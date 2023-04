PC-WELT Oster-Special 2023: Wir verschenken heute starken Passwort-Manager

Während der Oster-Zeit erhalten Sie bei der PC-WELT Osteraktion 2023 täglich vom 1. bis 15. April 2023 eine Vollversion oder ein attraktives, exklusives Angebot. Jeden Tag, auch an den Wochenenden und über die Feiertage! Ein weiterer, guter Grund also, um täglich auf pcwelt.de vorbeizuschauen. In der Zeit erhalten Sie unter anderem Software für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke. Insgesamt erwarten Sie an 15 Tagen damit 15 tolle Programme oder Angebote!

Hier gelangen Sie zu unserem Oster-Special und können das heutige Türchen öffnen

Wichtig: Die jeweilige Oster-Vollversion des Tages lässt sich immer nur am entsprechenden Kalendertag herunterladen. Beachten Sie auch jeweils die geltenden Regeln für die Aktivierung der Vollversionen.

Die Vollversion am 2. April 2023: Ascomp Passta

Ascomp Passta merkt sich für Sie Passwörter und Zugangsdaten aller Art. Um die Datenbank zu öffnen, benötigen Sie lediglich ein Masterpasswort, das Sie beim ersten Start einrichten. Die Passwörter selbst dürfen Sie in intuitive Gruppen wie „Zugangsdaten“ oder „Lizenzschlüssel“ einteilen. Die Software läuft unter Windows 8.1, 10, 11

So geht’s los: : Klicken Sie auf „Jetzt registrieren“, und geben Sie Namen, Mailadresse sowie Wohnland an. Klicken Sie auf „Abschicken“. Haben Sie noch kein Ascomp-Konto, erhalten Sie einen Link zu Ihrem (neuen) Kundenmenü per Mail. Haben Sie bereits ein Kundenkonto, melden Sie sich über den Link in der Mail an und speichern das Programm über „Vollversion herunterladen“ auf Ihrem PC. Kommt keine Mail (auch nicht im Spam-Ordner), verwenden Sie eine andere Mailadresse für die Registrierung. Schließen Sie das Fenster vom Anfang, und starten Sie den Installer. Klicken Sie auf „Weiter“, akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung, und wählen Sie mehrmals „Weiter“, dann „Installieren“ und „Fertigstellen“. Geben Sie am Schluss Ihre 10stellige Kundennummer aus der Mail ein, und das Programm wird freigeschaltet.

Bitte beachten Sie: Die Software sollte noch am selben Tag gespeichert und registriert werden. Ein Anspruch zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht vorgesehen.

