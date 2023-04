PC-WELT Oster-Special 2023: Wir verschenken heute Video Converter Platinum

Während der Oster-Zeit erhalten Sie bei der PC-WELT Osteraktion 2023 täglich vom 1. bis 16. April 2023 eine Vollversion oder ein attraktives, exklusives Angebot. Jeden Tag, auch an den Wochenenden und über die Feiertage! Ein weiterer, guter Grund also, um täglich auf pcwelt.de vorbeizuschauen. In der Zeit erhalten Sie unter anderem Software für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke. Insgesamt erwarten Sie an 16 Tagen damit 15 tolle Programme oder Angebote!

Hier gelangen Sie zu unserem Oster-Special und können das heutige Türchen öffnen

Wichtig: Die jeweilige Oster-Vollversion des Tages lässt sich immer nur am entsprechenden Kalendertag herunterladen. Beachten Sie auch jeweils die geltenden Regeln für die Aktivierung der Vollversionen.

Die Vollversion am 14. April 2023: Tipard Video Converter Platinum

Der Tipard Video Converter Platinum wandelt Videos in andere Formate wie AVI, MP4, TS oder WMV um, kann aber auch die Bitrate und die Auflösung der Clips ändern. Außerdem ist es möglich, die Konvertierung für ein bestimmtes Gerät zu optimieren. Hier stehen unter anderem verschiedene Smartphone-Modelle, Fernseher und Spielekonsolen zur Auswahl.

Die Software läuft unter Windows 8.1, 10 und 11.

So geht’s los: Um die Jahreslizenz zu bekommen, klicken Sie nach dem Start der Installation auf „Hier registrieren“ und geben Ihre Mailadresse ein. Stimmen Sie der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten sowie dem Erhalt des Newsletters per Haken zu, setzen Sie den Haken bei „Ich bin kein Roboter“. Lösen Sie ggf. das Captcha, und klicken Sie dann auf „Freischaltcode anfordern“. Melden Sie sich mit Ihrem Softwarezirkel-Account an, oder erstellen Sie ein neues Konto. Das nächste Fenster zeigt Ihre User-ID sowie einen Registrierungslink, beides bekommen Sie auch per Mail. Klicken Sie auf den Link, geben Sie Namen und Mailadresse ein, bestätigen Sie die Datenschutzerklärung und dass Sie kein Roboter sind. Klicken Sie auf „Absenden“. Sie erhalten eine Bestätigungsmail (Spamordner!) mit einem Link, über den Sie Seriennummer und Downloadlink anfordern. Laden und starten Sie den Installer, klicken Sie auf „Weiter“, akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung, und wählen Sie mehrmals „Weiter“, dann „Installieren“ und „Fertigstellen“. Geben Sie Mailadresse und Seriennummer ein, und drücken Sie auf „Registrieren“.

Bitte beachten Sie: Die Software sollte noch am selben Tag gespeichert und registriert werden. Ein Anspruch zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht vorgesehen.

