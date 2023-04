Die Voraussetzungen für den Multiboot-PC: Darauf kommt es an

Der Einstieg ins Multibootthema gelingt einfach und risikolos mit einer Live-CD beziehungsweise-DVD oder mit einem bootfähigen USB-Stick. Während Sie etwa bei der Live-CD/DVD erst ein zuvor geladenes ISO-Image mit einer Brennsoftware wie CD Burner XP von der Download-DVD auf einen Rohling brennen müssen, geht es bei einem USB-Stick deutlich einfacher.

Unter Windows verwenden Sie die Freeware Rufus von der Download-DVD, um das ISO-Image auf den Stick zu übertragen. Damit ist die Hälfte der Arbeit getan – die andere Hälfte besteht darin, den PC für den Multibootvorgang vorzubereiten. Denn standardmäßig bootet der PC von Festplatte beziehungsweise SSD mit dem darauf installierten Betriebssystem.

Die große Frage: Multiboot oder Virtualisierung?

Booteinstellungen anpassen

Wenn das System beim Booten den eingesteckten USB-Stick oder die eingelegte Live-CD ignoriert, müssen Sie die Booteinstellungen im BIOS oder UEFI entsprechend anpassen. IDG

Damit Ihr PC von CD/DVD beziehungsweise USB-Stick startet, müssen Sie die Startreihenfolge im Bios beziehungsweise UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) anpassen. Drücken Sie dazu während des Startvorgangs die auf dem Bildschirm angezeigte Taste – meist ist dies Entf, Esc, F2 oder F10. Bei neueren PCs ist das Zeitfenster, in dem die Taste angezeigt und gedrückt werden kann, allerdings recht kurz. Es kann also sein, dass Sie mehrere Versuche brauchen, bis es funktioniert.

Auf älteren PCs sehen Sie Ihr Bios meist als englischsprachiges Textmenü, in dem Sie mit den Pfeiltasten und Enter navigieren. Auf einem neueren PC ist das UEFI-Menü oft grafisch und lässt sich mit der Maus nutzen. Meist kann sogar die Sprache auf deutsch umgestellt werden. Suchen Sie den Menüpunkt „Boot“ (oder ähnlich lautend). Setzen Sie den Eintrag für USB-Laufwerke an die erste und für CD/DVD an die zweite Stelle. Deaktivieren Sie außerdem die Option „Secure Boot“, sofern vorhanden. Anschließend speichern Sie die Einstellungen – meist über „Save & Exit“.

Einige PCs bieten auch ein Menü, über das Sie das Bootlaufwerk ohne Umweg über das Bios auswählen können. Sie erreichen es kurz nach dem Einschalten zumeist über die Tasten F8, F10 oder F12.

Mehrere Betriebssysteme parallel installieren und booten

Neben dem Multiboot mit USB-Stick und Live-CDs/DVDs gibt es auch die Möglichkeit, mehrere Betriebssysteme parallel zu installieren und dann beim PC-Start das gewünschte System über einen Bootmanager auf Tastendruck auszuwählen.

Konkret: Sie haben auf dem PC bereits ein Windows-System installiert, und nun kommt eine Linux-Distribution wie Linux Mint dazu. Auch hier ist Multiboot kein Problem: Nach dem PC-Neustart bekommen Sie den Bootmanager Grub zu Gesicht. Im Menü können Sie auswählen, welches der beiden Betriebssysteme gestartet werden soll. Standardmäßig ist dies Linux Mint. Es wird nach Ablauf von zehn Sekunden Wartezeit automatisch gestartet – sofern Sie nicht manuell eingreifen. Um beispielsweise Windows 11 zu starten, bewegen Sie die Markierung im Bootmenü mithilfe der Nach-unten-Taste auf Ihrer Tastatur auf den Eintrag „Windows 11…“, dann bestätigen Sie mit der Enter-Taste.