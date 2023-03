Microsoft: Neue Version von Teams wird schneller und intelligenter – ab Juni erhältlich

Microsoft Teams wird mit einer neuen Version, die Microsoft im Juni 2023 auf den Markt bringen wird, auf den Kopf gestellt werden. Die aktualisierte Version von Teams wird deutlich schneller sein, aber auch einige einschneidende Änderungen aufweisen, wie z. B. einen neuen KI-gesteuerten Microsoft 365 Copilot und eine neue Oberfläche, die die neuesten Informationen ganz oben anzeigt.

Es handelt sich um eine signifikante Änderung von Teams, sowohl was das Benutzergefühl als auch die Benutzeroberfläche selbst betrifft. Einige der Leistungsverbesserungen werden Sie vielleicht gar nicht bemerken – doppelt so schnelles Starten und doppelt so schnelles Beitreten zu Meetings -, aber Ihr PC wird definitiv von einer Neugestaltung des Teams-Codes profitieren, die die Speichernutzung auf die Hälfte des bisherigen Wertes reduziert. Auch der Festplattenspeicher wird laut Microsoft um etwa 70 Prozent reduziert. Beides wird dazu führen, dass sich Ihr PC schneller anfühlt.

KI in Teams: Mit Copilot

Es ist nicht klar, was die Hinzufügung von KI für die Unternehmenskultur bedeuten wird, und Microsoft hat auch nicht gesagt, welche Apps den neuen KI-gesteuerten Microsoft 365 Copilot zuerst erhalten werden. Aber wenn die neue Version von Teams debütiert, werden Sie in der Lage sein, den Chatbot von Bing zu benachrichtigen, um Fragen zu stellen, Unterhaltungen zusammenzufassen und mehr. Zumindest verspricht Microsoft, dass Sie die neue KI von Teams nutzen können, um zu relevanten Punkten in der Diskussion zu springen und die langatmigen Erklärungen Ihres windigen CEOs auf das zu reduzieren, was Sie tatsächlich tun müssen.

Mehr zur neuen KI in Microsoft Office lesen Sie in Microsoft 365 bekommt Copilot: So soll KI die Office-Arbeit erleichtern und Zeit sparen.

Benutzeroberfläche

Microsoft nimmt jedoch grundlegendere Änderungen an der Benutzeroberfläche vor, darunter auch eine, die den Teams-Nutzern offenbar sehr am Herzen lag: wo neue Inhalte in einem Chat erscheinen. Apps wie Slack und Discord sowie das aktuelle Teams platzieren das Texteingabefeld am unteren Rand des Chats. Sobald Sie eine Nachricht an Ihre Kollegen eingeben, erscheint sie am Ende der Unterhaltung.

Offenbar war dies für einige Teams-Benutzer eine große Sache. “Ursprünglich haben wir uns für ein Chat-ähnliches Modell für Channels entschieden (ein offenes Feld am unteren Rand und eine Konversation, die von unten nach oben verläuft), weil Thread-Konversationen ein einzigartiges Unterscheidungsmerkmal für Teams waren”, schreiben Thad Scott und Colin Day von Microsoft Design in einem Blogbeitrag auf Medium. “Aber an dieser Stelle mussten wir demütig sein und Fehler zugeben, die auf Feedback basierten; Unterscheidungsmerkmal hin oder her, das Modell verwirrte die Leute. Jetzt haben wir die Dinge umgedreht und eine Post-und-Antwort-Erfahrung am oberen Rand eingeführt, die sich viel vertrauter anfühlt.”

Außerdem werden die Themen nicht mehr wie bisher zehn Elemente auf einmal, sondern unendlich viele anzeigen, schreiben Scott und Day. Ein Teil der Codeüberarbeitung umfasste auch das Laden im Hintergrund, wodurch das Laden von Threads schneller, wenn auch nicht sofort, erfolgen sollte. Schließlich wird es möglich sein, auf Teams zuzugreifen, während man mit mehr als einem Konto angemeldet ist – ein raffinierter Weg, um die Nutzer zu ermutigen, Teams sowohl für die Arbeit als auch für die Freizeit zu nutzen, vielleicht.

Eine Übersicht über einige der neuen Teams-Funktionen, laut Microsoft. Microsoft

Starttermin

Microsoft sagte, dass das neue Teams im Juni 2023 auf den Markt kommen soll. Wenn Sie jedoch Teil des Targeted-Release-Programms sind, wird Ihr Unternehmen es möglicherweise bereits im April erhalten.

Das Original dieser Meldung erschien bei unserer Schwesterpublikation PC-World.

Microsoft Teams: Die besten Tipps und Tricks

Microsoft Teams 2.0 kommt im März: Das ist neu

Gemeinsam Zocken in Microsoft Teams

Schulen müssen wohl bald auf Microsoft Teams verzichten