Schnapper: 27 Monate Microsoft 365 Family zum Top-Preis

Bei Amazon ist aktuell das 27-Monate-Abo von Microsoft 365 Family für nur 104,99 Euro im Angebot. Das ist ein Top-Preis, denn normalerweise ist das Office-Paket mit 27 Monaten Abolaufzeit bei Amazon für um die 150 Euro erhältlich. Das 12-Monateabo für Microsoft 365 Family ist bei Amazon aktuell reduziert für 51,99 Euro (-48 Prozent) verfügbar. Sie können also mit dem 27-Monate-Abo kräftig sparen. Warum ein Microsoft 365 Abo sein Geld wert ist, erläuter wir in diesem Beitrag.

Zum Amazon-Angebot: 27 Monate Microsoft 365 Family für nur 104,99 Euro

Zum Amazon-Angebot: 12 Monate Microsoft 365 Family für nur 51,99 Euro

Falls Sie auch auf der Suche nach einer starken Sicherheitssuite sind, lohnt sich ein Blick auf dieses Angebot: Sie erhalten Microsoft 365 Family im 12+3 Monate Abo plus Norton 360 Deluxe (12 Monate) für nur 53,99 Euro, was einem Rabatt in Höhe von 71 Prozent entspricht.

Zum Amazon-Angebot: 15 Monate Microsoft 365 Family + Norton 360 Deluxe für 53,99 Euro

Das bietet Microsoft 365 Family

Microsoft 365 Family kann 12 bzw. 27 Monate von bis zu sechs Personen auf bis zu fünf Geräten (Windows, Mac, iOS und Android) eingesetzt werden. Enthalten sind die Anwendungen Word, Excel, Outlook und Powerpoint. Hinzu kommen 1 Terabyte Online-Speicherplatz pro Nutzer auf Onedrive und ein persönlicher Tresor. Letzterer ist ein besonders stark geschützter Ordner, in dem wichtige Dateien abgelegt werden können, die man nach zweistufiger Identitätsprüfung abrufen kann.

Alle in der Cloud gespeicherten Dokumente und Dateien sind auf Wunsch auch für alle Familienmitglieder verfügbar und können über alle unterstützten Geräte hinweg bearbeitet werden. Microsoft-365-Abonnenten erhalten im Gegensatz zu Microsoft Office 2021 zwar keine Dauerlizenz, dafür aber kontinuierlich neue Funktionen für die Office-Anwendungen, solange das Abonnement besteht.

Ebenfalls im Angebot: Microsoft Office 2021

Sie möchten lieber eine Dauerlizenz statt einem Jahresabo? Dann gibt es bei Amazon auch einen entsprechenden Deal. Microsoft Office 2021 Home & Student für PC und Mac für nur 88,99 Euro. Das ist kein Bestpreis, aber normalerweise kostet dieses Paket bei Amazon um die 110 Euro. Microsoft Office 2021 Home & Student kann von einem Nutzer verwendet werden und enthält die Desktop-Versionen von Word, Excel und Powerpoint.

Zum Amazon-Angebot: Microsoft Office 2021 Home & Student für 88,99 Euro

Bei den Amazon Frühlingsangeboten (noch bis zum 29.3.) gibt es noch viele weitere Technik-Schnäppchen, die wir Ihnen in diesem Beitrag vorstellen. Falls Sie kein Schnäppchen verpassen möchten, sollten Sie unbedingt unseren Schnäppchen-Newsletter abonnieren!