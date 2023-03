VW: 15 Jahre lang Updates für Android Automotive – Ablaufdatum für Autos?

Cariad SE entwickelt die Automotive-Software VW.OS für die PKW-Marken des Volkswagenkonzerns, also für VW, Audi und Porsche. Dafür bildet Android Automotive von Google die Basis.

Dirk Hilgenberg, der CEO of Cariad, soll gegenüber dem US-Technik-Magazin Ars Technica gesagt haben, dass Cariad für die Fahrzeuge des Volkswagen-Gruppe “lebenslang” Software- und Sicherheits-Updates zur Verfügung stellen wolle. Doch dieses “lebenslang” schränkte der VW-Manager gleich mal ein: Lebenslang bedeutet für VW 15 Jahre.

Hilgenberg zufolge will Cariad also grundsätzlich 15 Jahre lang Software-Updates für Fahrzeuge mit Android Automotive bereitstellen. Wobei Hilgenberg betont, dass einzelne Marken auch länger Support bekommen könnten, wenn sie das wünschen. Hier ist vor allem an Marken aus dem VW-Konzern mit höherpreisigen Fahrzeugen wie Porsche, Bugatti und Lamborghini zu denken. Für solche Fahrzeuge, die man länger behält und weniger oft fährt, wolle Cariad also auch längeren Support anbieten.

15 Jahre sind eine lange Zeit

15 Jahre lang Software-Update zur Verfügung zu stellen, ist zunächst einmal ein beachtlich langer Zeitraum. Samsung stellt für die meisten seiner Androiden nur vier Jahre lang neue Android-Versionen und fünf Jahre lang Sicherheits-Updates bereit. Damit ist Samsung aber bereits nahezu Spitze unter den Android-Smartphone-Produzenten; nur beim Fairphone 2 ist der Support-Zeitraum mit sieben Jahren noch länger.

Apple ist wiederum seit langer Zeit für seine langen Support-Zeiträume bekannt, doch an 15 Jahren kommt das Unternehmen aus dem kalifornischen Cupertino dann doch nicht heran. Insofern bietet VW mit 15 Jahren Supportdauer schon beachtlich viel.

Nach 15 Jahren ist ein VW mit Android Automotive schutzlos

Trotzdem bedeutet das umgekehrt: Nach 15 Jahren ist das Auto Software-seitig ungeschützt und ohne Reparaturmöglichkeit. Da bedeutet nicht nur, dass keine neuen Funktionen mehr dazu kommen – das wäre sicher zu verschmerzen. Sondern nach 15 Jahren beseitigt VW eben auch keine neu entdeckten Sicherheitslücken mehr. Und das kann bei einem Auto lebensgefährlich werden.

Faktisch “zwangsverschrottet” VW ein Auto auf diese Weise. Nach 15 Jahren sollte man ein Auto aus dem VW-Konzern mit Android Automotive nicht mehr bewegen, weil sich nicht ausschließen lässt, dass Hacker es über eine nicht mehr geschlossene Sicherheitslücke kapern können. VW führt also faktisch ein Ablaufdatum für seine Fahrzeuge ein, nach dessen Erreichen ein VW nicht mehr benutzt werden sollte.

Durchschnittliche Lebensdauer von Autos in Deutschland

Laut dem Kraftfahrtbundesamt beträgt die durchschnittliche Lebensdauer von Autos in Deutschland derzeit 9,8 Jahre. Dieser Wert steigt. Trotzdem dürften nur die wenigsten Menschen ein Auto fahren, das älter als 15 Jahre ist. Insofern ist das Support-Versprechen von Cariad für die Masse der Auto-Besitzer also ausreichend. Doch das ändert nichts daran, dass Cariad faktisch ein Ablaufdatum für Autos festlegt.

Zudem steigt in Deutschland stetig die Zahl der zugelassenen Oldtimer, die mindestens 30 Jahre alt sind.

Für diese VW-Technik war nach 15 Jahren noch lange nicht Schluss:

Android Automotive

Android Automotive ist eine spezielle Variante von Android, das als Betriebssystem in Fahrzeugen dient. General Motors, Polestar, Volvo, Honda nutzen Android Automotive bereits und bald sollen BMW und die Volkswagen Group folgen.

