PC-WELT Oster-Special 2023: Wir verschenken heute Drivermax 15

Während der Oster-Zeit erhalten Sie bei der PC-WELT Osteraktion 2023 täglich vom 1. bis 16. April 2023 eine Vollversion oder ein attraktives, exklusives Angebot. Jeden Tag, auch an den Wochenenden und über die Feiertage! Ein weiterer, guter Grund also, um täglich auf pcwelt.de vorbeizuschauen. In der Zeit erhalten Sie unter anderem Software für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke. Insgesamt erwarten Sie an 16 Tagen damit 15 tolle Programme oder Angebote!

Hier gelangen Sie zu unserem Oster-Special und können das heutige Türchen öffnen

Wichtig: Die jeweilige Oster-Vollversion des Tages lässt sich immer nur am entsprechenden Kalendertag herunterladen. Beachten Sie auch jeweils die geltenden Regeln für die Aktivierung der Vollversionen.

Die Vollversion am 9. April 2023: Drivermax

Drivermax 15 hält Ihren PC auf dem neuesten Stand, was Treiber angeht. Dabei arbeitet das Programm selbstständig und listet Ihnen alle ausstehenden Updates für CPU, Audiogeräte, Schnittstellen-Controller etc. auf, sodass Sie diese nur ausführen müssen. Auch automatisierte Update-Pläne mit selbst definierbaren Intervallen sind möglich, inklusive der Option, ein Backup von ausgewählten Treibern zu erstellen. Möchten Sie zu einem älteren Systemzustand zurückkehren – etwa, weil ein Update nicht so funktioniert, wie Sie dies gerne hätten – dürfen Sie entweder ein zuvor erstelltes Treiberbackup einspielen, eine Treiberversion zurückgehen, den PCs zu einem Wiederherstellungspunkt zurücksetzen oder den PC zurücksetzen, aber die heruntergeladenen Treiber dabei behalten.

Die Software läuft unter Windows 8.1, 10 und 11.

So geht’s los: Um den Registrierungscode für die Jahreslizenz zu bekommen, müssen Sie sich unter https://drivermax.de/za-pcw-y23a1/ mit Ihrem Namen und Ihrer Mailadresse registrieren. Stimmen Sie dem Erhalt des Newsletters sowie der Datenschutzerklärung per Haken zu, lassen Sie gegebenenfalls Marketing-Cookies zu, um das Captcha einzublenden, und setzen Sie dann den Haken bei „Ich bin kein Roboter“. Klicken Sie auf „Absenden“, und Sie erhalten eine Mail mit einem Bestätigungslink, über den Sie Ihre Seriennummer und Ihre User-ID angezeigt sowie per Mail zugeschickt bekommen. Kommt keine Mail bei Ihnen an, haben Sie Drivermax eventuell bereits auf die verwendete Mailadresse registriert. Geben Sie in diesem Fall eine andere Mailadresse an. Führen Sie anschließend den Installer aus, und wählen Sie die Setup-Sprache. Klicken Sie auf „Weiter“, akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung, und klicken Sie auf „Weiter“, bis die Installation durchgeführt wird. Es öffnet sich ein Fenster, in das Sie den Registrierungscode aus der zweiten Mail eintragen. Bestätigen Sie mit „Ok“, und vergeben Sie anschließend ein Passwort. Klicken Sie auf „Weiter“ und „Benden“, um das Programm zu aktivieren.

Bitte beachten Sie: Die Software sollte noch am selben Tag gespeichert und registriert werden. Ein Anspruch zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht vorgesehen.

