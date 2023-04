PC-WELT Oster-Special 2023: Wir verschenken heute OnlineTV 18

Während der Oster-Zeit erhalten Sie bei der PC-WELT Osteraktion 2023 täglich vom 1. bis 16. April 2023 eine Vollversion oder ein attraktives, exklusives Angebot. Jeden Tag, auch an den Wochenenden und über die Feiertage! Ein weiterer, guter Grund also, um täglich auf pcwelt.de vorbeizuschauen. In der Zeit erhalten Sie unter anderem Software für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke. Insgesamt erwarten Sie an 16 Tagen damit 15 tolle Programme oder Angebote!

Hier gelangen Sie zu unserem Oster-Special und können das heutige Türchen öffnen

Wichtig: Die jeweilige Oster-Vollversion des Tages lässt sich immer nur am entsprechenden Kalendertag herunterladen. Beachten Sie auch jeweils die geltenden Regeln für die Aktivierung der Vollversionen.

Die Vollversion am 11. April 2023: OnlineTV 18

Engelmann OnlineTV 18 bringt Ihnen zum Teil auch internationale TV- und Radiosender, Mediatheken, Livestreams (auch von öffentlichen Webcams), aber auch internationale Zeitungen auf den PC – samt Aufnahmefunktion. Dazu wählen Sie in der Hauptansicht das gewünschte Medium aus, danach die gewünschten Länder und starten den Inhalt mit Doppelklick. Über die Schaltflächen unterhalb des Wiedergabefensters starten Sie die Video- und/oder Audioaufnahme. Neben dem Laustärke­regler ist die Programmübersicht der einzelnen Sender aufrufbar. Der „Videorekorder“ listet alle Ihre Aufnahmen auf, die sich auch in der Online-TV-Cloud ablegen lassen. Sie ist in der Basisversion gratis, zeichnet dann jedoch keine ausländischen Sendungen auf. Hinweis: Unsere Lizenz gilt nicht für die Android-App!

Die Software läuft unter Windows 8.1, 10 und 11.

So geht’s los: Um die Seriennummer für das Programm zu erhalten, müssen Sie sich unter https://service.engelmann.com/redirect/reg-onlinetv-18.php mit Ihrer Mailadresse beim Anbieter registrieren, den Datenschutzbestimmungen zustimmen und den Newsletter abonnieren. Klicken Sie dann auf „Seriennummer anfordern“. Sie erhalten eine Mail mit einem Bestätigungslink, über den Sie ein Browserfenster mit Ihrer Seriennummer öffnen. Starten Sie die Installation, wählen Sie die Setupsprache, bestätigen Sie mit „OK“, stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu, und klicken Sie auf „Weiter“, um zum Fenster mit der Option „Ich habe eine registrierte Version“ zu kommen. Klicken Sie hier auf „Weiter“, und geben Sie Ihren Freischaltcode ein. Drücken Sie mehrmals auf „Weiter“, und wählen Sie dann aus, ob Sie die Anwendung nur für Sie selbst oder alle User Ihres PCs installieren möchten. Anschließend klicken Sie wieder auf „Weiter“ und „Installieren“. Beenden Sie die Installation mit „Fertigstellen“. Es öffnet sich ein Fenster mit einem Formular, in das Ihr Lizenzcode bereits eingetragen ist. Klicken Sie hier auf „Registrieren“, um das Programm freizuschalten.

