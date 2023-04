PC-WELT Oster-Special 2023: Wir verschenken heute Slideshow Creator

Während der Oster-Zeit erhalten Sie bei der PC-WELT Osteraktion 2023 täglich vom 1. bis 16. April 2023 eine Vollversion oder ein attraktives, exklusives Angebot. Jeden Tag, auch an den Wochenenden und über die Feiertage! Ein weiterer, guter Grund also, um täglich auf pcwelt.de vorbeizuschauen. In der Zeit erhalten Sie unter anderem Software für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke. Insgesamt erwarten Sie an 16 Tagen damit 15 tolle Programme oder Angebote!

Hier gelangen Sie zu unserem Oster-Special und können das heutige Türchen öffnen

Wichtig: Die jeweilige Oster-Vollversion des Tages lässt sich immer nur am entsprechenden Kalendertag herunterladen. Beachten Sie auch jeweils die geltenden Regeln für die Aktivierung der Vollversionen.

Die Vollversion am 15. + 16. April 2023: Aiseesoft Slideshow Creator

Mit dem Slideshow Creator von Aiseesoft erstellen Sie Diashows aus Ihren Fotos und Videos, versehen diese mit Effekten und Filtern und bauen verschiedenste Übergänge zwischen die einzelnen Aufnahmen ein. Die fertigen Clips lassen sich in diverse Formate exportieren, sodass Sie sie etwa auf Facebook oder anderen Videoplattformen veröffentlichen können. Aber auch das lokale Speichern etwa als MP4, MOV, AVI oder MKV ist möglich.

Die Software läuft unter Windows 8.1, 10 und 11.

So geht’s los: Klicken Sie nach dem Start der Installation auf „Hier Registrieren“, und geben Sie danach Ihre Mailadresse ein. Stimmen Sie der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten sowie dem Erhalt des Newsletters zu, bestätigen Sie, dass Sie kein Roboter sind, und klicken Sie auf „Freischaltcode anfordern“. Melden Sie sich mit Ihrem Softwarezirkel-Konto an, oder erstellen Sie ein neues Konto. Sie bekommen Ihre User-ID sowie einen Registrierungslink direkt angezeigt, aber auch per Mail zugeschickt. Öffnen Sie den Registrierungslink, und geben Sie Ihren Namen und Ihre Mailadresse an. Stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie zu, bestätigen Sie erneut, dass Sie kein Roboter sind, und klicken Sie anschließend auf „Registrierungscode senden“. Es öffnet sich eine Webseite, auf der Sie das Programm über die grüne Schaltfläche „Free Download“ herunterladen können. Ihre Seriennummer erhalten Sie per Mail. Führen Sie den Installer aus, klicken Sie auf „Installieren“ und abschließend auf „Jetzt starten“. Tragen Sie Ihre Mailadresse sowie den Code für Ihre Jahreslizenz ein, und bestätigen Sie mit „Registrieren“.

Bitte beachten Sie: Die Software sollte noch am selben Tag gespeichert und registriert werden. Ein Anspruch zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht vorgesehen.

