2 TB Samsung SSD 970 EVO Plus zum Bestpreis

Bei Amazon können Sie im Zuge der Frühlingsangebote bis zum 29. März um 23:59 Uhr bis zu 40 Prozent auf ausgewählte Produkte sparen. Dazu zählt unter anderem die Kategorie „Interne & Externe Speichermedien und PC-Komponenten“, in der Sie SSDs, Arbeitsspeicher und CPUs zum Bestpreis finden können.

Wir haben für Sie einen Artikel mit den besten Schnäppchen am Dienstag zusammengestellt:

Amazon Frühlingsangebote: Die besten Schnäppchen am Dienstag

Samsung SSD 970 EVO Plus mit 2 TB Speicher zum Bestpreis

Ein besonders gutes Angebot ist hierbei die Samsung SSD 970 EVO Plus mit 2 TB Speicher für nur 114,99 Euro. Ein Blick in den Preisvergleich zeigt, dass Sie beim zweitgünstigsten Anbieter mindestens 134,99 Euro zahlen müssen. Sie sparen dementsprechend 15 Prozent. Ein Blick in den Preisverlauf offenbart, dass die Samsung SSD tatsächlich noch nie so günstig erhältlich gewesen ist.

Zum Deal: Samsung SSD 970 EVO Plus für 114,99 Euro

Nicht ohne Grund ist die Samsung SSD 970 Evo PLUS Teil unserer SSD Bestenliste. So zählt die NVMe-SSD mit einer Leserate von 3500 MB/s sowie einer Schreibrate von 3300 MB/s zu den schnellsten PCIe 3.0 SSDs. Die 3D-NAND TLC Speichermodule bekommen Unterstützung von einem 2 GB großen LPDDR4 und zusätzlichem SLC-Cache. Der Hersteller gewährt auf die SSD eine Garantie von 5 Jahren beziehungsweise bis zum Erreichen der Total Bytes Written (TBW) von 1,2 Petabyte.

Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Onlinehändlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.

Sonderangebote zu iPhones, iPads, Airpods, Macs, iMacs, Macbooks und mehr finden Sie unter macwelt.de/deals.

Mit dem PC-WELT-Deal-Newsletter verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf pcwelt.de/newsletter-anmeldung für unseren “Schnäppchen & Deals”-Newsletter, um keine Sonderangebote mehr zu verpassen. So bleiben Sie jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden – natürlich kostenlos!