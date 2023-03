100-Euro-Bahngutschein geschenkt: So läuft der Betrug

Cybergangster verschicken derzeit Mails, in denen ein 100-Euro-Bahngutschein versprochen wird. Einzige Voraussetzung, um den Gutschein zu bekommen: Man muss an einer Umfrage teilnehmen. Doch tatsächlich werden bei der angeblichen Umfrage die Daten der Teilnehmer gestohlen.

So sieht die Phishingmail aus

Die betrügerische Mail trägt die Betreffzeile “Aw:Bitte tragen sie auf den nachfolgenden seiten Ihre kontaktdaten [ Um sich einen̤ ̣ 100 € bahngutschein zu sichern̤ ̣“

Die Mail gibt vor, von dieser Adresse zu stammen: Deutschen Bahn. Doch tatsächlich handelt es sich dabei um: mail.TTAdT@livecamania.com. Das sehen Sie, wenn Sie den Mauszeiger über das “Deutsche Bahn” bewegen.

Die Mail selbst beginnt mit dem folgenden Bild:

Unter dem Bild folgt der Text, der verspricht, dass man nur an einer Umfrage teilnehmen müsste, um den 100-Euro-Bahngutschein zu erhalten. Zu dieser Umfrage würde man über den großen roten Button mit der Aufschrift “Jetzt gewinnen” gelangen. Sobald man die Umfrage abgeschlossen hat, würde einem die Bahn den Gutschein zuschicken.

Unterschrieben ist die Mail von einer “Susanne Merte, Programm für Kundenbingung” (Der Rechtschreibfehler ist original, Anm. der Redaktion). Darunter folgt ein Footer, der auf eine ausländische Adresse verweist.

Diese Phishingmail ist zugegebenermaßen wenig glaubhaft gemacht, doch beim flüchtigen Durchlesen der Mails auf dem Handy fällt man vielleicht doch darauf herein und tippt/klickt auf den Button, um dort seine Daten einzugeben – die dann bei den Gangstern landen.

So schützen Sie sich

Wie immer gilt: Prüfen Sie bei jeder Mail sorgfältig den tatsächlichen Absender. Und klicken Sie nur dann auf einen Link, wenn Sie sich sicher sind, dass dieser echt ist. Geben Sie Ihre Adressdaten nie leichtfertig in einem Online-Formular außerhalb eines angemeldeten Logins bei einem vertrauenswürdigen Unternehmen an. Vor allem aber: Geben Sie nie leichtfertig Bank-/Zahlungsdaten in einem Formular ein.