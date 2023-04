PC-WELT Oster-Special 2023: Wir verschenken heute Backup Pro 16

Während der Oster-Zeit erhalten Sie bei der PC-WELT Osteraktion 2023 täglich vom 1. bis 15. April 2023 eine Vollversion oder ein attraktives, exklusives Angebot. Jeden Tag, auch an den Wochenenden und über die Feiertage! Ein weiterer, guter Grund also, um täglich auf pcwelt.de vorbeizuschauen. In der Zeit erhalten Sie unter anderem Software für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke. Insgesamt erwarten Sie an 15 Tagen damit 15 tolle Programme oder Angebote!

Hier gelangen Sie zu unserem Oster-Special und können das heutige Türchen öffnen

Wichtig: Die jeweilige Oster-Vollversion des Tages lässt sich immer nur am entsprechenden Kalendertag herunterladen. Beachten Sie auch jeweils die geltenden Regeln für die Aktivierung der Vollversionen.

Die Vollversion am 1. April 2023: Ashampoo Backup Pro 16

Ashampoo Backup Pro 16 ist ein mächtiges Tool, mit dem Sie sehr flexibel Backups anfertigen und wieder aufspielen. Zudem bringt das Programm einige weitere Funktionen wie das Erstellen von Rettungsmedien mit, die Ihnen dabei helfen, Ihre Daten sicher aufzubewahren.

Die Software läuft unter Windows 8.1, 10 und 11.

So geht’s los: Starten Sie die Installation, und stimmen Sie den Nutzungsbedingungen sowie der Datenschutzerklärung mit einem Klick auf „Akzeptieren & Weiter“ zu. In nächsten Fenster geben Sie Ihre Mailadresse ein und klicken auf „Hier Vollversionsschlüssel anfordern“. Im nächsten Fenster müssen Sie sich mit Ihrem Ashampoo-Konto anmelden oder ein neues Konto erstellen. Sie bekommen daraufhin Ihren Lizenzschlüssel angezeigt, den Sie in das Fenster vom Anfang übertragen. Bestätigen Sie mit „Jetzt aktivieren!“, und klicken Sie auf „Weiter“, bis die Installation durchgeführt wird. Beenden Sie mit „Fertigstellen“.

Bitte beachten Sie: Die Software sollte noch am selben Tag gespeichert und registriert werden. Ein Anspruch zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht vorgesehen.

