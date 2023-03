Fritzbox 7590 AX hier konkurrenzlos günstig kaufen – Bestpreis

Die Fritzbox 7590 AX ist das Topmodell unter AVMs Fritzboxen für DSL-Anschlüsse. Im Rahmen der Amazon Frühlingsangebote (vom 27. – 29.3.) verkauft AVM dieses DSL-Flaggschiff mit 33 Prozent Rabatt auf den Listenpreis. Sie zahlen also statt 319 Euro UVP jetzt nur 214,99 Euro.

Fritzbox 7590 AX jetzt bei Amazon für 214,99 Euro kaufen

214,99 Euro sind unschlagbar günstig für diese Fritzbox. Sie zahlen bei anderen Anbietern wie zum Beispiel Mediamarkt oder Saturn mindestens 254,99 Euro für die Fritzbox 7590 AX.

Die Fritzbox 7590 AX unterstützt, wie ihre Modellbezeichnung schon sagt, das schnelle AX-WLAN, das auch als Wifi 6 bezeichnet wird. Dafür besitzt das Gerät acht WLAN-Antennen, die theoretisch bis zu 2.400 MBit/s im 5-GHz-Band und 1.200 MBit/s bei 2,4 GHz erzielen. Damit sollten mehrere parallel laufende 4K-Streams, Gaming, Homeschooling sowie das Arbeiten im Homeoffice mit vielen Videokonferenzen und Cloud-Anwendungen kein Problem sein. Am meisten dürften also Nutzer, die mehrere Videostreams gleichzeitig stemmen müssen, von der neuen Fritz Box profitieren. Zudem sorgt die Fritz Box 7590 AX für entspannte Gemüter, wenn die Kinder bereits Videos streamen, während die Eltern noch beruflich an Videokonferenzen teilnehmen müssen.

Die Fritz Box 7590 AX unterstützt VDSL-Supervectoring, womit eine Internetgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s möglich ist. Die Ausstattung umfasst wie gehabt WLAN Mesh, DECT-Basisstation für Smart-Home-Anwendungen und Schnurlostelefone sowie Anschlüsse für vorhandene Festnetztelefone. Eine Firewall, Kindersicherung, VPN und WLAN-Gastzugang gehören ebenfalls zum Funktionsumfang. Der Router besitzt vier Gigabit-LAN-Ports. Sowohl die Gigabit-LAN-Ports als auch Wi-Fi 6 sind vollständig abwärtskompatibel.

ADSL2+, VDSL2 mit Supervectoring 35b

4×4 Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit bis zu 2.400 MBit/s bei 5 GHz und 1.200 MBit/s bei 2,4 GHz

Vier Gigabit-LAN-Ports und ein Gigabit-WAN-Port

Zwei USB-3.0-Anschlüsse für Drucker und Speicher (NAS)

Telefonanlage für DECT-, IP-, ISDN- und analoge Telefone

DECT-Basis für bis zu sechs Telefone und Smart-Home-Anwendungen

Fritz OS mit Kindersicherung, Mediaserver, Fritz NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Kostenlose Apps wie Myfritz-App, Fritz-App Fon, Fritz-App WLAN oder Fritz-App-Smart-Home

Automatische Updates

Herstellergarantie: 5 Jahre

Test: Fritzbox 7590 AX – neuer High-End-Router mit Wi-Fi 6

