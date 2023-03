Omron: Top-Blutdruckmessgerät zum Bestpreis – nur für kurze Zeit

Ein hochwertiges Blutdruckmessgerät von einem bekannten Hersteller gibt es jetzt bei Amazon zum absoluten Bestpreis von 52,49 Euro.

Update 12.43 Uhr Achtung: Der günstige Preis wird derzeit (12.43 Uhr) nicht mehr angezeigt. Versuchen Sie es etwas später noch einmal, vielleicht verkauft Omron das Blutdruckmessgerät zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zu dem deutlich günstigeren Preis, auf den sich unserer Meldung hier bezieht.

OMRON RS7 Intelli IT Handgelenk-Blutdruckmessgerät für 52,49 Euro kaufen

Für das Omron RS7 Intelli IT liegt die UVP bei 74,99 Euro. Sie bekommen dieses Blutdruckmessgerät sonst nur zu Preisen ab rund 70 Euro aufwärts. Die jetzt bei Amazon aufgerufenen 52,49 Euro sind ein absoluter Bestpreis für dieses bewährte Blutdruckmessgerät.

Messung am Handgelenk

Zwar gelten Blutdruckmessgeräte, die den Blutdruck am Handgelenk messen, ebenso wie Smartwatches mit Blutdruckmessung als weniger genau als Oberarmmessgeräte. Doch Sie können ja im direkten Vergleich mit einem guten Oberarmmessgerät beziehungsweise beim Arzt die Differenz ermitteln und diese in Zukunft bei allen Messungen zu den vom Omron RS7 Intelli IT angezeigten Werten addieren beziehungsweise abziehen.

Danach können Sie bequem überall und jederzeit mit dem Omron RS7 Intelli IT Ihren Blutdruck messen. Denn die Messung am Handgelenk ist nun einmal einfacher und weniger aufwendig als die Messung am Oberarm.

Testbericht zum Omron RS7 Intelli IT

Wir haben das Omron RS7 Intelli IT vor einiger Zeit getestet, unser Testfazit damals lautete folgendermaßen:

Das Omron RS7 Intelli IT ist ein durchaus schickes, einfach zu bedienendes und angesichts der Funktionen und des App-Supports vergleichsweise günstiges Blutdruckmessgerät für das Handgelenk. Die App ist übersichtlich und bietet echten Mehrwert. Das Zusammenspiel zwischen Omron RS7 Intelli IT und App funktioniert ohne Probleme. Die für uns ermittelten Messwerte sehen plausibel aus und decken sich mit den Messwerten anderer Geräte. Die Bewertungen auf Amazon sind deutlich überwiegend positiv

Die besten Blutdruckmessgeräte 2023 mit App: Kaufberatung und Tests

Omron RS7 Intelli IT im Preisvergleich:

Noch mehr Schnäppchen? Kein Problem: Hier stellen wir die spannendsten Angebote der Amazon Frühlingsangebote vor:

Amazon Frühlingsangebote: Die besten Schnäppchen am Dienstag und Mittwoch

Diese Verkaufsaktion läuft bis zum 29. März 2023 um 23:59 Uhr. Es gibt zahlreiche Top-Angebote mit Rabatten von bis zu 40 Prozent.

