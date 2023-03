ChatGPT: Neues Browser-Plug-in recherchiert aktuellste Informationen aus dem Web

OpenAI hat ChatGPT erweitert, wie das KI-Unternehmen mitteilt. Denn ab sofort gibt es die ersten Plug-ins, mit denen sich ChatGPT auch in anderen Anwendungen nutzen lässt.

OpenAI beschreibt den Zweck der Plug-ins folgendermaßen:

Auch wenn dies keine perfekte Analogie ist, können Plugins “Augen und Ohren” für Sprachmodelle sein und ihnen Zugang zu Informationen verschaffen, die zu aktuell, zu persönlich oder zu spezifisch sind, um in den Trainingsdaten enthalten zu sein. Auf ausdrücklichen Wunsch eines Benutzers können Plugins auch Sprachmodelle in die Lage versetzen, sichere, eingeschränkte Aktionen für den Benutzer durchzuführen, was den Nutzen des Systems insgesamt erhöht.