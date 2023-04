PC-WELT Oster-Special 2023: Wir verschenken heute Audials One 2023 SE

Während der Oster-Zeit erhalten Sie bei der PC-WELT Osteraktion 2023 täglich vom 1. bis 15. April 2023 eine Vollversion oder ein attraktives, exklusives Angebot. Jeden Tag, auch an den Wochenenden und über die Feiertage! Ein weiterer, guter Grund also, um täglich auf pcwelt.de vorbeizuschauen. In der Zeit erhalten Sie unter anderem Software für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke. Insgesamt erwarten Sie an 15 Tagen damit 15 tolle Programme oder Angebote!

Hier gelangen Sie zu unserem Oster-Special und können das heutige Türchen öffnen

Wichtig: Die jeweilige Oster-Vollversion des Tages lässt sich immer nur am entsprechenden Kalendertag herunterladen. Beachten Sie auch jeweils die geltenden Regeln für die Aktivierung der Vollversionen.

Die Vollversion am 5. April 2023: Audials One 2023 Special Edition

Mit dieser abgespeckten Version von Audials One (Audials One 2023 Special Edition) dürfen Sie Songs aus Youtube oder von Internetradiosendern herunterladen. Auch Podcasts sind einfach zu finden, praktischerweise unterteilt nach Kategorien. Daneben bietet Ihnen das Programm im Videobereich unter „Fernsehen“ Zugang zu deutschen und einigen internationalen TV-Sendern und Mediatheken samt Aufnahmefunktion. Der Mitschnitt von Netflix, Prime Video etc. ist jedoch nur mit der kostenpflichtigen Vollversion möglich. Die Software läuft unter Windows 8.1, 10 und 11.

So geht’s los: Nach dem Start der Installation dürfen Sie die Programmsprache sowie den Ort wählen, an dem das Programm abgelegt werden soll. Klicken Sie dann auf „Installieren“. Nach einigen Minuten öffnet sich ein Fenster, über das Sie die Software aktivieren. Dafür benötigen Sie ein Audials-Konto: Geben Sie also hier Ihren Vor- und Nachnamen ein, und melden Sie sich mit Ihren bereits vorhandenen Login-Daten bei Audials an, oder erstellen Sie ein neues Konto. Über die Schaltfläche „Aktivieren“ schalten Sie im nächsten Fenster das Programm frei.

Bitte beachten Sie: Die Software sollte noch am selben Tag gespeichert und registriert werden. Ein Anspruch zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht vorgesehen.

Hier gelangen Sie zu unserem Oster-Special und können das heutige Türchen öffnen