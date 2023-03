Amazon Luna: Cloud-Gaming-Dienst startet in Deutschland – für Prime-Mitglieder gratis

Seit gut einem Jahr können Amazon-Kunden aus den USA mit Amazon Luna Spiele über die Cloud an kompatible Geräte in ihrem Haushalt streamen. Nun startet der Dienst samt passendem Controller auch in Deutschland.

Der Clou dabei: Wer bereits über eine kostenpflichtige Mitgliedschaft für Amazon Prime verfügt, kann eine jeden Monat wechselnde Auswahl an Luna-Titeln ohne zusätzliche Kosten spielen. Daneben gibt es Abonnements für drei verschiedene Spielebibliotheken.

Spiele-Streaming fürs Wohnzimmer

Laut Amazon bietet Luna Spiele in Konsolenqualität auf Geräten, die sich bereits im Haushalt befinden. Dafür baut der Online-Versandhändler auf sein weltweites Netz Amazon Web Services, um die Spiele direkt ohne Downloads und Wartezeiten auf die Geräte der Kunden zu streamen.

Drei unterschiedliche Bibliotheken

Die Spielebibiothek von Amazon Luna soll jeden Geschmack befriedigen. Hierfür stehen drei unterschiedliche Abo-Modelle zur Auswahl:

Luna+ für monatlich 9,99 Euro stellt dabei die größte Sammlung bereit. Amazon verspricht Action- und Abenteuerspiele wie “Spongebob: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“ oder “Resident Evil 2“ sowie Klassiker von Capcom und SNK.

Wer sich hingegen für den Ubisoft+ Multi Access für monatlich 17,99 Euro entscheidet, der bekommt Zugang zu Spiele-Serien wie “Assassin’s Creed“, “Watch Dogs“, “Tom Clancy“ oder “Far Cry“.

Zudem gibt es mit Jackbox Games ein weiteres Abonnement für 4,99 Euro im Monat, dieses umfasst beliebte Titel wie “Quiplash“, “Trivia Murder Party“ und “Drawful“.

Prime-Kunden können gratis spielen

Wer bereits Amazon-Prime-Mitglied ist, kann den Streaming-Dienst ohne zusätzliche Kosten ausprobieren. Jeden Monat bietet Amazon für diesen Kundenkreis eine wechselnde Auswahl an Spielen an. Im März sind das beispielsweise “Mega Man 11“ von Capcom, im April folgt das “Jackbox Party Pack 3“.

Wer bereits über ein Ubisoft Connect-Konto verfügt, der kann dieses mit Luna verknüpfen und so ausgewählte PC-Spiele des Publishers per Streaming nutzen. Außerdem steht ein sieben Tage umfassendes Test-Abo zur Verfügung.

Kompatible Geräte und Steuerungsmöglichkeiten

Amazon Luna ist kompatibel mit Fire TV, Fire-Tablets, Windows PCs, Chromebooks, Macs, iPhones, iPads und Android-Smartphones. Steuern lassen sich die Titel mit dem Luna-Controller, der sich per WLAN direkt mit der Cloud verbindet, um zusätzliche Latenzen zu umgehen. Der Controller lässt sich zudem nahtlos mit unterschiedlichen Geräten koppeln, wahlweise auch über Bluetooth. Gesteuert wird wahlweise mit dem Luna-Controller für 69,99 Euro oder über das Smartphone per kostenloser App.

