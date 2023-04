PC-WELT Oster-Special 2023: Wir verschenken heute Video+Audio Downloader Pro

Während der Oster-Zeit erhalten Sie bei der PC-WELT Osteraktion 2023 täglich vom 1. bis 15. April 2023 eine Vollversion oder ein attraktives, exklusives Angebot. Jeden Tag, auch an den Wochenenden und über die Feiertage! Ein weiterer, guter Grund also, um täglich auf pcwelt.de vorbeizuschauen. In der Zeit erhalten Sie unter anderem Software für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke. Insgesamt erwarten Sie an 15 Tagen damit 15 tolle Programme oder Angebote!

Hier gelangen Sie zu unserem Oster-Special und können das heutige Türchen öffnen

Wichtig: Die jeweilige Oster-Vollversion des Tages lässt sich immer nur am entsprechenden Kalendertag herunterladen. Beachten Sie auch jeweils die geltenden Regeln für die Aktivierung der Vollversionen.

Die Vollversion am 3. April 2023: Markt+Technik Video+Audio Downloader Professional

Mit dem Video+Audio Downloader Professional von Markt+Technik laden Sie Youtube-Videos herunter und extrahieren auch gleich die Audiospur. Diese lässt sich dann als MP3-Datei lokal ablegen. Die Bedienung ist dabei sehr einfach: Sie kopieren die Video-URL in das dafür vorgesehene Feld, bestimmen Auflösung sowie Speicherort, und das Programm führt anschließend den Download aus. Weitere Anpassungen nehmen Sie in den Einstellungen vor.

Die Software läuft unter Windows 8.1, 10 und 11.

So geht’s los: Entpacken Sie das ZIP-Archiv, und führen Sie die setup.exe aus. Tragen Sie zweimal Ihre Mailadresse in das aufpoppende Formular, klicken Sie auf „Registrieren und installieren“ und in der Mail, die Sie anschließend bekommen, auf den Bestätigungslink. Laden Sie das Programm über den Link in der folgenden Mail herunter, und führen Sie es aus. Tragen Sie die Seriennummer aus der gleichen Mail ein, und bestätigen Sie mit „OK“. Akzeptieren Sie die Lizenzbestimmungen, und drücken Sie „Installieren“ und „Aufrufen“, um das Programm zu starten.

Bitte beachten Sie: Die Software sollte noch am selben Tag gespeichert und registriert werden. Ein Anspruch zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht vorgesehen.

