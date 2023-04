Nura NuraLoop im Test: In-Ear-Kopfhörer mit tollem Klang zum attraktiven Preis

At a Glance Unsere Wertung Pro Hervorragende Klangqualität

Ausgezeichnetes ANC

attraktiver Preis Kontra Verwendet proprietäre Ohrstöpsel und Adapter

Keine Unterstützung für digitale Assistenten

Sperrige Tragetasche, wenn sie voll ist Fazit Dem Hersteller Nura ist es gelungen, die innovative Klang-Technik seiner ersten Produkte noch besser zu machen und eine In-Ear-Alternative zu schaffen. Diese ist in Bezug auf Komfort, Klangqualität, Geräuschunterdrückung und Akulaufzeit kaum zu übertreffen ist. Besser noch: Der Kopfhörer weist auch die AirPods Pro von Apple in die Schranken und bietet gleichzeitig ein überragendes Klangerlebnis.

Preis beim Test

$149

Aktuell bester Preis: NuraLoop

Shop Preis Nura $149 zum Shop

Nura NuraLoop bei Amazon anschauen

Das australische Startup-Unternehmen Nura wurde 2015 gegründet, das erste Kopfhörerset Nuraphone kam in Oktober 2017 auf den Markt. Vor allem dank der unglaublichen Technik und dem daraus resultierenden Klang seines Erstlingswerks hat sich Nura in Fachkreisen einen Namen gemacht.

NuraLoop zielt im Wesentlichen darauf ab, dieselbe unverwechselbare Technik und den individuellen Klang in einem viel kompakteren Paket zu liefern – ohne Kompromisse einzugehen. Und das ist wahrlich keine leichte Aufgabe.

Style, Komfort & Handhabung

Bei NuraLoop handelt es sich technisch gesehen um Nackenbügel, die im Markt unzähliger kabelloser Alternativen, herausragen. Abgesehen davon besteht die Form der NuraLoop nur aus einem einzigen Kabel, das jeden Ohrhörer verbindet.

Obwohl das Treibergehäuse der auffälligste und größte Teil des Designs ist (jeder Ohrhörer misst knapp einen Zentimeter im Durchmesser), fühlen sie sich beim Aufsetzen unauffällig an.

Jeder Bud wird von einer halbstarren Ohrschlaufe stabilisiert, die nach oben und über die Rückseite Ihres Ohrs ragt. Sie nimmt den größten Teil des Gewichts auf und sorgt für einen sicheren Sitz, selbst beim Laufen. Das Kabel, das die rechten und linken Buds verbindet, ist lang genug, um sich bequem um die Rückseite eines großen Kopfes zu wickeln. Gleichzeitig ist das Kabel nicht übermäßig lang und stört Sie nicht jedes Mal, wenn Sie Ihren Kopf drehen.

Das matt-schwarze Design ist geschmackvoll und unaufdringlich, auch wenn es durch die glänzende Kunststoffoberfläche der einzelnen Buds, die beide ein silbernes Nura-Logo tragen, etwas beeinträchtigt wird.

Der größte Designunterschied zwischen Nuraphone und NuraLoop ist die Abkehr vom Inova-Hörmuscheldesign des Originals. Durch den Verzicht auf die Hörmuscheln musste Nura mehr Platz in den In-Ear-Buds des NuraLoop schaffen. Wenn Sie genau hinschauen, können Sie sowohl das Mikrofon als auch die Audiokanäle sehen. Erstere sind notwendig, damit die geniale Technologie des Unternehmens ihre Arbeit richtig machen kann.

NuraLoop ist in vier Größen erhältlich – klein, mittel, groß und extragroß. Die mittleren Ohrstöpsel sind bereits im Lieferumfang enthalten. Normalerweise entscheide ich mich für kleinere Aufsätze, wenn sie angeboten werden. Allerdings passten die mitgelieferten Aufsätze von NuraLoop perfekt auf meine Ohren. Sie scheinen ein eigenes Design zu verwenden, so dass Sie Ersatz wahrscheinlich am besten direkt bei Nura kaufen.

In der Verpackung finden Sie außerdem ein Päckchen mit Netzeinsätzen. Diese sind wahrscheinlich als Ersatz gedacht, falls Ihre vorhandenen Netze zu sehr verstopfen oder beschädigt werden. Wir hoffen jedoch, dass sie nicht so bald ersetzt werden müssen, denn die mitgelieferten Netzeinsätze sind unglaublich klein und schwierig zu handhaben, zumindest ohne eine Pinzette.

Zusammen mit der NuraLoop selbst erhalten Sie auch einen 3,5-mm-Klinkenadapter, ein USB-A-Ladekabel und ein weiches Neopren-Reiseetui mit Reißverschluss. Wenn Sie den NuraLoop und den Adapter mit sich führen möchten, kann die Reisetasche selbst zu eng sein.

Bei den Adaptern hat sich Nura wieder für ein eigenes Design entschieden (ähnlich wie bei Nuraphone), das diesmal eine Reihe von Anschlusspunkten in der Mitte des NuraLoop-Verbindungskabels verwendet. Diese werden entweder am 3,5-mm-Adapter oder am Ladekabel magnetisch befestigt.

Wir hätten uns gewünscht, dass Nura den Anschluss auf das konventionellere USB-C verändert hätte. Denn die Beschaffung von Ersatz, falls diese kundenspezifischen Adapter kaputt oder verloren geht, wird zweifellos eine kostspielige Angelegenheit sein.

Einrichtung & Soundqualität

Schalten Sie NuraLoop ein und die In-Ear-Erkennung wird aktiviert. NuraLoop nutzt diese Funktion, um sich automatisch ein- und auszuschalten, wenn Sie die Hörer tragen. Das ist sehr praktisch. Nach dem Einschalten werden Sie aufgefordert, die Nura-App aus dem App-Store Ihrer Wahl herunterzuladen und die NuraLoop wie jeden anderen Bluetooth-Kopfhörer über Bluetooth mit Ihrem Smartphone zu verbinden.

Sobald die Verbindung hergestellt und die App installiert ist, werden Sie durch den Einrichtung geführt, die aus ein paar Fingertipps in der App besteht. Sie sollten sich dazu für einen Moment an einen ruhigen Ort setzen.

NuraLoop spielt nun eine Reihe von Kalibrierungsklängen ab und erstellt unter Ausnutzung der otoakustischen Emissionen in Ihren Ohren ein individuelles Klangprofil für Ihren Hörbereich. Während der Einrichtung wird Ihnen ein Demotrack vorgespielt, bei dem Sie zwischen einem neutralen Profil und Ihren persönlichen EQ-Einstellungen umschalten können. Der Unterschied ist immer deutlich und verblüffend, vor allem, wenn Sie ihn zum ersten Mal hören.

Der Test zwischen dem neutralen Profil und Ihrem eigenen ist wie Tag und Nacht. NuraLoop verwendet einige ziemlich kompetente Treiber, was sich auch im Klang widerspiegelt. Sie können stampfende Bässe, klare Mitten und knackige Höhen genießen. Und das mit einer klanglichen Ausgewogen- und Vielseitigkeit, die den meisten In-Ear-Bluetooth-Kopfhörern einfach fehlt.

Um die Leistung des NuraLoop wirklich zu analysieren, müssen Sie jedoch drei zusätzliche Elemente berücksichtigen: Lautstärke, Immersion und Social Mode. Der NuraLoop verfügt über eine unbestreitbare Leistung und Souveränität und selbst bei maximaler Lautstärke scheint die Klangqualität nicht nachzulassen.

“Immersion” ist ein spezieller EQ-Regler, der sowohl die Bässe als auch die Mitten anhebt, um das Gefühl einer Live-Performance zu vermitteln. Er arbeitet wunderbar effektiv und eignet sich hervorragend für basslastige Trap-Musik und ähnliches. Auch bei nuancierteren Gesangsdarbietungen funktioniert er unglaublich gut.

Bei Momento Magico von Youn Sun Nah zum Beispiel kam jede Silbe und jeder Plosiv von ihren Lippen, zusammen mit dem kräftigen Klimpern des Kontrabasses und dem zarten Zupfen der spanischen Gitarre. Darüber hinaus gibt Immersion dem Klang Raum, sich zu bewegen und zu atmen. Sie werden quasi von ihm umhüllt, was ein wunderbares Hörerlebnis zur Folge hat.

Schließlich gibt es noch den Social Mode. Tatsächlich handelt es sich um die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) von NuraLoop. Sie können die Funktion zwar in den Einstellungen der Nura-App deaktivieren, aber die Option ist nicht sofort zugänglich, und das ist auch gut so. Wie Immersion ist auch der Social Mode nicht nur ein- oder ausgeschaltet, sondern kann je nach Bedarf hoch- oder runtergefahren werden und ist nie wirklich deaktiviert.

Wenn er voll aktiviert ist, bietet er Passthrough-Sound. Das heißt: Sie können die Welt um Sie herum mit fast übermenschlicher Klarheit hören. Im Wesentlichen werden externe Geräusche leicht verstärkt, während Ihre Musik gleichzeitig etwas leiser und flacher wird.

Drehen Sie den Regler ganz ans andere Ende der Skala, bietet NuraLoop eine der besten Rauschunterdrückungen aller In-Ear-Kopfhörer, die wir getestet haben. Die meisten Geräusche werden auf ein hochfrequentes Flüstern reduziert. Wenn Sie nun Musik (oder andere Audiosignale) abspielen, können Sie selbst die lautesten oder höchsten Geräusche um Sie herum kaum noch wahrnehmen.

Bedienung & Akku

Die Nura-App hat rechtzeitig zum Erscheinen von NuraLoop ein oder zwei Updates erhalten. Sie bietet eine übersichtliche, fast einfarbige Benutzeroberfläche mit ein paar Bedienelementen am oberen und unteren Bildschirmrand und Ihrem individuellen Soundprofil im Mittelpunkt.

Sie können ganz einfach zu einem anderen Profil wechseln oder ein neues Profil hinzufügen (die App speichert bis zu drei Profile). Ihr einzigartiges Klangprofil teilen Sie mit einem Tastendruck in den sozialen Medien und behalten den Akku Ihrer NuraLoop im Auge.

Sie können Ihr Profil auch ein- und ausschalten. Hinweis: Das Umschalten auf das neutrale Profil klingt im Vergleich dazu, als hätte jemand den Audiomix plötzlich durch den Fleischwolf gedreht. Zudem ändern Sie den Social Mode und stellen die Immersion ein.

Wenn Sie weiter in die Einstellungen der App eintauchen, können Sie auch ändern, welche Aktionen NuraLoop als Reaktion auf die verschiedenen unterstützten Touch-Gesten ausführt. Wir haben uns für ein Antippen des linken Ohrs entschieden, um ANC entweder ganz ein- oder auszuschalten, während wir mit einer kreisförmigen Bewegung die Immersion einstellen. Die rechte Ohrmuschel hingegen pausierte die Musikwiedergabe durch Antippen und unterstützte die Lautstärkeregelung mit einer Wischbewegung.

Das einzige wirkliche Manko war die Möglichkeit, den intelligenten Assistenten meines Geräts zu rufen, auch wenn die Antworten auf direkte Fragen auf dem Telefon über NuraLoop weitergeleitet wurden.

Das Fehlen einer nativen Assistentenunterstützung bedeutet jedoch, dass Sie keine Anrufe direkt von NuraLoop aus tätigen oder annehmen können (Sie können zum Annehmen und Auflegen tippen). Dank integrierter Funktionen wie ANC war die Gesprächsqualität hervorragend und im Vergleich zu den meisten anderen kabellosen Ohrhörern, die ich ausprobiert habe, war auch die Mikrofonqualität eine der besten in dieser Klasse – vielleicht sogar vergleichbar mit den AirPods Pro von Apple in dieser Hinsicht.

In Anbetracht der Tatsache, dass ANC nie wirklich ausgeschaltet ist (es sei denn, Sie suchen in den Einstellungen nach dieser Option), ist die Akkulaufzeit außergewöhnlich. Nura gibt eine Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden an. Je nachdem, welche Lautstärke, Immersion und ANC Sie eingestellt haben, werden Sie mit der Akkulaufzeit des NuraLoop mehr als zufrieden sein.

Unser Exemplar hielt zwei Tage lang bei intensiver Nutzung während der Arbeit durch. Mit der integrierten Schnellladefunktion bietet NuraLoop bis zu zwei Stunden Wiedergabe bei einer Ladezeit von nur zehn Minuten. Die einzigen kleinen Unzulänglichkeiten in Bezug auf den Akku sind die Tatsache, dass die App den Akkustand nur in 10-Prozent-Schritten anzeigt und dass Sie die NuraLoop nicht über die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse verwenden und sie gleichzeitig aufladen können.

Preis & Verfügbarkeit

Mit einem Spraßenpreis von rund 160 Euro (UVP: 229 Euro) geht Nura mit seinem zweiten Hardware-Produkt in die Offensive. Und das nicht zuletzt, weil es so viel günstiger ist als das Nuraphone (349 Euro). NuraLoop liegt genau zwischen den PowerBeats und den AirPods Pro von Apple. Während Nura vor kurzen eine Preisaktion mit 40 Prozent Rabatt hatte, war der NuraLoop unter anderem bei Amazon auch schon für etwas über 100 Euro im Angebot.

Fazit

Diejenigen, die mit der Technologie von Nura vertraut sind, werden es leichter haben, den Formfaktor der Nackenhörnchen und die proprietären Anschlüsse zu verkraften. Aber jeder, der Wert auf hochwertigen Klang legt, sollte NuraLoop in Betracht ziehen.

Echte kabellose Kopfhörer bieten vielleicht einen geringfügig höheren Komfort. Allerdings werden keine so gute Mischung aus Komfort, hochwertigem Klang, erstklassigem ANC und beeindruckender Akkulaufzeit finden wie beim NuraLoop, insbesondere zu diesem Preis.

Um zu sehen, wie der WH-1000XM5 im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet, werfen Sie einen Blick auf den Artikel “Die besten In- und Over-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung im Test (2023)“.

Spezifikationen