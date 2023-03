Aldi: Günstiger Desktop-PC für das Home-Office ab April bei Aldi

Elektronik-Hersteller Medion hat in dieser Woche einen neuen Desktop-PC für Home-Office-Anwender angekündigt. Der Medion Akoya P66096 ist ab 6. April 2023 zum Preis von 699 Euro im Aldi-Onlineshop erhältlich.

Medion Akoya P66096 für 699 Euro bei Aldi (ab 06.04.)

Der Multimedia-PC ist mit dem Intel-Core-i5-12400F-Prozessor der 12. Generation ausgestattet. Ebenfalls an Bord sind die Nvidia-GeForce-GTX-1650-Grafikkarte mit 4 GB GDDR5 VRAM und 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit bis zu 3.200 MHz. Der interne Speicher ist mit einer 512 GB großen Intel-Optane-H10-SSD jedoch recht knapp bemessen.

Zur weiteren Ausstattung gehören Intel Wi-Fi 6 AX200 Gigabit WLAN mit integrierter Bluetooth-Funktion sowie der Netzwerkcontroller Gigabit LAN (10/100/1.000 Mbit/s). Der Desktop-PC verfügt weiterhin über 6-Kanal-High-Definition-Audio und wird mit kabelgebundener optischer USB-Maus und -Tastatur ausgeliefert.

Desktop-PC mit vielen Anschluss-Möglichkeiten

Das in Carbon-Optik gehaltene Gehäuse des Medion Akoya P66096 ist an der Front und an der Rückseite mit zahlreichen Anschlüssen ausgestattet:

Anschlüsse Front:

2 x USB 3.2 Gen 1

1 x Mikrofon

1 x Kopfhörer

Anschlüsse Rückseite:

2 x USB 2.0

2 x USB 3.2 Gen 1

1 x USB 3.2 Gen 2 Typ C

1 x LAN (RJ-45)

1 x HDMI 2.0b

2 x DisplayPort 1.4

1 x Front Line Out

1 x Mic In/Center/Subwoofer Line Out

1 x Line In/Rear Line Out

Software-Paket mit Xbox Game Pass Ultimate

Zum Software-Paket des Desktop-PCs gehören Windows 11 in der Home-Edition sowie drei kostenlose Testversionen. Kunden können auf diese Weise Microsoft 365 und McAfee LiveSafe 30 Tage lang gratis testen. Ebenfalls inklusive ist eine 3-monatige Probe-Mitgliedschaft für den Xbox Game Pass Ultimate.

Hinweis: Für Paket-Bestellungen bei Aldi fallen pauschal 4,95 Euro für den Versand an. Sperrgut kostet zusätzlich 9,95 Euro und für Speditionslieferungen werden zusätzlich 29,95 Euro pro Artikel fällig.

Unsere Einschätzung: Gut für das Arbeiten im HO, weniger geeignet fürs Gaming

Für den Einsatz als Desktop-PC für das Home-Office eignet sich der Medion Akoya P66096 dank seines Prozessors mit sechs Kernen und zwölf Threads sehr gut. Auch mit acht Gigabyte DDR4-Arbeitsspeicher ist der Computer für die allermeisten Büro-Aufgaben sehr gut gerüstet. Die integrierte SSD ist mit 512 Gigabyte allerdings ein wenig knapp bemessen.

Fürs Gaming empfiehlt sich der Akoya P66096 aufgrund der veralteten Grafikkarte mit wenig RAM allerdings nur bedingt. Nutzer sollten sich hier also eher auf ältere oder weniger leistungshungrige Titel beschränken.

Für 699 Euro bietet der Medion Akoya P66096 jedoch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für Home-Office-Nutzer. Ähnlich ausgestattete PCs von HP oder Dell sind preislich ebenfalls zwischen 650 und 750 Euro angesiedelt.