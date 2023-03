Diablo IV: Blizzards Rollenspiel soll Grafikkarten zerstören – das müssen Sie wissen

Computerspieler in aller Welt sind momentan in heller Aufregung, denn Diablo IV, das neueste Action-Rollenspiel von Blizzard, steht zurzeit im Verdacht, aktuelle Grafikkarten wie die Nvidia GeForce RTX 3080 Ti beschädigen oder gar zerstören zu können.

Spieler melden defekte Grafikkarten

Im Zuge der ersten Open Beta von Diablo IV, bei der sich Spieler vom 17. bis 20. März durch den Prolog sowie den ersten Akt des kommenden Rollenspiel-Blockbusters von Blizzard kämpfen konnten, berichteten Spieler von defekten Grafikkarten.

Hinweis: Die nächste, für alle zugängliche, offene Beta startet heute und geht bis 26. März.

Wie Tom’s Hardware im Anschluss an das erste Beta-Wochenende berichtet hat, wurden insbesondere Defekte und Beschädigungen an der Nvidia GeForce RTX 3080 Ti gemeldet.

GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition kaufen:

Shop Preis $1200 zum Shop

GeForce RTX 3080 Ti: Top-Grafikkarte für Highend-Gamer im Test

Wie dem Bericht zu entnehmen ist, wurden bislang rund 20 entsprechend beschädigte Grafikkarten auf Reddit und im offiziellen Forum von Blizzard gemeldet. Betroffen sein sollen demnach insbesondere folgende Modelle:

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti 12G

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti 12G OC

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Vision OC 12G

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G

EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW³ Gaming

EVGA GeForce RTX 3080 Ti XC³ Ultra

Hinzu kommen mehrere unspezifische Modelle der GeForce RTX 3080 Ti und der GeForce RTX 3080 diverser unbekannter Hersteller sowie eine Grafikkarte der Serie AMD Radeon RX 6900 XT.

Grafikkarten sterben bei Zwischensequenz

In der Regel wird der Ausfall der Grafikkarte während einer der Zwischensequenzen (“Cutscene”) eingeleitet und deutet sich in einigen Fällen durch hochdrehende Lüfter an. Betroffene Spieler berichten davon, dass das vermehrt in längeren Gaming-Sessions der Fall gewesen sein soll. Nach einem Neustart blieb das Bild in solchen Fällen schwarz.

Betroffene Grafikkarten wurden innerhalb der Garantie als RMA-Fall an die jeweiligen Hersteller zurückgesandt, wie die Fälle jedoch abgewickelt wurden und wo die Ursache zu suchen ist, ist bislang im Einzelnen noch nicht bekannt geworden.

Parallelen zu Amazons New World

Die aktuelle Ausfallrate erinnert an Amazons MMORPG New World, welches mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatte. Auch hier berichteten Spieler vermehrt von defekten Grafikkarten.

New World: Amazons Mega-MMO

Im Fall von Amazons Mega-MMO waren insbesondere Grafikkarten der Serie GeForce RTX 3090 und GeForce RTX 3090 Ti betroffen, die seinerzeit in der Regel als Garantiefall ausgetauscht wurden.

Untersuchungen laufen noch

Im aktuellen Fall wurden Blizzard, Nvidia und Gigabyte bereits entsprechend informiert und versuchen, dem Problem auf den Grund zu gehen. Aktuell gehen viele Beobachter davon aus, dass es sich hierbei um eine fehlerhafte Charge (“Batch”) der GeForce RTX 3080 Ti handeln könnte. Ein offizielles Statement liegt indes noch nicht vor.

Auch der bekannte Tech-YouTuber “JayzTwoCent” hat sich dem Problem bereits angenommen und alle aktuellen Informationen zusammengetragen.

Hinweis: Dieser Artikel erschien zuerst bei unseren US-Kollegen der PCWorld unter dem Namen “Diablo 4 might brick your graphics card“.