzlager dienen. Daneben lagern Lade- und Datenkabel obsoleter Geräte, die man noch nicht entsorgen will. Eine gewisse Ordnung in dieser Kabelsammlung, welche die Einzelteile separiert und die Verknotung verhindert, ist mit minimalen Aufwand möglich: Dazu reichen die typischen Kartonröhren, die von Küchenrollen übrigbleiben. Während universelle Kabelsorten wie Ethernet oder HDMI keine Beschriftung benötigen, ist solche für spezielle Daten- oder Ladekabel von alten Einzelgeräten sehr zu empfehlen – etwa für Audioplayer, Dockingstations oder Smartphones. Dann wissen Sie auch später noch, zu welchem Gerät die Kabel gehören.

Kostenlose Ordnung: Die Kartonröhren von Küchenrollen sortieren die Kabelvorräte ohne Kabelsalat. IDG

Staub und Schmutz beseitigen

Wenn sich beim Auskippen einer PC-Tastatur eine kleine Zwischenmahlzeit präsentiert und Monitor oder Smartphone-Display des Rauchers nach gründlichem Wischen den Gelbstich verlieren, dann sind das Putzaktionen, die über bloße Hygiene deutlich hinausgehen. Die Hardware selbst wird aber solche Verschmutzungen klaglos überstehen.

Nicht mehr nur ein Hygieneproblem sind hingegen massiv verstaubte PCs und Platinenrechner sowie verstopfte Lüftungsschlitze von Notebooks. Dann drehen sich aktive Lüfter verlangsamt oder gar nicht mehr und der CPU droht Überhitzung. Auch die Kühlrippen passiver Kühlkörper verlieren ihre Wirkung, wenn dicke Staubschichten den Wärmeaustausch dämpfen. Staub auf Motherboards und Platinen kann im Extremfall sogar Kontakte überbrücken und Kurzschlüsse auslösen.

Für Platinenrechner empfiehlt sich aus genannten Gründen immer ein Gehäuse, das den Großteil der Verschmutzung fernhält. Und einmal jährlich sollte ein Staubsauger in unterster Stufe Platinenrechner, Ausbau- PCs und Notebook-Lüftungsschlitze säubern.