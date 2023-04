PC-WELT Oster-Special 2023: Wir verschenken heute Simply Good Pictures

Während der Oster-Zeit erhalten Sie bei der PC-WELT Osteraktion 2023 täglich vom 1. bis 16. April 2023 eine Vollversion oder ein attraktives, exklusives Angebot. Jeden Tag, auch an den Wochenenden und über die Feiertage! Ein weiterer, guter Grund also, um täglich auf pcwelt.de vorbeizuschauen. In der Zeit erhalten Sie unter anderem Software für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke. Insgesamt erwarten Sie an 16 Tagen damit 15 tolle Programme oder Angebote!

Hier gelangen Sie zu unserem Oster-Special und können das heutige Türchen öffnen

Wichtig: Die jeweilige Oster-Vollversion des Tages lässt sich immer nur am entsprechenden Kalendertag herunterladen. Beachten Sie auch jeweils die geltenden Regeln für die Aktivierung der Vollversionen.

Die Vollversion am 12. April 2023: Simply Good Pictures

Simply Good Pictures ist ein sehr einfach zu bedienendes Tool, das Ihre Fotos verschönert. Sie laden dazu ein Bild in das Programm und erlauben die automatische Optimierung oder legen selbst per Schieberegler Hand an. Die Bilder lassen sich auch drehen.

Die Software läuft unter Windows 8.1, 10 und 11.

So geht’s los: Wählen Sie zu Beginn die Setup-Sprache, bestätigen Sie mit „OK“, und setzen Sie danach die beiden Haken, um den Lizenzbedingungen und den Datenschutzbestimmungen zuzustimmen. Klicken Sie auf „Installieren“ und am Schluss auf „Ausführen“. Es öffnen sich zwei Fenster: In das obere Fenster geben Sie Ihre Mailadresse ein und abonnieren den Newsletter per Haken, um den „Lizenzschlüssel anfordern“ zu können. Sie bekommen anschließend eine Mail mit einem Bestätigungslink, über den Ihnen der Lizenzschlüssel angezeigt wird. Im zweiten Fenster klicken Sie auf „Lizenzschlüssel eingeben“ und übertragen die Seriennummer in die Felder. Bestätigen Sie mit „Lizenzschlüssel prüfen und aktivieren“, und klicken Sie danach auf „Weiter“, um die Vollversion zu starten. Achtung: Falls Sie keine Mail bekommen oder die Meldung erscheint, dass der Lizenzschlüssel ungültig ist, wiederholen Sie die Registrierung mit einer anderen Mailadresse, die Sie noch nicht für dieses Programm verwendet haben.

