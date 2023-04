Dieses Zubehör braucht jeder Samsung/Galaxy-Nutzer

Die Galaxy-Reihe von Samsung zählt seit langer Zeit zu den beliebtesten und – seien wir mal ehrlich – auch zu den technisch besten Geräten auf dem Markt. Mit den Smartphones der aktuellen Reihe (S23) haben die Koreaner erst im Februar wieder für viel Wirbel gesorgt. Die wasserdichten Handys machen mit ihren 200-MP-Kameras bestechend schöne Fotos, beherrschen Astrofotografie und beeindrucken mit langen Feature-Listen.

Auch mit seinen Tablets hat Samsung zuletzt keine Fehler gemacht. Nehmen wir mal das Galaxy Tab S8 als Beispiel: Es beherrscht 5G, macht mit Quad-Lautsprechern und Dolby Atmos richtig guten Sound und lässt sich großzügig erweitern. Auch die Highend-CPU, das edle Aluminium-Gehäuse und das 120-Hz-Display versprechen uns genau wie wie bei den neuesten Smartphones maximales Bedienvergnügen. Maximal? Naja, nicht ganz – noch mehr Spaß haben Sie mit den Galaxy-Produkten nämlich mit dem richtigen Zubehör – und das finden Sie hier.

Einfach – aber hochwertig und schnell: Dieses originale Samsung-Ladegerät verfügt über zwei Anschlüsse: Einen USB-C-Anschluss, der mit immerhin 35 Watt ordentlich Dampf macht beim Aufladen, und ein USB-A-Anschluss, der es immerhin noch auf 15 Watt Ladeleistung bringt. Dank Power Delivery 3.0 PPS können sie am Type-C.-Anschluss auch andere Geräte schnell aufladen und natürlich jedes passende USB-Kabel einstöpseln. Das Lade-Duo ist schön kompakt, leicht und robust. Für die gute Verarbeitung muss man im Vergleich mit Billig-Produkten zwar ein paar Euro drauflegen, dafür arbeitet der Stecker aber auch angenehm leise.

Hinweis: Das Ladegerät wird standardmäßig ohne zusätzliches USB-Kabel ausgeliefert. Sie finden bei Amazon aber für wenige Euro Aufpreis auch Bundles, denen wahlweise ein Originalkabel oder ein USB-Kabel mit Type-C zu Type-C- beiliegt.

Vom Ladegerät zur Ladestation: Wenn Sie mehrere Samsung-Geräte nutzen, etwa auch eine Smartwatch oder Earbuds, dann kennen Sie sicher den Stau am Ladegerät: Bis alle Geräte geladen sind, kann da auch mit Schnellladung einige Zeit vergehen und das Herumgestöpsel möchte man sich eigentlich auch sparen. Mit dieser induktiven Ladestation machen Sie genau das, dabei entfällt sogar jedes Stöpseln: Smartphones, Smartwatches und Co. können Sie damit nämlich kontaktfrei laden. Einfach ablegen und fertig. Klasse: Bei der Gadget-Tankstelle können Sie den Ladeport für die Smartwatch auch abmontieren und an eine Powerbank, einen anderen Ladestecker oder an einen Laptop anschließen. Dazu sind Ladungs-LEDs sind verbaut, ein 18-Watt-Stecker mit Kabel ist dabei und das mattschwarze Design der Ladestation muss sich im Regal nicht verstecken.

Tipp: Um Schnellladung zuverlässig bei mehreren Geräten zu nutzen, empfiehlt es sich, die Station mit einem stärkeren Adapter zu betreiben – etwa dem oben vorgestellten TA220NBEGEU von Samsung.

Das helle und große Display der S23-Serie eignet sich prima auch für Navi-Dienste oder andere Anwendungen im PKW. Damit man dabei bequem und sicher auf den Bildschirm gucken kann, empfiehlt sich eine Haltung, die das Gerät fest im Griff hat: Etwa dieses Modell von andobil. Der Handyhalter verfügt über robuste und belastbare Metallklipper mit Silikonüberzug, die das Smartphone am Lüftungsgitter bombenfest verankern. Verstellbare Seitenhalter kommen mit allen gängigen Handygrößen und Schutzhüllen zurecht, ohne die Sicht zu behindern. Auch optisch macht man mit dem Gadget nichts verkehrt: Die geschwungenen Formen im dezenten Schwarz wirken unaufdringlich, aber schick.

Geschenkt gibt es das S23 ja leider nicht, man sollte also sorgsam damit umgehen. Für die meisten Nutzer zählt eine stabile und belastbare Schutzhülle deswegen zum Pflichtkauf. Mit solchen Hüllen von Spigen macht man seit jeher nichts verkehrt: Der Hersteller liefert perfekte Passformen, überzeugt mit fairen Preisen und hat schon manches Smartphone vorm Exodus in den Elektroschrott bewahrt. Auch die neueste Hülle für das S23 ist ein absoluter Kauftipp: Sie ist flexibel, widerstandsfähig, durchaus schick und liegt mit ihrem grifffesten Design sehr gut in der Hand. Dazu kommen präzise Tasten für ein originales Bediengefühl und extra Schutzflächen auch für die Kameras auf der Rückseite. Weil die drei Modelle der S23-Serie alle individuelle Maße haben, gibt es auch dreierlei Hüllen von Spigen dazu. Folgen Sie einfach dem entsprechenden Link.

Das beste Zubehör fürs Galaxy Tab

Zu unserem Leidwesen hat Samsung den Release des Galaxy Tab S9 zwar jüngst verschoben, doch auch das Vorjahresmodell ist nach wie vor ein richtig tolles Gerät und sehr beliebt. Da wollen wir Ihnen passendes Zubehör dafür nicht vorenthalten. Mit diesen Gadgets macht das Galaxy-Tab noch mehr Spaß.

Optimal für Familien oder Gadget-Sammler: Bei der SooPii Ladestation tanken bis zu fünf Geräte Strom – und das gleichzeitig und im Schnelllademodus. Ein sechstes Gerät lässt sich dabei zusätzlich induktiv aufladen. Das Energie-Terminal lädt Tablets, Smartphones am USB-C-Port mit bis zu 25 Watt auf und überzeugt mit durchdachtem Design: Das Einlegen und Aufladen mehrere Geräte ist auch dank kurzer (und beiliegender!) Kabel platzsparend und einfach möglich, so kehrt im Handumdrehen wieder Ordnung auf dem Schreibtisch ein. Der Abstand zwischen ladenden Geräten lässt Wärme hier sicher und zuverlässig abziehen und vermeidet, dass Geräte beim Einlegen oder Herausnehmen zusammenstoßen. Wer das induktive Ladefeld nicht braucht, kann auch ein alternatives Modell mit 7 regulären Anschlüssen wählen.

Dass man es sich mit dem Tablet auf ein paar Kissen schön bequem machen kann, ist nun wirklich nichts Neues. Dass man es sich aber auch bequem machen kann, indem man dem Tablet ein Kissen spendiert, ist dann doch etwas ungewöhnlich – wird mit dem MoKo Tablet Kissen aber zum komfortablen Fakt. Das handliche, leichte aber auch schön feste Tablet-Kissen nimmt Geräte jeder gängigen Größe auf und präsentiert das Display in zwei verschiedenen Winkel, um Filme zu gucken oder im Netz zu surfen. Dabei können wir Neigungswinkel von 49° oder 60° wählen. Das MoKo Tablet Kissen gibt es in zwei Farben, ein kleine Halterung (etwa für einen Displaystift) haben die Hersteller dabei dezent im Seitenteil untergebracht. Richtig praktisch: In einer eingearbeiteten Reißverschlusstasche können Sie Ihr Tablet damit geschützt aufbewahren und sicher transportieren.

Weil langes Schreiben am Touchscreen nicht gerade effizient oder komfortabel ist, sollte man sich als regelmäßiger Schreiber an den mobilen Geräten etwas Unterstützung holen. Etwa in Form der beleuchteten Fintie Tastatur. Das stabile, dünne und dennoch robuste Keyboard verbindet sich zuverlässig per Bluetooth (ab Android 9) und kann also auch mit einigem Abstand und drahtlos genutzt werden. Dazu kommt eine dezente und nützliche Hintergrundbeleuchtung mit 2 Helligkeitsstufen und 7 Farbeinstellungen. Das angenehm leichte Gerät hält mit einer Ladung bis zu 140 Stunden durch, wechselt bei Nichtgebrauch automatisch in den Standby und wird mit Ladekabel ausgeliefert, aber ohne Adapter.