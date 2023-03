Sicherheits-Updates für Chromium-basierte Browser

Am 21. März hat Google mit dem Update auf Chrome 111.0.5563.110/111 acht Schwachstellen beseitigt. Mittlerweile haben Brave, Vivaldi und Microsoft (Edge) ebenfalls Updates veröffentlicht, um die Lücken zu schließen. Opera braucht mal wieder länger.

Brave hat am schnellsten reagiert und seinen Browser bereits am 22. März auf die Version 1.49.128 aktualisiert. Diese basiert auf Chromium 111.0.5563.110 und beseitigt gleich noch ein paar selbst eingemachte Bugs.

Vivaldi hat seinen Browser einen Tag später aktualisiert, ignoriert jedoch wie schon seit längerer Zeit die ungeraden Chromium-Versionen (wie 111). Stattdessen setzt Vivaldi auf den Extended Stable Channel der vorherigen Generation. Vivaldi 5.7.2921.65 enthält Chromium 110.0.5481.209. Darin sind alle bislang bekannten Sicherheitslücken geschlossen.

Microsoft hat sich wieder etwas mehr Zeit gelassen und erst am Abend des 24. März ein Update auf Edge 111.0.1661.54 bereitgestellt, die Chromium 111.0.5563.111 enthält. Microsoft hat darin auch zwei Edge-spezifische Sicherheitslücken (CVE-2023-28261, CVE-2023-28286) geschlossen.

Opera hat zwar am 22. März mit der Version 97.0.4719.26 den Wechsel auf Chromium 111 vollzogen, jedoch noch auf dem Chromium-Stand 111.0.5563.65 von Anfang März. Auch die am Folgetag nachgeschobene Opera-Version 97.0.4719.28 hat in dieser Hinsicht keine Verbesserung gebracht, nur zwei Crash-Fixes. Somit verbleiben in Opera einstweilen einige unbehandelte Sicherheitslücken. Opera 97 bietet (wie auch der Gaming-Ableger Opera GX) als erster Browser serienmäßig eine integrierte Schnittstelle zu ChatGPT und ChatSonic.

Am 29. März will Google Chrome 112 an die ersten Nutzer ausliefern, eine Woche darauf an alle Interessierten.

Wichtig für alle, deren Rechner noch mit Windows 7 oder 8.1 laufen: Nach der Umstellung auf Chromium 110 laufen Chromium-basierte Browser nicht mehr auf diesen Systemen. Ältere Browser-Versionen funktionieren zwar weiter, erhalten jedoch keine Updates mehr. Nur Firefox und seine Ableger (wie der Tor Browser) unterstützen vorerst noch Windows 7 und 8.1.

Chromium-basierte Browser in der Übersicht: