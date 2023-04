PC-WELT Oster-Special 2023: Wir verschenken heute starkes PDF-Tool

Während der Oster-Zeit erhalten Sie bei der PC-WELT Osteraktion 2023 täglich vom 1. bis 16. April 2023 eine Vollversion oder ein attraktives, exklusives Angebot. Jeden Tag, auch an den Wochenenden und über die Feiertage! Ein weiterer, guter Grund also, um täglich auf pcwelt.de vorbeizuschauen. In der Zeit erhalten Sie unter anderem Software für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke. Insgesamt erwarten Sie an 16 Tagen damit 15 tolle Programme oder Angebote!

Hier gelangen Sie zu unserem Oster-Special und können das heutige Türchen öffnen

Wichtig: Die jeweilige Oster-Vollversion des Tages lässt sich immer nur am entsprechenden Kalendertag herunterladen. Beachten Sie auch jeweils die geltenden Regeln für die Aktivierung der Vollversionen.

Die Vollversion am 8. April 2023: Bacher SoftMedia Soda PDF 14 Standard

Mit diesem Programm konvertieren Sie PDF-Dateien ins Word- oder Excel-Format, wandeln Office-Dokumente in PDFs um und dürfen PDFs auch bearbeiten und signieren. Zugriffschutz, Stapelverarbeitung, Formulare, OCR, eine E-Sign-Funktion mit Authentifizierung außerhalb des lokalen Systems und eine Kommentarfunktion sind jedoch der kostenpflichtigen Pro-Version vorbehalten. Die Software läuft unter Windows 8.1, 10 und 11.

So geht’s los: Melden Sie sich unter https://softwarestars.org/de/he22-soda-pdf-14-std/ mit Ihrer Mailadresse an, stimmen Sie den Datenschutzhinweisen sowie dem Erhalt des Newsletters per Haken zu, und klicken Sie auf „Anmelden“. Sie erhalten eine Mail mit einem Bestätigungslink, über den Sie eine weitere Mail mit dem Download-Link erhalten (Spamordner!), den Sie jedoch ignorieren können. Laden Sie stattdessen den Installer von unserer Webseite, und führen Sie ihn aus. Klicken Sie auf „Weiter“, akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung, und klicken Sie im anschließend aufpoppenden Browserfenster auf „Registrieren“. Erstellen Sie ein kostenloses Konto über ein Login via Google, Microsoft oder Facebook beziehungsweise mit Ihrer Mailadresse und einem Passwort.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass Sie dabei die gleiche Mailadresse wie anfangs verwenden. Sie erhalten eine Bestätigungsmail für Ihr neues Konto, klicken Sie darin auf die Schaltfläche „Konto bestätigen“. Klicken Sie dann im Programm auf „Validierung bestätigen“ und danach auf „Jetzt Aktivieren“. In den Einstellungen (drei Querstriche links oben) unter „Mein Konto“ und „Produkte verwalten“ sehen Sie nun, dass der Jahresplan „Aktiv“ ist.

