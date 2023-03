Security Copilot: Microsoft stellt neues Sicherheits-Tool mit ChatGPT-Power vor

Microsoft hat den „Security Copilot“ in einer Private Preview vorgestellt. Das neue Sicherheitstool soll Gefahren abwehren und vor allem Unternehmen vor Sicherheitsrisiken schützen. Dafür nutzt es die Techniken und Möglichkeiten von ChatGPT von OpenAI.

Der Security Copilot besteht frontseitig aus einem Eingabefeld, in dem Sie nicht nur Ihre Fragen, sondern zum Beispiel auch Code-Schnipsel eingeben können. Ihre Frage können Sie in einer ganz natürlichen Sprache formulieren. Ihre Eingaben werden dann von AI-Power verarbeitet und der Copilot antwortet Ihnen entsprechend.

Microsoft beschreibt den Copilot so:

Mit Microsoft Security Copilot geben wir Sicherheitsverantwortlichen einen einfach zu bedienenden KI-Assistenten an die Hand, um Bedrohungen schnell zu erkennen und darauf zu reagieren. Er kombiniert Microsofts umfangreiche Daten von Bedrohungen mit branchenführender Expertise, um die Bedrohungslandschaft insgesamt besser zu verstehen. Security Copilot hilft Administratoren zu beobachten, was in ihrer Umgebung passiert und ist so konzipiert, dass er nahtlos mit Sicherheitsteams zusammenarbeitet. Er kann aus vorhandenen Informationen lernen, Bedrohungsaktivitäten korrelieren und fundierte sowie effiziente Entscheidungen in Maschinengeschwindigkeit treffen.