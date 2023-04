Bose QuietComfort Earbuds 2 im Test: Top Klang und Geräuschunterdrückung

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Hervorragende Klangqualität

Wenn Sie derzeit ein Paar kabellose Ohrhörer kaufen möchten, haben Sie eine erstaunlich große Auswahl. Wenn Sie bereit sind, rund 250 Euro für ein hervorragendes Modell auszugeben, dann sind die Bose QuietComfort Earbuds 2 eine wirklich gute Wahl.

Schaut man sich auf Straßen, Flughäfen und Bahnhöfen um, könnte man glauben, dass die meisten Leute nur AirPods von Apple kaufen. Es gibt allerdings zahlreiche Ohrstöpsel, die Apples allgegenwärtige In-Ears in Bezug auf Klangqualität, aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) und intelligenten Funktionen übertreffen.

Die Earbuds 2 von Bose sind zwar nicht die intelligentesten auf dem Markt, aber in den beiden anderen Bereichen sind sie überragend. Sie bieten einen fantastischen Klang und eine erstklassige Geräuschunterdrückung. Diese ist so gut wie das ANC einiger Over-Ear-Kopfhörer, was für Ohrstöpsel schon eine Meisterleistung ist.

Design & Verarbeitung

Sicherer Sitz

Touch-Bedienelemente an beiden Seiten

Leicht sperriges Gehäuse

Bose hat das Design der QuietComfort Earbuds 2 der ersten Generation überarbeitet – und das zum Besseren. Wir haben die erste Modellreihe im Jahr 2020 getestet und waren nicht begeistert von dem sperrigen, veralteten Design des Gehäuses und der Ohrhörer selbst. Denn sie ragten aus den Ohren und sahen wie eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung der alten Schule aus.

Bose hat dieses Design zwar nicht völlig aufgegeben, aber die QC Earbuds 2 haben sich verwandelt. Im Ohr sehen sie jetzt aus wie ein AirPod mit einer flachen Außenkante; eine Kante, die sich hervorragend als berührungsempfindliches Pad zur Steuerung von Wiedergabe, ANC und Lautstärke eignet.

Die Buds sind ziemlich dick. Sie besitzen stabilisierende Bänder aus weichem Silikon, die sich an die Ohrmuschel schmiegen, um sie an Ort und Stelle zu halten, sowie eine Silikonspitze, die in den Gehörgang eindringt, um ihn abzudichten.

Das praktische Set umfasst drei Paar Ohreinsätze und drei Paar Bänder, so dass Sie die bestmögliche Passform erhalten können. Wenn Sie nicht gerade winzige Ohren haben, sollten Ihnen die Bose gut passen. Sie sind grundsätzlich nach IPX4 spritzwassergeschützt.

Soundqualität

Klarer, neutraler Klang

Detaillierte Wiedergabe

Ausgezeichneter Bass

Keine Unterstützung für hochauflösende Codecs

Das Wichtigste bei einem Paar kabelloser Ohrhörer ist, wie gut sie klingen – und glücklicherweise klingen die QC Earbuds 2 sehr gut. Im Unterschied zu etwa den Sony-Modellen unterstützen sie keine hochauflösenden Audiocodecs wie LDAC oder FLAC. Eine solche Unterstützung ist bei kabellosen Ohrhörern immer noch eine Seltenheit, selbst bei teuren Modellen. Die Earbuds 2 unterstützen SBC und AAC und decken damit alle modernen Bluetooth-Geräte ab.

Das bedeutet, dass die Bose Ohrhörer weder aptX noch Spatial Audio unterstützen. Erfahrungsgemäß rüstet Bose Funktionen über Software-Updates nach. Wir sind gespannt. Denn zum Testzeitpunkt fehlt es den QC Earbuds 2 im Vergleich zu Sony an Funktionen wie Adaptive Sound Control und Speak-to-Chat.

Dennoch, gleich ob Sie heruntergeladene Musikdateien abspielen oder von einem Dienst wie Spotify oder Apple Music streamen – die Bose klingen phänomenal gut. Sie haben einen recht neutralen Klang, stellen aber alle Frequenzen sehr gut dar.

Angels & Queens von Gabriels klingt reichhaltig, der Gesang steht im Vordergrund, der Bass ist gut vertreten. Alle Instrumente sind in einem lebhaften Mix zu hören. Hier zahlt es sich oft aus, mehr Geld für Ohrhörer auszugeben, da diese über Treiber verfügen, die die verschiedenen Spuren richtig voneinander trennen können. Viele günstige Kopfhörer klingen “matschiger”.

Sie können das Saitenschwirren der Bassgitarre auf Silverchair’s Tomorrow hören, das auf günstigeren Kopfhörern unhörbar ist. Ebenso klingen die Streicher bei Tangled Up In Blue von Bob Dylan neu. Cannonball von The Breeders brummt mit großer Rundheit vor sich hin und die Earbuds 2 versuchen nicht, den Klang zu beschönigen oder die Bässe aufzupushen, wie es bei Beats-Produkten oft der Fall ist.

Auf diese Weise versucht Bose, die Songs genau so wiederzugeben, wie es der Künstler beabsichtigt hat. Sollten Sie das nicht wollen, gibt es in der Bose-Music-App eine gute EQ-Funktion.

Diese Kopfhörer können unglaublich laut werden. So laut, dass wir einige Titel leiser stellen musste, weil wir Angst um unser Gehör hatten. Auch die Reichweite von bis zu neun Metern zum gekoppelten Gerät kann sich sehen lassen.

Die ätherische Klanglandschaft von Only Shallow von My Bloody Valentine’s pulsiert mit Gitarrenwänden durch die QC Earbuds 2 und lässt sich auch bei wiederholtem Anhören noch gut heraushören, Bemerkenswert: Wir haben Klänge wahrgenommen, die uns mit minderwertigen Kopfhörern verborgen blieben.

Hide & Seek von Stormzy klingt klasse, mit einer kraftvollen Basswiedergabe. Das lässt uns sogar vergessen, dass wir Ohrstöpsel und keine großen Over-Ears mit dreimal so großen Treibern getragen haben. Im Grunde genommen wird nur der wählerischste Audiophile an diesen Ohrhörern etwas auszusetzen haben. Sie stehen auf der gleichen Stufe ausgezeichneter Qualität wie die Sony-XM-Modelle.

Rauschunterdrückung & Smarte Funktionen

Das beste ANC auf dem Markt

Erstaunlich reaktiver Aware-Modus

Steuerung durch Tippen und Streichen

Diese Audioleistung wird durch eine aktive Geräuschunterdrückung noch verbessert, die ich nur als erstaunlich bezeichnen kann. Sie ist die beste, die ich je bei kabellosen Ohrhörern erlebt habe, und genauso gut wie die ANC bei den überragenden WH-1000XM5 Over-Ear-Kopfhörern von Sony.

Wenn die Kopfhörer in den Ohren sitzen, werden Außengeräusche fast vollständig unterdrückt. In einer normalen Büroumgebung sind zwar immer noch Stimmen hören, aber sie waren wie schwache Klangfragmente am Rande eines Meeres von Nichts. Jemand, der in normaler Lautstärke zwei Meter entfernt spricht, war nicht zu hören.

Bose hat die ANC-Funktion im Vergleich zum ersten Modell der QC Earbuds zweifellos verbessert – und diese war bereits hervorragend. Es funktioniert, indem ein ziemlich lauter Glockenton in Ihr Ohr gespielt wird, wenn Sie die Buds einstecken. Das zurückprallende Geräusch wird von den Mikrofonen der Buds erfasst, die dann die Stärke des ANC an die Form Ihrer Ohren anpassen.

Wenn Sie Musik abspielen, fühlen Sie sich völlig isoliert von den Umgebungsgeräuschen um Sie herum. Das ist manchmal auch etwas unheimlich und die Leute könnten denken, dass Sie sie ignorieren.

Zum Glück ist der Aware-Modus von Bose hervorragend. Tippen Sie auf einen der beiden Ohrhörer und halten Sie ihn gedrückt, um die Umgebungsgeräusche zu hören. So können Sie sich mit anderen unterhalten oder die Umgebung wie den Verkehr besser wahrnehmen.

Eine großartige neue Funktion ist ActiveSense. Diese Technologie von Bose achtet auf lautere Geräusche und stellt diese leiser. Das funktioniert unglaublich gut. Auf einer viel befahrenen Straße mit eingeschaltetem Aware-Modus und Musik in mittlerer Lautstärke hörten die Kopfhörer mühelos und präzise die Sirene eines herannahenden Polizeiautos und drehten sie im Mix herunter, während andere Umgebungsgeräusche weiterhin zu hören waren.

Im Gegensatz zu anderen Kopfhörern können Sie die Stufen von ANC (Quiet Mode) oder Aware Mode nicht spontan einstellen. Sie sind entweder an oder aus. Sie können jedoch Ihre eigenen Modi erstellen, in dem Sie den Grad der Geräuschunterdrückung anpassen.

Mit beiden Buds können Sie außerdem die Wiedergabe/Pause durch Antippen steuern und mit zwei oder drei Fingern vor- und zurückspulen. Die Lautstärke wird durch Auf- und Abbewegen geregelt. So lässt sich auch der digitale Assistent Ihres Smartphones aufrufen.

Es ist großartig, dass Sie all diese Funktionen nutzen können, ohne Ihr Smartphone herausholen zu müssen. Allerdings drückt das Antippen den Kopfhörer ein wenig schmerzhaft ins Ohr.

Ein Nachteil des Bose gegenüber dem Sony oder dem Apple: Es lässt sich nur mit einer Bluetooth-Quelle gleichzeitig verbinden. Bei Sony und anderen Konkurrenten können Sie mit Multipoint eine Verbindung zu zwei Quellen herstellen und die Audiosignale von beiden nahtlos wiedergeben.

Apple verfügt über eine Technologie, mit der Sie zwischen iPhone, iPad, Mac und Apple TV hin- und herschalten können, je nachdem, welche Quelle gerade Audio wiedergibt.

Mit Bose haben Sie dieses Glück nicht. Doch das ist kein Grund, die QC Earbuds 2 nicht zu kaufen, denn die Klangqualität und ANC sind den recht hohen Preis der Bose QuietComfort Earbuds 2 wert.

Die Bose-Music-App kann sich bis zu sechs gekoppelte Geräte merken. Allerdings müssen in der App auswählen, welches Gerät Sie als Audioquelle verwenden möchten.

Akkulaufzeit & Aufladen

Die Akkulaufzeit erfüllt das Versprechen von Bose von sechs Stunden bei voller Ladung, was in der Kategorie der kabellosen Ohrhörer nur durchschnittlich ist.

Die Ohrhörer brauchen eine Stunde, um vollständig aufgeladen zu werden, das Etui drei Stunden. Das Etui hat bei voller Ladung genug Saft, um die Ohrhörer dreimal aufzuladen. Das sind 24 Stunden mit dem Etui, Die XM4 von Sony schaffen 36 Stunden.

Mit einer 20-minütigen Aufladung können Sie zwei Stunden lang Musik hören. In der Verpackung befindet sich ein Kabel, aber wie bei den meisten Ohrhörern dieser Tage kein Ladegerät. Es gibt auch kein kabelloses Laden.

Preis & Verfügbarkeit

Die Bose QuietComfort Earbuds 2 haben einen Listenpreis von 299 Euro. Sie können Sie bei Bose direkt, im stationären Handel oder online bei Händlern wie Amazon zu einem Straßenpreis von rund 250 Euro kaufen.

Der zweifellos bessere Sony WF-1000XM4 (hier im Test) kostet derzeit bei einer UVP von 279 Euro bei Amazon nur noch 179 Euro. Die AirPods Pro 2 von Apple kosten knapp 260 Euro und sind eine vernünftige Wahl, wenn Sie im Apple-Ökosystem leben.

Fazit

Bose hat mit den QuietComfort Earbuds 2 unglaubliche Fortschritte gemacht. Das aktuelle Modell ist um Längen besser als das der ersten Generation. Die Klangqualität ist hervorragend. Die Geräuschunterdrückung ist die beste der Branche.

Ein harter Konkurrent von Bose ist der WF-1000XM4. Sony bietet eine bessere Akkulaufzeit, mehr intelligente Funktionen, Unterstützung für mehr (und hochwertigere) Audiocodecs – und das für aktuell knapp 170 Euro.

Wir bevorzugen die Passform und den ANC der Bose-In-Ears. Das ist allerdings das Problem bei der Auswahl von kabellosen Ohrhörern. Die Ohren sind alle unterschiedlich, und wie die Buds passen und klingen, ist höchst subjektiv. Aber mit mehreren Ohreinsätzen in der Verpackung, die die Passform verbessern, wird nur der pingeligste Audiophile die kleinen Nachteile der Bose Ohrhörer bemängeln.

Um zu sehen, wie der Bose QuietComfort Earbuds 2 im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet, werfen Sie einen Blick auf den Artikel “Die besten In- und Over-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung im Test (2023)“.

