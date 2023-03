Amazon blendet Warnungen vor bestimmten Produkten ein

Amazon beginnt in den USA damit, solche Produkte zu kennzeichnen, die besonders häufig von den Kunden zurückgeschickt werden. Das berichtet unter anderem The Verge unter Berufung auf “The Information” (hinter Bezahlschranke). Amazon will damit Kunden vor Produkten warnen, mit denen die Käufer offensichtlich häufiger unzufrieden sind.

“frequently returned”-Kennzeichnung

Diese Warnung erkennen Amazon-Kunden an dem Banner “frequently returned” (häufig zurückgegeben), mit dem die entsprechenden Produkte gekennzeichnet werden. Amazon-Kunden sollen dadurch dazu animiert werden, sich die Beschreibung des entsprechenden Produktes und die Kundenbewertungen genau anzuschauen, um einen Fehlkauf zu vermeiden. Insofern profitiert also auch der Verkäufer von dieser Kennzeichnung. Amazon wiederum spart sich damit den Aufwand und die Kosten, diedurch den Rückversand entstehen.

Dieser Screenshot der Kollegen von PC-World zeigt das Label mit dem Warnhinweis. PC-World

Ein sichtbarer Hinweis darauf, dass solche Artikel oft zurückgeschickt werden, könnte auch die Verkäufer dazu ermutigen, bei ihren Angeboten ehrlich zu sein oder zumindest die Probleme abzustellen oder zu vermeiden, die zu höheren Rücksendungen führen können.

Erst nach dem Login sichtbar

Den “frequently returned”-Hinweis sieht man laut “The Information” erst, wenn man sich in sein Amazon-Konto eingeloggt hat. Wir konnten den Hinweis bei einigen genannten Beispielprodukten allerdings nicht sehen.

Das sagt Amazon

Gegenüber “The Information” soll ein Amazon-Sprecher folgendes gesagt haben:

Derzeit zeigen wir auf einigen Produktdetailseiten Informationen zur Rückgabequote an, um unseren Kunden eine fundiertere Kaufentscheidung zu ermöglichen. Deutsche Übersetzung des englischen Originals

Lage in Deutschland

Bis dato rollt Amazon den“frequently returned”-Hinweis aber nicht flächendeckend aus. In Deutschland scheint es diesen Hinweis ohnehin noch nicht zu geben.