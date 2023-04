Sennheiser HD 450BT im Test: Bequeme Over-Ear-Kopfhörer mit gutem Klang

At a Glance Unsere Wertung Pro Bequemes Design

Großer Audiobereich

ANC zu einem guten Preis

Wenn Sie auf der Suche nach einem erschwinglichen Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung sind, dann gibt es hier nur wenig auszusetzen.

Der HD 450BT ist ein kabelloser Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung aus dem Hause Sennheiser aus dem mittleren Preissegment. Sie sind nicht günstig genug, um als preiswert zu gelten, aber im Vergleich zu vielen Kopfhörern mit Geräuschunterdrückung von Marken wie Sony und Bose sind sie sehr viel erschwinglicher.

Design & Verarbeitung

Das erste, was uns beim Auspacken des 450BT auffiel: Das Plastikdesign. Allerdings sorgen die klaren Linien und das matte Finish dafür, dass dieser Kopfhörer nicht billig oder dünn aussehen – wenngleich, sie doch ein wenig schlicht wirken. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Nachdem wir sie aufgesetzt und einige Zeit getragen haben, fanden wir die Kopfhörer sowohl bequem als auch leicht. Die 450BT wiegen etwa 238 g und man spürt sie kaum.

Foundry

Unser Testmodell war weiß. Das macht Schmutz und Kratzer zugegebenermaßen deutlicher sichtbar. Aber es gibt die 450BT auch in Schwarz, wenn Sie das stört.

Die dunkelgrauen, mit Kunstleder überzogenen Ohrmuscheln sind drehbar und polstern die Ohren sanft ab – ohne das unangenehme Gefühl, in einen Schraubstock eingespannt zu sein. Wir haben die 450BT zwei bis drei Stunden am Stück getragen, ohne dass es zu Beschwerden kam.

Es ist möglich, dass sich Ihre Ohren schwitzig anfühlen, wenn Sie sie zu lange tragen oder wenn Sie laufen. Das ist allerdings etwas, das Sie von so ziemlich jedem Over-Ear-Kopfhörer erwarten müssen.

Die Scharniere an den Ohrmuscheln ermöglichen es Ihnen, die Kopfhörer zusammenzuklappen und zu verstauen. Sie rasten mit ein paar sanften, beruhigenden Klicks ein. Der 450BT wird mit einer praktischen Tragetasche geliefert. Das ist perfekt für Pendler, Schüler und Studenten.

Foundry

Die rechte Ohrmuschel beherbergt alle Steuertasten. Eine Taste löst den intelligenten Assistenten auf dem Gerät aus, mit dem Sie verbunden sind. Die Tasten sind nicht beschriftet, so dass Sie anfangs vielleicht ein paar Mal in der Bedienungsanleitung nachschlagen müssen, um herauszufinden, welche Taste was bewirkt.

Mit einem Kipprad können Sie Anrufe annehmen oder ablehnen oder zwischen Songs vor- und zurückspringen. Der Einschalter dient gleichzeitig als Taste für die Geräuschunterdrückung.

Soundqualität & Funktionen

Der Sennheiser HD 450BT bietet unbestreitbar einen hervorragenden Klang. Die Töne sind klar und satt. Die mitgelieferte Smart-Control-App ermöglicht eine unglaubliche Flexibilität, wenn es darum geht, die richtige Balance für Bässe, Mitten und Höhen zu finden.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Equalizer-Schiebereglern verfügt die Smart-Control-App über einen Kreis, den Sie auf einen beliebigen Punkt in einer Matrix ziehen können.

Foundry

Schieben Sie den Kreis nach links für satte, schwere Bässe oder nach rechts für klare, kristallklare Höhen. Oder senken Sie den Kreis, um die mittleren Töne zu verstärken, und erhöhen Sie ihn, um das Gegenteil zu erreichen.

Die Standardabmischung neigt zu mehr Bass, aber das verleiht ihr Wärme. Die Qualität bleibt dabei wunderbar klar und resonant. Der 450BT eignet sich gut für R&B, Hip-Hop oder basslastigen Pop wie Billie Eilish. Das soll aber nicht heißen, dass er klanglich eingeschränkt ist.

Dank des intuitiv gestalteten Equalizers sind die Kopfhörer sogar ziemlich vielseitig. Stellen Sie ihn einfach so ein, wie es Ihnen passt. Sie können die Einstellungen speichern, wenn Sie eine Vielzahl von Genres sowie Podcasts hören.

Der Standardausgang der meisten Kopfhörer liegt bei 20 bis 20.000 Hz, aber der 450BT hat einen Frequenzbereich von 18 bis 22.000 Hz. Das bedeutet: Er ist in der Lage, sowohl tiefe Bässe als auch hohe Töne zu erzeugen. Der 450BT verfügt über 32-mm-Treiber, die etwas kleiner und weniger leistungsstark sind als die typischen 40-mm-Treiber, die Sie bei ähnlichen Kopfhörern finden.

Rauschunterdrückung, Anrufe & Konnektivität

Wir waren beeindruckt von der aktiven Geräuschunterdrückung des 450BT. Zwar werden Geräusche nicht zu 100 Prozent ausgelöscht. Die Funktion hat aber die Lautstärke von Umgebungsgeräuschen wie laut sprechenden Nachbarn oder dem Summen des Computerlüfters und des Kühlschranks deutlich reduziert.

Auf der Straße gibt das 450BT die Geräusche von Autos und Menschen wieder, so dass Ihre Aufmerksamkeit nicht vollständig gedämpft wird.

Foundry

Wir haben das Headset verwendet, um Musik zu hören und Videotelefonate zu führen. Der 450BT bot einen auffallend klaren Klang, den der Gesprächspartner sofort wahrnehmen konnten. Denken Sie aber daran, die Ohrmuscheln in der richtigen Richtung zu tragen, sonst wird der Klang gedämpft. Das Mikrofon muss sich auf der rechten Seite befinden.

Der 450BT ließ sich mühelos mit anderen Geräten verbinden. Und einmal gepaart, wird die Verbindung automatisch hergestellt. Mit der Bluetooth-5.0-Konnektivität können Sie bis zu zwei Geräte gleichzeitig verbinden. Das ist besonders praktisch, wenn Sie etwa zwischen einem Laptop und einem Smartphone hin und her wechseln.

Ein kleines Problem dabei war, dass das Audio-Streaming vom Laptop jedes Mal unterbrochen wurde, wenn eine Benachrichtigung von Smartphone kam.

Akkulaufzeit & Aufladen

Die Kopfhörer werben auf der Verpackung mit einer Akkulaufzeit von 30 Stunden. Während der zweiwöchigen Testphase mussten wir sie nur ein paar Mal aufladen. Die Sennheiser Smart-Control-App zeigt den Akkustatus an und selbst nach vier bis fünf Stunden Wiedergabe sank der Wert nur auf 90 Prozent. Wenn der Akku leer ist, informiert Sie der Kopfhörer per Sprachansage.

Foundry

Glücklicherweise können Sie ein Audio-Ausgangskabel, das im Lieferumfang enthalten ist, direkt an den Kopfhörer anschließen und weiterhören. Natürlich nur, wenn Ihr Abspielgerät über einen Kopfhöreranschluss verfügt.

Sennheiser empfiehlt eine Ladezeit von zwei Stunden bei einem leeren Akku. Wenn Sie von Zeit zu Zeit nachladen, ist es unwahrscheinlich, dass Sie jemals den Nullpunkt erreichen. Die 450BT werden über USB-C aufgeladen, das entsprechende Kabel ist im Lieferumfang enthalten.

Preis & Verfügbarkeit

Die Sennheiser HD 450BT Kopfhörer sind entweder in Weiß oder Schwarz direkt bei Sennheiser oder etwa bei Amazon für aktuell knapp 130 Euro (UVP: 179 Euro) erhältlich. Wir können sie zwar nicht gerade als günstig bezeichnen, aber Over-Ear-Kopfhörer von ähnlich hochwertigen Marken wie Bose oder Sony würden Sie viel mehr kosten.

Fazit

Wenn Sie nach einem gut aussehenden, bequemen Kopfhörer mit guter Qualität und anpassbarem Klang suchen, können Sie mit dem Sennheiser HD 450BT nichts falsch machen. Er ist außerdem bequem zu tragen und kompakt.

Die Kopfhörer sind die ideale Wahl für alle, die viel unterwegs sind. Sei es wegen der ANC-Funktion, um Ablenkungen aus der Umgebung auszublenden, oder wegen des lang anhaltenden Tragekomforts der Ohrmuscheln beim stundenlangen Streaming.

Um zu sehen, wie der Sennheiser HD 450BT im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet, werfen Sie einen Blick auf den Artikel “Die besten In- und Over-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung im Test (2023)“.

