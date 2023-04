Apple AirPods Max im Test: Kopfhörer mit Spitzenklang zum Premiumpreis

At a Glance Unsere Wertung Pro Unglaubliche Klangqualität

Hochwertige Verarbeitung

Großartiges ANC

Beeindruckende Intelligenz Kontra Eingeschränkte Android-Unterstützung

Keine Power-Taste

Ein schlecht gestaltetes Smart Case

Keine Lossless-Unterstützung Fazit Die AirPods Max sind hervorragende Over-Ear-Kopfhörer für iOS-Nutzer. Sie bieten eine außergewöhnliche Audioqualität, großartige ANC-Funktionen und einen der naturgetreuesten Transparenzmodi, die wir je erlebt habe. Dem entgegen stehen zum Testzeitpunkt reichlich Software-Frust und das Fehlen einer Einschalttaste. Das könnte viele Nutzer verärgern – besonders bei einem so hohen Preis.

Preis beim Test

$549

Viele Fans waren schockiert, als Apple den Listenpreis für die AirPods Max von 600 Euro bestätigte. Ein stolzer Preis, vor allem wenn man bedenkt, dass die meisten High-End-Bluetooth-Kopfhörer um die 350-Euro-Marke liegen.

Bei einem solchen Preisaufschlag für die AirPods Max waren die Erwartungen an Apple natürlich hoch. Können die Kopfhörer genug bieten, um den Preis wert zu sein? Wir haben Wochen damit verbracht, alles auszuprobieren, was die AirPods Max zu bieten haben. Ja, es gibt einige großartige Funktionen, aber auch ein paar frustrierende Erkenntnisse.

Design & Verarbeitung

Die AirPods Max heben sich von der Masse ab. Und dass nicht nur, weil sie viel teurer sind als die meisten erhältlichen High-End-Kopfhörer mit Bluetooth-Technologie, sondern auch wegen ihres Aussehens.

Es ist leicht zu erkennen, dass die AirPods Max nicht ganz dem Design anderer Kopfhörer folgen, die Sie derzeit kaufen können. Die Over-Ears von Apple besitzen ein minimalistisches Design mit großen, flachen Ohrmuscheln aus mattem Edelstahl. Das verleiht ihnen ein hochwertiges Aussehen und eine hochwertige Haptik, die so von der Konkurrenz einfach nicht erreicht wird.

Der Look ist allerdings nicht jedermanns Sache. Während wir die AirPods Max getestet habe, hat uns das Aussehen sehr gut gefallen. Haben wir mit Kollegen und Freunden über FaceTime gesprochen, gab es allerdings ganz unterschiedliche Reaktionen auf das Design. Wenn es Ihnen gefällt, werden Sie es lieben, aber wenn es Ihnen nicht gefällt, sollten Sie sich lieber für etwas Traditionelleres entscheiden.

Aber egal, wie sehr Sie das Aussehen der AirPods Max lieben, es gibt einen Grund, warum sich die meisten Hersteller für Kunststoff entscheiden: das Gewicht. Es lässt sich nicht leugnen, dass das Edelstahlgehäuse von Apples Over-Ear-Hörern das Gesamtgewicht erhöht. Die AirPods Max wiegen 385 g im Vergleich zu 254 g bei den konkurrierenden Sony WH-1000XM4. Das ist eine Menge Gewicht, das Sie den ganzen Tag auf Ihrem Kopf herumtragen müssen.

Die Metallbügel sind über einen passenden Metallrahmen aus Edelstahl mit schlanken, leichtgängigen Teleskoparmen verbunden, die für eine optimale Anpassung an Ihre Kopfform sorgen. Außerdem gibt es einen Kopfbügel aus gestricktem Mesh-Gewebe, der einen Teil des Drucks auf den Kopf ausgleicht.

Die Ohrmuscheln selbst sind dank der Memory-Schaum-Hörmuscheln unglaublich bequem. Sie lassen sich unabhängig voneinander drehen, um sich perfekt an Ihren Kopf anzupassen und Sie haben nicht das schraubstockartige Griffgefühl an den Seiten Ihres Kopfes wie bei manchen Over-Ear-Kopfhörern.

Die Memory-Schaum-Muscheln sind dank eingebauter Magnete leicht austauschbar, wenn sie ein wenig schmutzig werden oder ihre Form verlieren. Allerdings müssen Sie für Ersatzmuscheln rund 70 Euro bezahlen.

Eines der interessantesten Merkmale der AirPods Max ist die Integration der beliebten digitalen Krone von der Apple Watch an der rechten Hörmuschel. Das ist eine von zwei Tasten. Sie ist etwas größer als die Krone auf der Uhr. Damit lässt sich die Lautstärke durch Drehen des Wählrads präzise regeln. Und Sie können auch die Wiedergabe steuern und Siri aufrufen, indem Sie nach unten drücken.

Das funktioniert gut, auch ohne die haptische Rückmeldung wie bei der Watch. Und die Krone ist viel einfacher zu finden als die kleinen Plastik- oder Touch-Tasten an den meisten Kopfhörern. Wünschenswert wäre allerdings etwas mehr Widerstand beim Drehen des Wählrads.

Die andere Taste auf der rechten Seite dient dazu, zwischen den Hörmodi Transparenz und aktive Geräuschunterdrückung zu wechseln. Der aufmerksame Beobachter wird sich allerdings jetzt fragen, wo die Einschalttaste ist.

Ganz einfach: Es gibt keine. Stattdessen wird eine Kombination aus Sensoren und dem mitgelieferten Smart Case verwendet, um den Kopfhörer auszuschalten, wenn sie nicht benutzt werden. Aber darauf gehen wir später noch genauer ein.

Eines der größeren Ärgernisse, vor allem für diejenigen, die auf eine kabelgebundene Audioverbindung anstelle der bevorzugten Bluetooth-Verbindung der AirPods Max angewiesen sind: Das 3,5-mm-Kabels wird nicht mitgeliefert. Das ist bei praktisch allen kabellosen Kopfhörern auf dem Markt der Fall, und angesichts des hohen Preises, den Sie für die AirPods Max zahlen, ziemlich unverschämt von Apple.

Wenn Sie ein kabelgebundenes Erlebnis wünschen, bei dem Sie die Kopfhörer an einen DAC anschließen können, um ein noch besseres Klangerlebnis zu erhalten, müssen Sie zusätzlich 35 Euro ausgeben.

Oh, und denken Sie nicht einmal daran, sie im Fitnessstudio oder bei Regen zu tragen. Im Gegensatz zu den AirPods Pro sind die AirPods Max in keiner Weise wasserdicht.

Eine überragende Soundqualität

Das High-End-Klangerlebnis, das die AirPods Max bieten, beruht auf speziell angefertigten dynamischen 40-mm-Treibern, die für eine breite, ausgewogene Klanglandschaft sorgen, aber das ist noch nicht alles.

In jeder Ohrmuschel befindet sich ein doppelter Neodym-Ringmagnetmotor. Er begrenzt laut Apple die harmonische Verzerrung auf weniger als ein Prozent. Das bedeutet, dass die Kopfhörer niemals verzerrt klingen, selbst wenn Sie sie bis zum Anschlag aufdrehen. Sie könnten allerdings von “Apple Health” eine “zu laut”-Benachrichtigungen erhalten – die Gesundheit der Ohren ist schließlich wichtig!

Wie bei den In-Ear-AirPods ist auch hier ein spezieller Chipsatz an Bord, aber er ist viel leistungsstärker als bei den AirPods Pro. In jeder Hörmuschel befindet sich ein H1-Chip mit zehn Audiokernen, die neun Milliarden Operationen pro Sekunde ausführen können.

Die Airpod Max unterstützen zusätzlich die intelligenten Siri-Funktionen und die automatischen Wiedergabe-/Pausentechnologie mit adaptivem EQ, der die Musik in Echtzeit verbessert. Ja, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass dies wirklich leistungsstarke kabellose Kopfhörer sind.

Abgesehen davon ist die Audioleistung der AirPods Max einfach unglaublich. Sie sind in der Lage, so gut wie jedes Musikgenre zu bedienen, egal ob es sich um basslastigen Dubstep oder etwas Klassisches handelt. Und das mit einer erstaunlichen Klangtrennung.

Wir haben neue Töne und Klänge in Liedern entdeckt, die wir schon seit Jahren hören, sei es das sanfte Zupfen einer Gitarre oder das knackige Raspeln eines besonders schweren Gesangs. Wir freuen uns darauf, einige Lieblingstitel erneut zu hören. Es ist eine tolle Erfahrung für Musikfans.

Insbesondere die Bassleistung ist phänomenal und kann selbst intensive Bässe von Tracks wie Bury a Friend von Billie Eilish und Gooba von 6ix9ine bewältigen. Das geht aber nicht auf Kosten der Mitten oder Höhen, denn es gibt präzise Mitten und knackige, helle Höhen – bei jeder Lautstärke.

Es ist eine Freude, Opernmelodien wie Puccinis O Mio Babbino Caro mit einem unübertroffenen Maß an Detailreichtum und Schärfe zu hören. Während es echte Audiophile wahrscheinlich nicht beeindrucken wird, wird es alle anderen von den Socken hauen.

Die leistungsstarken Treiber sorgen für ein immersives Erlebnis beim Musikhören, aber Apple ist mit der Unterstützung von Spatial Audio noch einen Schritt weiter gegangen. Spatial Audio, das mit den AirPods Pro eingeführt wurde, ist Apples Antwort auf Surround Sound für Kopfhörer.

Es positioniert den Klang um Sie herum in einer digitalen Sphäre. Unterstützte Musik, Filme und Fernsehsendungen klingen so, als wären Sie tatsächlich dort. Wenn es hinter der Filmfigur an der Tür klopft, hören Sie es hinter Ihnen.

Das ist eine coole Funktion, die durch die überlegene Audioleistung der AirPods Max noch verbessert wird. iOS-Entwickler müssen diese Funktion speziell unterstützen, und das hat Netflix ausgeschlossen. Spatial Audio ist in der Apple TV+ App neben einer kleinen Handvoll Streaming-Apps wie Disney Plus und HBO Max für Nutzer verfügbar.

Apple Music bietet iOS-Nutzern auch Unterstützung für Spatial Audio und damit zum ersten Mal eine räumliche Wiedergabe von Musik – und das ist eine ganz neue Erfahrung. Songs klingen räumlicher, lebendiger und sorgen für ein realistischeres Hörerlebnis.

Das ist wichtig, denn trotz des hohen Preises bieten die High-End-Kopfhörer von Apple keine Unterstützung für echte Lossless-Wiedergabe – selbst wenn Sie für das Kabel bezahlen und es an einen DAC anschließen würden.

Oh, und es ist erwähnenswert, dass Spatial Audio und andere intelligente Funktionen wie “Hey Siri”, die auf den AirPods Max verfügbar sind, nur für iOS-Geräte ansteuerbar sind. Für Android-Benutzer sind die Kopfhörer von Apple also nicht optimal benutzbar.

ANC & Transparenzmodus

Die aktive Geräuschunterdrückung der AirPods Max ist großartig. Je nachdem, was Sie von der Geräuschunterdrückung erwarten, sind allerdings andere Optionen vielleicht besser für Sie geeignet. Jede Ohrmuschel ist mit drei nach außen gerichteten Mikrofonen ausgestattet, um Umgebungsgeräusche wie das Brummen eines Ventilators oder das Zischen eines vorbeifahrenden Busses zu erfassen. Ein weiteres Mikrofon befindet sich im Inneren der Ohrmuscheln, um den Klang zu überwachen, der Ihr Ohr erreicht.

Apple behauptet, dass die Kopfhörer dank der Rechenleistung des H1-Chips die Geräuschunterdrückungseigenschaften dynamisch anpassen, je nachdem, was in Ihrer Umgebung passiert.

Im Großen und Ganzen scheint es wirklich gut zu funktionieren und leise Geräusche zu Hause zu unterdrücken. Wir können aber immer noch gelegentliches Hundegebell hören, wenn wir Musik abspielen oder einen Podcast bei geringer Lautstärke hören.

Der pragmatische Ansatz für ANC ist gut. gehören Sie allerdings zu den Menschen, die gerne zwischen den 11 ANC-Modi der Bose 700 Noise Cancelling-Kopfhörer wechseln, könnten Sie den Ansatz von Apple ein wenig einschränkend finden.

Beeindruckender ist unserer Meinung nach der Transparenzmodus. Es ist kein neues Konzept, da es bereits in den AirPods Pro und einem Großteil der High-End-Audiokonkurrenz zum Einsatz kommt. Apples Umsetzung in den AirPods Max ist in fast jeder Hinsicht überragend.

Dank der eingebauten Mikrofone und der intelligenten KI gelingt es den AirPods Max nicht nur, externe Geräusche aufzunehmen und in das Headset zu leiten, sondern auch die Richtung des Klangs nachzubilden. So fühlt es sich, als ob Sie gar keine Kopfhörer tragen würden, vor allem, wenn Sie die Musik pausieren.

Es ist so gut, dass man die Kopfhörer nicht abnehmen muss, um mit Leuten zu sprechen. Es genügt, einfach nur die Musik zu pausieren und den Transparenzmodus zu aktivieren. Die Mikrofone sind so empfindlich, dass wir bei einem Spaziergang im Wald einen Fasan in etwa 15 Metern Entfernung hören konnten.

Das große Problem der AirPods Max

Die AirPods Max werden mit einem passenden “Smart Case” geliefert, in dem Ihre High-End-Kopfhörer sicher aufbewahrt werden, wenn sie nicht in Gebrauch sind. Sie unterscheiden sich praktisch von allen anderen derzeit erhältlichen Kopfhörertaschen.

Das handtaschenähnliche Design ist ein wenig unpraktisch. Es schützt nur die Ohrmuscheln, während der Kopfbügel permanent Staub und Schmutz ausgesetzt ist, wenn er auf Tischen abgelegt oder in Taschen verstaut wird.

Es wird wahrscheinlich schnell schmutzig werden und im Gegensatz zu den magnetisch verbundenen Ohrmuscheln können Sie das Material des Kopfbügels auch nicht austauschen. Wenn es einmal schmutzig ist, ist es schmutzig. Ein kompaktes Hartschalenetui, wie es die meisten anderen Hersteller von High-End-Kopfhörern anbieten, wäre wünschenswert gewesen.

Die größere Enttäuschung ist, dass es, wie bereits erwähnt, keine Möglichkeit gibt, die AirPods Max selbst auszuschalten. Sie wechseln nur in einen Energiesparmodus, wenn sie in das magnetisch versiegelte Smart Case gesteckt werden oder wenn sie länger als fünf Minuten auf einer flachen Oberfläche liegen.

Die Funktionalität zwingt Sie im Wesentlichen dazu, sich auf das Smart Case zu verlassen. Das kann einschränkend sein – vor allem, wenn Sie unterwegs sind und keine Möglichkeit haben, das Case aufzubewahren. Es ist meist zu groß ist, um in eine Tasche zu passen.

Die Tatsache, dass Sie die AirPods Max nicht ausschalten können, bedeutet auch, dass Sie wahrscheinlich Strom verschwenden. Denn selbst wenn sie sich in der Hülle befinden, schalten sich die Kopfhörer erst nach 18 Stunden vollständig aus.

Sie gehen zwar zunächst in einen Energiesparmodus über, aber wichtige Funktionen wie Bluetooth und Ortungsfunktion laufen weiter. Die Kopfhörer halten also nicht so lange durch wie Konkurrenzprodukte, die Sie bei Nichtgebrauch einfach ausschalten können.

Auf der anderen Seite steht das automatische Aufwachen und die schnellen Verbindungen, die durch diese Funktion ermöglicht werden. Sie sind großartig und verbessern das Erlebnis der kabellosen Kopfhörer. Ein kleiner Einschaltknopf wäre allerdings nicht verkehrt.

Preis & Verfügbarkeit

Wie wir bereits angedeutet haben, sind die AirPods Max teuer. Und zwar richtig teuer. Die High-End-Kopfhörer kosten bei Apple 629 Euro und liegen damit rund 200 Euro über dem, was viele bisher als das obere Ende des Marktes für kabellose Kopfhörer angesehen haben. Der Sony WH-1000XM5, unser Testsieger, kostet bei Amazon etwas über 300 Euro.

Die AirPods Max sind teure Kopfhörer, und das Erlebnis ist nicht perfekt. Aber es gibt viel, was uns gefällt. Das fängt beim Design an, geht über den unglaubliche guten Klang bis hin zu den auf Apple zugeschnittenen intelligenten Funktionen, die von keinem anderen Hersteller erreicht werden.

Fazit

Die AirPods Max sind ein unglaubliches Paar High-End-Kopfhörer, die sich zweifellos von der Masse abheben, wenn auch nicht immer aus den richtigen Gründen. Das Design ist ausgeklügelt und die Verwendung von Edelstahl lässt die AirPods Max sofort wie einen Luxusartikel wirken.

Aber die Ohrmuscheln sind viel schwerer als bei anderen Over-Ear-Modellen und haben in echter Apple-Manier nicht einmal eine Einschalttaste. Apple will anscheinend bestimmen, wann Sie die Kopfhörer nicht benutzen.

Entscheidend ist, dass die Audioleistung wirklich auf höchstem Niveau ist. Sie bietet ein breites, ausgewogenes Klangbild mit beeindruckender Audiotrennung, so dass wir zum ersten Mal neue Klänge in alten Songs erleben konnte. Es ist nicht ganz auf audiophilem Niveau und es gibt keine echte Lossless-Unterstützung, aber für den Normalverbraucher wird es eine erstklassige Erfahrung sein.

Um zu sehen, wie der AirPods Max im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet, werfen Sie einen Blick auf den Artikel “Die besten In- und Over-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung im Test (2023)“.

